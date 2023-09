La Ruta de Octavio Podestá: el Maestro y su barrio Por Alejandra Waltes

“La Ruta de Octavio Podestá” está ubicada en el Barrio Cervantino del Municipio C en Montevideo. En el año 2020 la Junta Departamental de Montevideo designó con este nombre al circuito turístico que une las distintas esculturas del reconocido vecino que se encuentran distribuidas en el municipio. La elaboración del circuito contribuye a resaltar el valor patrimonial y turístico de estas obras.

En el año 2013, Montevideo fue Capital Iberoamericana de la Cultura, fue en ese marco que surgió la idea de identificar y valorizar las obras del escultor en este territorio, el barrio en el que ha vivido y trabajado prácticamente toda su vida. La primera intervención fue el traslado de la obra que estaba en el jardín frontal de la casa de Octavio Podestá a la Plaza Budapest, remodelada para recibirla. Se construyó y emplazó en Luis A. de Herrera y Altamirano la obra donada por el escultor a la Comisión del Barrio Larrañaga. La obra que estaba desde 1989 en la explanada del Palacio Municipal sobre la calle Soriano se reubicó en Br. Artigas y Martín Fierro en el año 2014. Las esculturas de la Plaza Alcalá de Henares se realizaron en el 2016, año de Cervantes. El Molino (2017) ubicado en Bulevar Artigas y Luis A. de Herrera, identifica al cercano Barrio Cervantino. Con los rieles de tranvía descubiertos durante la remodelación de la Plaza Terminal Goes, Podestá creó “El Tranway” en el 2018 y “Little Tranway” en el 2019. En el Parque de las Esculturas podemos apreciar “Euritmia” (1996) y a unas cuadras en el cruce de Bulevar Artigas y General Flores podemos maravillarnos con una obra que por su escala y colores rediseña el cruce de estas avenidas. Este año, el Centro Cultural Terminal Goes ha nombrado a la Sala de Exposiciones «Octavio Podestá», como un justo tributo a su trayectoria y a su invaluable aporte artístico y cultural a la comunidad. Así mismo, la temporada de actividades para este 2023 lleva su nombre, haciendo que a través de cada evento y taller que se realice en este período, Octavio Podestá esté presente como una inspiración constante para todos los que participen en nuestras actividades culturales. A pesar de la materialidad de las obras de Octavio Podestá, los volúmenes y los vacíos están distribuidos de forma tan armoniosa que logran recomponer el espacio en dónde están emplazadas, son esculturas que necesitan de un entorno amplio, sin obstáculos para que se pueda apreciar toda su riqueza. Dice Cristina Bausero: “A lo largo de los años el artista ha desarrollo un lenguaje plástico propio, enmarcado dentro la abstracción entre la geometría y el gesto. Muchos de los componentes de sus obras eran objetos de desecho que con la mirada atenta del artista se transformaban en escultura por su aproximación y unión. Sus obras son composiciones que trabajan con el volumen, la superficie y la línea, de durezas diferentes, que construyen una nueva forma. Desde las más «pequeñas» a las más grandes de escala urbana están construidas a partir de la investigación y del análisis de los materiales y la relación de estos entre sí para generar la forma espacial y escultórica. Los colores de la materia, del hierro oxidado y el color de algún elemento aleatorio dialogan, uno desde el lugar de la estructura central de la composición y el otro desde el lugar del detalle. La riqueza matérica de su obra se ve realzada por la luz, una luz que recorre la escultura y genera luces y sombras que destacan los trazos de la obra, resaltan superficies o volúmenes, materiales y contornos, llenos y vacíos.” Para Podestá el arte es una forma de conocimiento que lo lleva a avanzar en sus búsquedas e investigaciones. La obra no surge de un momento de inspiración, sino que se va construyendo en su pensamiento con la praxis directa de la prueba y el ordenamiento de sus ideas. Entre las obras que forman parte de la Ruta se pueden distinguir dos tipos: las creadas -armadas- con lo existente y las que fueron concebidas como forma desde el inicio del proceso de creación. Dos modos de construir también diferentes, in situ – Plaza Terminal Goes, Alcalá de Henares – que permite modificaciones en la ejecución, o en un taller metalúrgico. A su vez, la escala ha sido determinante en el procedimiento constructivo. Quienes hemos visto las maquetas de sus obras sabemos que son piezas que podrían funcionar a cualquier escala, aunque alguna vez Podestá declaró que “a veces el traslado a otra escala es fatal”. En una búsqueda constante a lo largo de su fecunda y larga vida, el artista ha transitado por obras de gran formato, mediano y pequeño, así como en el diálogo entre colores: marrones y herrumbres que enriquece con azules, ocres, rojos o negros. Si bien el ensamblaje en hierro fue un descubrimiento tardío para el artista, chapas de acero de todos los espesores y hierros provenientes de máquinas de diverso tipo, rieles de ferrocarril, engranajes, poleas, ruedas, cuerdas son los materiales que El Maestro conoce y ha usado para plasmar a lo largo de su trayectoria obras realizadas para ser emplazadas en espacios públicos. Obras monumentales que ha donado cómo una forma de sostener su idea de que “el arte debe convivir con la gente”. Estas obras son el legado del escultor a su barrio, a la gente que lo habita, a las historias que han compartido y comparten cotidianamente desde hace más de 90 años.

S/N (Octavio Podestá-S/F)