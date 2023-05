La mujer como olvidado pilar de la humanidad por Pablo Galante

Este es un libro objeto, de culto a una humanidad, que desde hace muchos miles de años, poco reivindica a la mujer. El trabajo ha sido arduo. Las primeras páginas de este libro La Diosa Negada remiten a ocho años antes de su impresión (diciembre de 2022). Tiene prólogo, epilogo, bibliografía extensa, una lista de 57 libros leídos para confeccionarlo y 71 capítulos de variada extensión. El voluminoso libro llama la atención, por su tapa rojo escarlata, que reproduce una imagen de mujer dibujada con el trazo inconfundible de la artista plástica uruguaya Pilar González.

El libro, de 263 páginas, iniciado a partir de una iniciativa, del poeta, periodista, músico, letrista y compositor montevideano Hugo Rocca, comenzó a zurcirse a partir de una idea del propio Rocca: historiar desde sus inicios el rol otorgado a la mujer desde la época de las cavernas hasta la de la jungla salvaje de cemento actual. En esos días de 2015 , Hugo Rocca se acercó a Pilar Gonzalez a quien ya conocía por su destreza artística, premiada y popular.Se habían cruzado de manera incidental en una Montevideo joven y activa con mucha esperanza: eran los primeros años de los ya posmodernos años 90: ciclos de poesía y literatura que se superponían , pluralidad de ideas,matices, se podían ver los incipiente primeros films uruguayos, las películas de Hugo Videckis, los documentales iniciales de Aldo Garay, los videos de Pablo Rodríguez, el famoso El Dirigible de Pablo Dotta, que abrió muchas conciencias ( a pesar de todas las críticas contrarias que se podían leer tranquila en el iluminadamente, en alguna de las mesas circulares del café Sorocabana). Un Uruguay nuevo había nacido: comunicativo si, con propuestas poco colectivas, excepto el del equipo necesario para concebir una película, arte eminentemente grupal.En el cine nacional daba imagen a una mujer que en El Dirigible, sonriente, se fotocopiaba desnuda, desenfadada ,mientras Ricardo Espalter, excelente actor, era el policía, viejo y conservador del anterior Uruguay, desconfiaba de todo, degradandose, mientras la impresionante y alucinada música de Fernando Cabrera, lograba hacer cantar a unos trapecistas instalados en las alturas del Palacio Salvo y retratar una melancolía feroz, nublada, casi el último lamento de una ciudad con muchos suicidas: (el poeta Julio Inverso con su erótica tierna y su aguda ironía se suicidaba, a fines de esa misma década). El cine, séptimo arte, incluye hábilmente poesía y semiótica. La mujer que era imagen de la Patria en esa increible proeza cinematética que fue Mataron a Venancio Flores (1981), de Juan Carlos Rodriguez Castro, no era la misma que la dolorida Maruja Santullo en Gurí (1980), de Eduardo Darino, ni tampoco era Eva Landeck, la argentina que filmó junto a un grupo de actores itinerantes El Lugar Del Humo (1979), y no era Margarita Musto en Pepita La Pistolera(1993) de Beatriz Flores Silva. El cine es el espejo de la patria y como tal, se realiza produciendo otra realidad, una hiper realidad que en vez de ralentizar, se proyecta pujante y hacia adelante. En este país, hay tanto talento por baldosa y cuadra, que algunos de los que descreen del propio don y no lo trabajan, fomentan una envidia y un desprecio hacia los que si creen en los de ellos mismos y se lanzan a crear. Esa ignorancia, no es nada fraternal: por el contrario, es muy rencorosa: se caracteriza por llevar consigo una bronca impotente y soterrada que lo único que logra es perpetuar una mezquindad errabunda, una pereza intelectual, que todavía, en este nuevo milenio, hace tropezar los mejores proyectos, volviéndolos mediocres.

Pilar González se define como femenina: cree en la femineidad pero aclara no ser feminista. Hugo Rocca, de manera sutil, escribe este libro, fermental, inteligente, fascinante, que se revela imprescindible para entender el itinerario de la mujer, y la importancia crucial que tienen las nuevas normas, que las defienden a ellas. Se lo dedica, apasionado, a su mujer y a su hija” mujeres que me susurraron el secreto del eterno femenino”

Hay, claro está, personalidades políticas, que no desean que estas cosas sucedan.Prefieren que se siga hablando de drama pasional y no de femicidio.Entre ellos,estan aquellos individualistas empresarios que son los mismos que se plegaron a la estrategia económica neoliberal que intentó durante esos largos y duros años, propiciar el vacío cultural, alentando una chatura mental y progresiva en sus propios medios masivos de comunicación e información, con jornadas de entretenimiento redituable pero no inteligente y reflexivo, porque el status- quo instalado por el Plan Cóndor les favorecía: Con hambre y circo no se puede pensar. El pan intelectual estaba negado a los ciudadanos clase A o B o C esclavos de un país que se vaciaba de fé en su futuro mientras los bancos eran vaciados y el capital se instalaba cómodamente en otras partes del planeta.

Hugo Rocca ha grabado varios discos y escrito mucha poesía. Tiene discos individuales y otros con su exitosa banda Caníbal Troilo. Pilar Gonzalez ilustró discos de Hugo Rocca. También fue ilustradora del semanario Brecha y del semanario El Pais Cultural. Sus dibujos, sus ilustraciones, pinturas, instalaciones, escultura blanda , diseño de vestuarios y escenografía para teatro, son parte del acervo más valioso de este querido Uruguay, el que a pesar de todo, quijotescamente, no cesa de perseguir la humana felicidad. La tarea sigue siendo dificil, pero grata. Al decir de Hugo Rocca este trabajo de escribir y crear es el precio de la belleza que tenemos que pagar”.Un trabajo a cuatro manos, con dibujos e ilustraciones que sorprenden por su expresividad y magnetismo. Los dibujos de Pilar González son imposibles de olvidar. Como son imposibles de olvidar las mujeres, todas las mujeres que no han perdido el misterio, el misterio de ser el resplandor de la vida.

LA DIOSA NEGADA -de Hugo Rocca. Dibujos Pilar González. Prólogo de la antropóloga social Anabella Loy. Diseño Grafico y Diagramación de Aldo Podestá . Editorial El Elfo Aviador.(2022)

