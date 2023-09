Heber tiene que pedir disculpas y hablar menos por Ignacio Martínez

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había puesto en duda que el asesinato del visitador médico José Florindo, en la calle Defensa, barrio Goes, el paso 26 de agosto, fuera motivado por una rapiña. Dijo que no descartaba ninguna hipótesis. Lo dijo antes de que intervinieran los expertos, la policía técnicas y otros entendidos en la materia.

¿Por qué dijo que tal vez no fuera una rapiña? Porque hallaron una importante suma de pesos y un arma al lado de la víctima que no fueron robadas por los asesinos. Para el ministro, existían indicios que hacían pensar que el caso no se trató de una rapiña. ¿Qué indicios? ¿Por qué esa necesidad de emitir un juicio que enseguida puede echar sombras sobre la persona y los motivos que pudieron llevar a semejante hecho?

Heber fue categórico “existían indicios que hacían pensar que el caso no se trató de una rapiña” ¿Qué le hizo pensar eso? ¿Por qué no fue claro, señor ministro?

La Fiscalía actuó y determinó con rapidez que sí se trató de un intento de robo, que no llegó a consumarse porque la víctima se resistió, hubo un forcejeo y el rapiñero, finalmente, efectuó dos tiros que dieron en el visitador médico, causándole la muerte. Ahora se caratula como homicidio y esa acusación es la que pesa contra el hombre que fue detenido días después. Pero aún con esta nueva y desgraciada acusación, el móvil, señor ministro, fue la rapiña, tal cual se pudo demostrar en la investigación de la fiscal Adriana Edelman.

Posteriores declaraciones de este ministro que habla demasiado, volvieron a afirmar que él no había descartado que fuera rapiña, sino que estaban investigando y que le parecía raro que fuera rapiña. No dé más vueltas. La embarró. No tenía que haber dicho nada hasta concluir con las investigaciones. Sin embargo, expresamente Ud. dijo que “quizá el móvil fuera otro” ¿Por qué esa suspicacia? ¿No quiere que se demuestre que aumentan las rapiñas? ¿Cómo explica los asesinatos, los femicidios, el grado de violencia real, concreto que es mucho más grave que una estadística, un número?

Ud. y muchos de sus correligionarios fueron expertos en dar manija en el período anterior, desacreditando al ministerio y, sobre todo, demostrando su incapacidad, la de ustedes, para comprender las situaciones específicas y el entorno social, educativo, económico, laboral y cultural que rodea la violencia y la delincuencia en medio de la droga y otras barbaridades no resueltas.

Esto tiene mucho que ver con los suicidios en el seno mismo de la fuerza policial, con la pésima derivación de las excarcelaciones, con la no resolución de los problemas que se viven en las cárceles, y con un discurso oficialista que habla del “país de las maravillas”, pero que, en forma expresa, se muestra con su brutal realidad en la vida cotidiana de los barrios. Esto no se arregla ni ayer ni hoy cambiando ministros, aunque capaz que ayuda. Tampoco es moco de pavo ni ayer ni hoy. Las soluciones pasan por lo que haga el ministerio para afuera y para adentro y lo que haga en coordinación con todos los demás ministerios que pueden y deben dar una mano (MIDES, MEC, MSP, MTSS junto a otros organismos del Estado)

Con respecto a este caso preciso del trabajador de la salud, Ud. tiene que rectificar sus palabras y pedir disculpas a la familia y a la comunidad de sus compañeros de trabajo del laboratorio Gador y del SIMA.

En cuanto a su aparición pública, señor Heber, es preferible que hable menos o nada y haga más y mejor.

