Habemus secretos revelados

El periodista argentino Nelson Castro acaba de publicar el libro “La salud de los Papas. Medicina, complots y fe desde León XIII hasta Francisco”. Se trata de un trabajo que hurga en los documentos oficiales del Vaticano y que revela detalles hasta ahora desconocidos sobre los males que afectaron a distintos papas. Y que incluye además una entrevista al Papa Francisco.

Nelson Castro es médico y tiene una extensa trayectoria como periodista. Y este libro nació de una conversación con el Papa Francisco, quien le dijo en un encuentro que tuvieron en Roma en octubre de 2017: “Nelson, tiene que escribir el libro de la salud de los papas. Empiece por mí. Le cuento mis neurosis.” A partir de ese momento, y durante dos años y medio, Castro “entrevistó a especialistas y testigos, indagó en libros, diarios y documentos celosamente resguardados y develó los misterios que rodearon las enfermedades papales, sus efectos dentro de la curia y las repercusiones en la vida de millones de fieles”. La conversación con Francisco fue definida por Castro como una “proyección histórica”, porque es la primera vez en que un Papa habla sin tapujos de su salud, tanto física como psíquica. En sus redes sociales, Castro ha compartido imágenes de ese particular encuentro que tuvo mano a mano y en un ambiente de confianza e intimidad con Francisco.

En el recorrido por la salud de los papas, Castro pone énfasis, además, en cómo fueron elegidos, revelando además las concesiones, recelos, acuerdos y desacuerdos que rodean a la elección de un Sumo Pontífice. A esto agrega un bienvenido contexto histórico mundial – desde guerras hasta tensiones entre países o bloques – , del cual el Vaticano nunca está alejado. Se revelan detalles sobre los otros Papas. Por ejemplo, la constatación de que Pablo VI (1897-1978) y Juan Pablo II (1920-2005) manejaron la idea de renunciar por cuestiones de salud, o el mal manejo médico que hubo de la salud de Pío XII (1876-1958), sobre todo por su personalidad fóbica y su actitud hipocondríaca.

Este recorrido permite además observar de cerca los perfiles, el carácter y los objetivos que se plantearon, en su momento, cada uno de los papas. Y se nutre, además, de una extensa investigación realizada por la periodista Marina Artusa en el Archivo Apostólico del Vaticano, que en su momento fue difundido en el The New York Times, y las publicaciones America The Jesuit Review, The Catholic Sun y Vatican News, entre otros. Dice Artusa al comenzar el libro: “La piedad divina comprendería, sin duda, debilidades humanas como la curiosidad y la improvisación. El Archivo del Vaticano, no. Intentar pispear en este universo de 83 kilómetros de estantes no es para improvisados ni curiosos. (…) El Archivo acepta hasta sesenta investigadores por día y un faltazo sin aviso puede costar la acreditación, la automática cancelación del permiso de acceso durante tres meses y, por lo tanto, el naufragio de la investigación.”

Cuenta Artusa que el Archivo Secreto del Vaticano, donde perdió “las coordenadas de tiempo y espacio detrás de rastros sobre la salud, la enfermedad y la muerte de los papas del siglo XX”, cambió su nombre gracias a una iniciativa del Papa Francisco. Ahora se llama Apostólico y la decisión obedece a eliminar lo de “secreto”, que, al decir de Artusa, “sonaba a oculto, prohibido, negativo”.

Uno de los aspectos más reveladores del libro en la conversación con Francisco – más allá de su salud – tiene que ver con la idea que el Sumo Pontífice tiene respecto a su propia muerte. Asegura que espera que la muerte lo encuentre en Roma, y descarta de plano regresar Argentina. “Espero la muerte siendo Papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo”. Agregó que la muerte es un tema en el que piensa aunque no le produce miedo. Hace referencia a un problema cardíaco en 2004 y contó que, al tiempo de ser elegido Papa, le diagnosticaron hígado graso, que lo obligó a una dieta especial que le hizo además bajar de peso. Entre los problemas de salud de Francisco se señala una estrechez en el espacio intervertebral entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, y que tiene los pies planos, por lo que a veces se le ve caminar “como una gallina clueca”. Reveló que nunca se psicoanalizó, pero aclaró que sí consultó a una psiquiatra que le ayudó a manejar los miedos durante los difíciles años de la dictadura argentina (1976-1983). Esto le ayudó “a aprender a manejar su ansiedad” y a “evitar el apresuramiento a la hora de tomar decisiones”. “Duermo como un tronco”, dice Francisco. Y reveló en la entrevista, entre otras cosas, que ha debido pedir perdón más de una vez, que no guarda rencores y que “la adulación es algo que me cae muy mal. Sé distinguir muy bien entre el elogio sincero, que es una caricia al alma, y el elogio fatuo y cargado de hipocresía”.