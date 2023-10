Raíces por Alejandra Waltes

“Soy una raya en el mar Solo voy con mi pena

Fantasma en la ciudad Sola va mi condena

Mi vida va prohibida Correr es mi destino

Dice la autoridad Por no llevar papel”

(“Clandestino” Manu Chao)

“Somos una especie en viaje Nunca estamos quietos

No tenemos pertenencias, sino equipaje Somos trashumantes, somos

Vamos con el polen en el viento Padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes

Estamos vivos porque estamos en movimiento Es más mío lo que sueño que lo que toco”

(“Movimiento” Jorge Drexler)

En la nota del jueves pasado sobre la muestra de Gustavo Wojciechowski (Maca) “El juego en el que andamos” (Sala Nicolás Loureiro del Teatro El Galpón) hice referencia a las partes de las que se compone la muestra. En esta nota voy a hacer referencia a “Spotkanie” (encuentro en polaco) y a “Tales Post-tales”. En el texto curatorial, Maca hace referencia al origen del material utilizado:” varias tarjetas y sobres que la Embajada de Polonia me había mandado (saludos de fin de año, invitaciones, festejos por el día de la Independencia y otros eventos), esperando el momento para ser utilizadas. Además, me decidí a abrir una caja que, al fallecer mi madre tres años atrás, traje a casa y no me había animado a abrir hasta ese momento. No sabía qué podía encontrar, pero intuía que algo me podía ayudar o inspirar –sensiblemente– para la exposición. Viejas fotos, recortes de prensa y otros documentos fueron apareciendo.”. Más adelante cuenta: “Nico, el escultor de peces de madera, un día me trajo un montón de viejas postales de Polonia que había encontrado en la calle.”. En esta muestra intimista Maca cuenta sobre los orígenes de su familia, sobre sus orígenes, reencuentro identitario simbólico ya que la herencia es de usos, costumbres, creencias, formas de hacer, inmaterial. Contrapunto entre la caja llena de memoria guardada y las postales rescatadas.

En el Museo Gurvich se puede visitar la muestra “Siempre con nosotros” de los Artistas Plásticos Pedro Tyler (uruguayo radicado en Chile), Avi Sabah (israelí radicado en Portugal) y José Gurvich. En la muestra, curada por el norteamericano Royce W. Smith, las obras de los artistas contemporáneos, que se valen de diferentes lenguajes artísticos y técnicas (pintura, instalación, video, etc.) son expuestas junto a las obras de José Gurvich en un diálogo armonioso, muy bien logrado, que muestran las vicisitudes comunes a los migrantes de ayer y de hoy. La manera en que los niños son marcados por las circunstancias que llevan al desapego y cómo el juego se convierte en su refugio.

“De reparto” es la selección de obra de Rasia Friedler que da continuidad a “Vidas en tránsito” y “Umbrales”, las muestras en que rescata diferentes personajes y su relación con el medio urbano en el que se mueven y conviven. Dice Rasia:” En esta cultura de lo instantáneo, la velocidad con la que se reproducen las imágenes en nuestras retinas desborda nuestra capacidad de asimilación y análisis, ingredientes indispensables de una mirada crítica. La exposición alude a la configuración de los entornos urbanos en la economía digital desde una visión del espacio público como lugar de narración psicosocial.

El arte revierte -de forma metafórica- la invisibilidad social de los trabajadores informales. Concibo el proceso creativo como una larga contemplación, una provocación al pensamiento emergente más allá de los cánones establecidos. Expuestos a la intemperie y mimetizados con la ciudad y su exigencia de reinvención constante, los repartidores avanzan entre grafitis que recuerdan el carácter efímero del andar urbano. Su presencia como acontecimiento estético proyecta un haz de luz sobre múltiples cuestiones. Por ejemplo, la bicicleta como factor de sustentabilidad en la movilidad urbana. El arte nos recuerda que siempre hay algo utópico o mágico en el horizonte. En suma, “De reparto” es una invitación a repensarnos y a visibilizar las prácticas cotidianas desde perspectivas diversas, a partir de una aprehensión estética del fenómeno abordado.” En tiempos de emergencia humanitaria en diferentes escalas, el tema de la migración es abordado desde diferentes ángulos llamando a la reflexión sobre las múltiples causas y consecuencias del migrar. Reflexiones que nos humanizan y que convierten en un compromiso ético el facilitar la inserción social de quienes llegan a este territorio. Todos somos migrantes.

S/T (Pedro Tyler-S/F)