Sanar a través del Arte por Alejandra Waltes

Si bien el dolor es indecible, en la muestra “Historias de elefantes”, Jorge Bafico vuelve a reflexionar sobre la muerte, las separaciones, asumir nuevos roles y la resiliencia con la delicadeza y madurez técnica que caracteriza su obra.

Jorge Bafico (Montevideo. 1969), autor de “Casos locos” (Fin de Siglo, 2006), “¿Hablamos de amor?” (Ediciones de la Plaza, 2008), “Lo cotidiano” (Psicolibros, 2009), “Los perros me hablan” (Ediciones de la Plaza, 2011), “Cosas que pasan” (Aguilar, 2012), “Restos de historias” (Aguilar, 2014), “El origen de la Monstruosidad” (Urano, Argentina, 2015), “La vida sigue” (Sudamericana, 2018), “Vidas contemporáneas” (Ediciones de la Plaza, 2019), “Tan cerca de brillar” (Sudamericana, 2021) y “El oficio del analista” (Debate, 2022) el martes 29 de agosto presentó “Historias de elefantes” (TusQuets, 2023) en el MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales). Al igual que con “Tan cerca de brillar”, este libro es acompañado, completado, con la muestra de Artes Plásticas que lleva el mismo nombre y se puede visitar en la galería «A través del arte» (Bartolomé Mitre 1368 esquina Sarandí). Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 18 hs. “Historia de elefantes” no es una continuación de “Tan cerca de brillar” pero está enmarcado en el mismo lapso de tiempo de tres meses. En la nota sobre “Generaciones” escribí: “el arte es sanador y en la obra de Bafico vi su proceso de sanación y su gran amor por las personas que inspiran su arte. Si bien Jorge nunca fue a un taller o aprendió alguna técnica, quizá algo de lo vivido junto a su madre que si pintaba quedó en él pues su trabajo es de una gran madurez técnica y expresiva. La incorporación de los diferentes elementos es de un gran equilibrio. Es en momento así en que algunas personas adquieren relevancia para ayudarnos a aclarar objetivos y ayudarnos a llegar a los mismos. Una de esas personas fue el artista plástico Emilio Bolinches quien impulsó y acompaño a Jorge en este proceso.”

Solo elefantes

“Algo me resultaba extrañamente familiar en esos pequeños elefantes buscando equilibrarse o haciendo frente a piezas metálicas más grandes que ellos. Fue en la conversación con Jorge en que recordé los elefantes dibujados por Saint Exupery, si bien su inspiración fueron unas piezas regaladas por uno de sus hijos. En el libro “Tan cerca de brillar” Bafico también habla de mujeres fuertes, mujeres que en algún momento fueron guías personales o familiares, así como las elefantas guían a la manada, manada que cuida de cada uno de sus integrantes mostrando solidaridad con los heridos o enfermos, también honrando a sus muertos. Para los hindúes los elefantes, simbolizan “El que abre caminos” y significa “Destructor de obstáculos”. Enseñan a ser resistentes ante la adversidad y a tener paciencia. Esa resistencia, ese enfrentarse a la adversidad es lo que Jorge logra captar en su obra. La lucha de cada integrante de la familia, enfrentando desde un lugar intransferible la tragedia que les tocó vivir, queda reflejado en el Tríptico “Tres historias juntas pero separadas”.” “Historias de elefantes”, trata sobre lo transitado por Jorge cuando la vida de sus padres se iba apagando: “El libro toca un cambio de vida, en esa metáfora de la manada, donde la manada en los elefantes tiene un líder que es el que lleva el grupo adelante y ese líder renuncia al lugar porque ya no puede seguir. Entonces se le pasa la posta a otro que tiene que tomar decisiones”. En el artículo “El duelo siempre es en singular” Bafico dice: “la definición del duelo para el psicoanálisis es que, cuando alguien que queremos muere, irremediablemente se pierde un trozo que no es ni de esa persona ni mío. Es un trozo como de un tercero que hace esa unión y es a eso a lo que no estamos dispuestos a renunciar. Necesitamos mucho tiempo para poder desprendernos de ese trozo.” En ese artículo analiza una de las obras de Rosa Montero: “si uno lee lo que dice Rosa Montero sobre el duelo, se entiende mejor. Ella dice que «el verdadero dolor es indecible», o sea, no se puede decir, no se puede hablar. Y expresa: «si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte, eso significa que no es tan importante».» Jorge logra expresar lo que siente para poder sanar: fondos blancos en los que los elefantes, solos, se van acercando hacia el vacío. El final de las etapas, cualquiera sea, es en solitario. Cuando morimos de forma real o figurada nos alejamos de la “manada”, del grupo contenedor porque ya no pertenecemos allí y si volvemos lo hacemos desde otro lugar pues ya no somos los mismos. En esta nueva serie de obras Jorge incorpora el tiempo en forma de esferas o de piezas de relojes pues con el paso del tiempo, con la entrada en una nueva etapa de su vida en la que los hijos son más grandes y sus padres no están siente que ha accedido a ser el líder de la manada. Quedan las historias que atestiguan lo que ha pasado y pasa. Jorge las cuenta a través de la literatura y de la plástica con gran solvencia.

El reloj (Jorge Bafico-2023)