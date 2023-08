La salud está enferma por Ignacio Martínez

Basta mirar y comparar el Sistema Nacional Integrado de Salud hoy, para apreciar su deterioro creciente, la privatización y tercerización de grandes servicios y la aparición de un fenómeno que bien podría sintetizarse diciendo “tanto pagás, tanto te atendemos”.

Se pueden constatar retrocesos del funcionamiento, largas listas de espera por prolongados lapsos que llegan a meses, deshumanización frente a pacientes y familiares, falta de medicamentos, larguísimas esperas en las urgencias con ambulancias varadas y el paciente arriba, para nombrar algunos ejemplos.

El MSP parece que dirige cada vez menos el sistema y se deterioran las políticas sanitarias, entre las que se cuenta la participación de la gente en el control y supervisión, ya que cada vez tiene menos que ver con esa función colectiva, interactiva y social tan vital.

Sobre las políticas en tiempo de pandemia, no todo fue bueno ni todo fue malo. Lo que sí se nota es que hoy poco y nada se han atendido las consecuencias que trajo esa enfermedad en el terreno psico-físico-social y la necesaria coordinación de diversos ministerios para cubrirlas bien, hoy prácticamente inexistente.

Hoy muchas mutualistas, por no decir todas, están atravesando la paradoja de multimillonarios ingresos junto a una crisis económico-financiera insostenible. La solución pareciera tercerizar todo o, en la salud pública, privatizar. Lo cierto es que hace tiempo que se ve una salud VIP para acaudalados y una salud empobrecida para la mayoría. Basta ir a la farmacia del CASMU, por ejemplo, para ver cómo se atiende vertiginosamente a los que pagan más y se condena a verdaderos plantones a la mayoría.

El derecho universal e igualitario de la salud ha pasado a ser apenas un derecho parcial y desigual en los hechos. Y el MSP es el gran ausente o, lisa y llanamente, el gran sostén de estas realidades que enferman a la población. Así el SNIS no se sostiene ni se extiende igualitariamente a la población ni mejora sustancialmente su calidad asistencial.

No todo es reclamo presupuestal. No. Desde estas líneas también reclamamos más profesionalización del personal médico y no médico, con mejores salarios, invirtiendo donde se debe, con más participación de personal y usuarios.

De seguir en esta línea, donde el que menos importa es el pueblo que se asiste, vamos a desembocar en una medicina de clase para beneficiar a los más pudientes, casi como una réplica de los seguros norteamericanos donde te atendés si el seguro te cubre, si no, embromate y reventá.

