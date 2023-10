La huella digital de Maca por Alejandra Waltes

La huella digital de Maca

Hasta el 22 de octubre, en la Sala Nicolás Loureiro del Teatro El Galpón, puede visitarse la muestra “El juego en que andamos” de Gustavo Wojciechowski (Maca) en el horario de lunes a viernes de 10 a 19 h, los sábados de 18 a 21 h. y los domingos de 17 a 19 h. Esta muestra introspectiva de Maca es un paneo de su historia, su solvencia técnica, su estética identitaria y procesos creativos.

Gustavo Wojciechowski/ Maca (Montevideo, 1956). Es diseñador gráfico, docente de diseño, artista visual, poeta, editor, director de la editorial Yaugurú y activista cultural. Hijo único de un tapicero inmigrante polaco y una descendiente de italianos se crio en el Cerrito de La Victoria. Concurrió al liceo 17 a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, frente al Palacio Legislativo, próximo a dos facultades y un colegio privado. Era una zona de Montevideo en que llegaron a mezclarse de forma surreal el rock and roll, Che Guevara, flower power y el Mayo Francés. En una nota Maca comenta que el día del golpe de Estado estaba con dos amigos, sentados en el cordón de la vereda, frente al Palacio Legislativo mientras las balas les pasaban cerca. Si bien su afición por el dibujo venía desde la infancia, en esos años efervescentes desde el punto de vista político, social y artístico y en los que la música fue uno de sus refugios, al igual que otros artistas de su generación, viendo las carátulas de los discos descubrió que eso era lo que deseaba hacer: diseñar. Por esa época también empezó a crear textos de canciones para un grupo de amigos que formaban un grupo musical. Cuando terminó el liceo, intentó ingresar a Bellas Artes, pero estaba clausurada. Finalmente retomó los estudios con miras de convertirse en profesor de dibujo, pero abandonó pronto la idea dadas las duras y represivas condiciones en que debía estudiarse en ese momento. Comenzó a conocer músicos y poetas de quienes se hizo amigo. Al trabajar en la imprenta CBA de Antonio Dabezies (director de la revista El Dedo) comenzaba a acercarse a lo que realmente le interesaba. Dabezies lo invitó a participar de una posible revista con dibujos y poemas. Con algunos compañeros de Artes Aplicadas de la Pedro Figari empezó a vincularse a la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ). Ahí hizo su primera exposición, para la que mandó imprimir un afiche. En la ACJ había actividades, que, al ser para no había que pedir permiso. Para los viernes se armó una actividad que se llamó “Canto para que estés”, de la que participaron Dino, Darnauchans, Washington Carrasco y grupos que se estaban formando como Los que Iban Cantando, Contraviento, Carlos Benavides, Fosatti y Santiago Chalar: el canto popular a partir de 1978. En ese círculo Maca empezó a recitar textos con algunos músicos y ese mismo año diseñó su primera carátula de libro. El primer disco fue de Contravientos, luego el de Cantaliso y así sucesivamente a Fernando Cabrera, a Mauricio Ubal, y a poetas como Agamenón Castrillón, Héctor Bardanca con quienes fundó Ediciones de Uno en 1982, editorial que se distinguió por su espíritu cooperativo. Publicó tres libros de dibujos para niños, para la editorial YOEA: Bichos (1989), DO RE MI (1989) y A C Dario (1990). En 1993 funda el estudio BARRA/Diseño junto a Jorge de Arteaga, Marcos Larghero y Jorge Sayagués; del cual forma parte hasta 2000. Realizó ilustraciones para el suplemento Cultural del diario El País (de Montevideo), también para las revistas Guambia (entre 1984 y 1991) y El Pulgar (1986). Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas tanto como artista plástico como diseñador gráfico, ilustrador y poeta visual en el Uruguay y en el exterior. En 1996 ingresa como docente en la Universidad ORT Uruguay obteniendo en el 2001 el premio a la Excelencia Docente y el Certificado en Docencia Universitaria. En 2004 funda su propio sello editorial: Yaugurú. En 2006 obtiene el Morosoli de Plata otorgado por la Fundación Lolita Rubial, por su trayectoria como diseñador gráfico. En el 2010 obtiene el Reconocimiento Latinoamericano a la Trayectoria Académica Profesional en el Diseño en el I Congreso latinoamericano de Enseñanza de Diseño, Universidad de Palermo, Buenos Aires (primer diseñador en recibir tal distinción) y el Premio al Mérito Gráfico y Esfuerzo Editorial por su trabajo con la editorial Yaugurú, otorgado por la Cámara Uruguaya del libro. En el 2011 obtiene el Premio Graffitti por el diseño el disco “Canciones Propias” de Fernando Cabrera. Ha publicado libros, diseñado afiches, carátulas de libros, revistas, vinilos, casetes o compactos. En la editorial Yaugurú cada libro vale como un objeto en sí mismo, se diseñan según lo que el contenido sugiere. El material expuesto en la Sala Nicolás Loureiro, Maca muestra toda su solvencia creativa tanto en los diseños de collage, algunos intervenidos, cómo en los textos que forman parte de la muestra. En “Spotkanie” habla de sus orígenes polacos y del drama vivido por ese pueblo. Quiero destacar los retratos unidos por una cuerda que me recordaron a los retratos familiares que se acostumbraba colgar en los hogares a modo de galería. Disfruté mucho de su “bestiario” y tanto en “Tales Post-Tales” cómo en “Santo remedio” podemos apreciar cómo es su proceso creativo partiendo de diferentes premisas.

“Abía Haviones” (Gustavo Wojciechowski-S/F)