Joaquín Doldán / Escritor   “A Cacho de la Cruz la fama no le gustó nunca”

El próximo 29 de enero se presenta el libro “Todo esto es mentira”, de Joaquín Doldán. Se trata de la “verdadera historia” de Cacho de la Cruz, músico, humorista y referente indiscutido de la televisión nacional.

Joaquín Doldán descubre una personalidad fuerte, compleja y cercana tras el mito Cacho de la Cruz, el rostro que más frecuentó los hogares uruguayos durante varias generaciones de televidentes. Cacho es mucho más que un presentador de televisión: es músico, fonomímico, policía obligado, bohemio, carnavalero, animador, conductor histórico del programa infantil más famoso del país, director, productor, empresario, autor, hijo, esposo, padre, amigo, socio, capo cómico de uno de los elencos de mayor permanencia en pantalla, inmigrante en su tierra, clásico y transgresor, conservador y rebelde.

En este libro Cacho narra toda su vida: desde la niñez a la actualidad, la cima de su éxito y su retiro. Una vida encierra muchas vidas; este libro encierra muchos libros. Basada en interminables horas de conversación e intercambio con él y con muchos otros, esta es la biografía definitiva del Señor Televisión.

Joaquín Doldán (Cerro de Montevideo, 1969) es autor de más de 20 libros editados en Uruguay y España. Como dramaturgo cuenta con una extensa trayectoria que también incluye obras teatrales para la niñez. Ha trabajado además el género de los cuentos ilustrados y publicado artículos para varios medios de prensa, en particular entrevistas a músicos y bandas de los más diversos estilos. Conduce el programa radial “Diálogos comanches” (Neo FM Sevilla y UniRadio en Montevideo) y el programa televisivo “Memorias del tablado” (Esdrújula TV y Canal 7 de Punta del Este).

¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?

Fue a raíz del primer programa de “Memorias del tablado”, donde Cacho fue el primer invitado, y de su increíble conjunto de anécdotas surgió hacer el libro. Tuvimos mucha conexión en esa entrevista y, gracias al Carnaval, mucho en común. También creo que nos cruzamos en el momento justo. Él haciendo balance y yo con ganas de meterme en un proyecto gigante y difícil con fuerte raíz uruguaya por haber estado tanto afuera. Vivir afuera te da perspectiva de lo importante que son algunos elementos de nuestra cultura.

¿Qué temas de su larga y rica vida te interesó a priori abordar?

En la primera grabación estoy todo el rato preguntándole por la televisión. Los programas y el medio en general. Pero poco a poco me fue tentando el poder ir más allá del “Sr. Televisión” y conocer al hombre. Luego encontrar al músico, al artista y después lo más importante que es pasar de ser la cara más famosa de un país, al retiro… Eso de pasar de estar adentro de la tv de todas las casas uruguayas a ser un espectador más. Cacho ha sido un gran generador de proyectos, de trabajo. y de otros personajes…Ha sido el cruce de caminos de toda nuestra cultura, es testigo en primera línea de un Montevideo lleno de promesas, nocturno, con un lado oscuro y de cómo se hacía tv antes, artesanal con mucho trabajo. Sin efectos especiales.

¿Cómo fue el proceso de trabajo con Cacho de la Cruz?

Muy largo y como tal con muchas etapas, todas buenas porque era algo que él quería. Empezamos antes de la pandemia, nos atravesó. No podíamos manejar tecnología alguna más que le teléfono. Fue todo muy analógico, juntarnos incontables veces durante estos años, hablar, tomar café. Revisar cajas, mirar videos juntos, estar presente en sus conversaciones con amigos y familia. Es decir, pasar de ser un desconocido a alguien cercano, y lograr ser en cierta forma cómplice de ese objetivo que era contar su enorme y jugosa vida. Sin cuidarse, con franqueza y con cierta reflexión. Hablamos mucho de que no fuera un libro “homenaje” y tenía como desafío no dejar ninguna historia afuera, personalmente quería transformar una biografía en un “libro lleno de literatura” porque toda vida encierra cierta poesía, pero que además te llevara por muchas emociones. Ya al final cuando teníamos una gran sintonía, encontramos historias hermosas, personales y profesionales pero que hablan de un trabajador de los medios, no de un famoso.

¿Hubo algo que el propio Cacho de la Cruz quisiera destacar?

Él está, con razón, muy orgulloso de su actividad empresarial. De su ojo en algunos negocios, también de su creatividad. Ha sido una fuente inagotable de ideas, un creativo increíble. También de los Hot Blowers, no de él como músico, sino de lo que generaron en la música y de los lugares adonde llegaron con ella haciendo jazz, que es su gran pasión. Le importaba más eso que “El show del mediodía” o que un canal uruguayo tenga un estudio con su nombre.

¿Es un trabajo basado sobre todo en su testimonio o te nutriste de otras fuentes?

Muchas fuentes, porque si bien quería que fuera su óptica y su mirada, muchos temas involucraban gente y sucesos importantes y tuve que chequearlos. También tenía mucho desorden y no le gustan mucho las fechas, entonces la cronología era un lío. Pero tuve mucho apoyo, de Cristina Morán, por ejemplo. En realidad, la llamaba para hablar con ella como excusa, era una fiesta aparte. Algunos tuve que estudiarlos porque parecían imposibles y para darles contexto. Algunas historias involucran gente poderosa, estuvo en primera línea con la elite de la región, y su rol en eso fue muy interesante y desafiante, sobre todo en este mundo en que parece que todo se resume en derecha o izquierda.

¿Que «hallazgos» encontraste en la reconstrucción de su vida?

Me atrevo a decirte que cada página. Espero que se lea así, como un libro y no solo como un recopilatorio de anécdotas. Me costaría señalar una historia pero quizás el debate entre lo popular y lo intelectual. O cómo funciona la tv, porque es un medio tan duro y cerrado. Lo que de verdad importa en la búsqueda de la vida, y descubrir un trabajador que pensaba en subsistir con lo que le gustaba más que en la repercusión. Más te diría, creo que la fama no le gustó nunca, eso en un mundo en que sólo se busca la fama es muy significativo.