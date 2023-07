Y sí, algún día alguien lo iba a decir por Cristina Morán

Como suele ocurrir el día llegó y el alguien resultó ser una mujer que lo dijo sin reparos, sin disculparse de nada (no había razón para hacerlo). Ella tiene nombre y apellidos y un título que la habilita a hablar en profundidad de un tema que fue una sorpresa para nosotros: un sismo. Nuestro personaje se llama Leda Sánchez Betucci, es doctora en Ciencias Geológicas y fue al parlamento y en apenas cinco minutos (es el tiempo que les conceden) hizo su exposición de motivos: “Estaban ahí los políticos y dos personas me prestaron atención, el resto estaba boludeando con los celulares. Ese es el compromiso que tiene la gente a la cual todos los ciudadanos le pagamos un sueldo para que nos gobiernen, pero estaban boludeando con el celular.” Las dos personas que la escucharon fueron Sergio Botana y Manini Ríos. Andrade, a un metro y medio de ella, no abandonó su celular. Esta mujer, esta geóloga, a la cual esta columnista no conocía, pero tuvo el alegrón de descubrirla, no se guarda nada y también supimos de su reunión con Lacalle Pou, al cual había llamado para solicitarle un encuentro y él le pidió que fuera a la 16.30. Como comprenderán la geóloga estaba en el despacho del presidente a “la hora señalada”. La recibió, ella hizo la exposición de motivos que la habían llevado para pedir ese encuentro. Le habló de las necesidades que tenían para poder seguir adelante y lo puso en conocimiento del dinero que habría que invertir. Respuesta de Lacalle Pou: “Esas son chirolas.” Leda Sánchez Betucci y su capacitado equipo siguen esperando noticias de “las chirolas”. Mientras tanto el presidente se encuentra en Bruselas participando de la cumbre que ustedes ya conocen (no voy a aburrirlos con la misma cantinela) y vuelvo a la mujer que estoy considerando declararla algo así como “heroína uruguaya del Siglo XXI” porque hay que tener mucho ¿coraje?, para encarar a los integrantes de el palacio de las leyes con una verdad, una realidad que nos rompe los ojos día a día desde los noticieros del canal que más nos guste. Si nos quedamos solo en el tema celulares estaremos omitiendo otros “detalles” de las señoras y los señores parlamentarios. Son cosas que nos cuesta aceptar como “normales” tal vez porque somos parte de una generación que veía a los legisladores beber café acompañado con el clásico “vasito” de agua. Pero no se pueden evitar los cambios, “las modas” que de una forma u otra todos imponemos y /o toleramos, entonces toleramos (yo al menos) la botellita de agua sobre lo que se supone es un lugar para tomar notas, hacer apuntes, es decir un lugar de trabajo no de recreación, no es un lugar para el tan clásico dúo (termo y mate), ni para exponerlo ni para “una cebadita” porque lo único que les va a faltar es acompañarlo con los clásicos “bizcochitos calentitos de las cinco de la tarde”. En fin. Son las realidades a las que nos han acostumbrado o pretenden acostumbrarnos y que una, guerrera hasta para nacer, nunca lo va a aceptar. Los dejo, pero les cuento que extraño las cortadas de cinta, las selfis, los abrazos y todo lo demás que tanto identifican a Lacalle Pou. Pronto volverá. Si es que ya no está entre nosotros. Hasta la próxima. Que seas feliz.

