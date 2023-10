Las novedades del mundo editorial

Cecilia Ríos vuelve con un libro con personajes que hablan de felicidad y Gabriel Otero se asoma a los niños en cautiverio en tiempos de dictadura.

“Un desperfecto en la carretera”, de Cecilia Ríos (Estuario HUM).

Dice Damián González Bertolino: «Al comentarse un libro de cuentos, hoy por hoy suele hacerse un catálogo con los argumentos de cada historia en una muestra del largo alcance de la voz creadora que está detrás, como si fuera algo que tendría que evidenciar en su conjunto una vibración única y notoria. Para este último libro de cuentos de Cecilia Ríos necesitamos ir más allá. Por supuesto: los argumentos son variados, sorprendentes y en algunos casos “deliciosamente angustiantes”, pero quien lea los descubrirá y disfrutará a su tiempo. La gran historia común de este libro es en cambio lo que los personajes hacen con la idea de la felicidad. “¿Por qué hay vidas que prometen tanto y terminan chapoteando en la simplicidad más vulgar?”, se pregunta una de las protagonistas de los cuentos. Esta idea es uno de los tantos puntos de apoyo para movernos hacia el abismo, a veces de un modo amargo pero no por ello menos contundente, de la fuerza incierta de nuestras decisiones. ¿Cuántas naves estaríamos dispuestos a quemar para ser felices? Cada cuento de Cecilia Ríos reserva a la vuelta de una esquina el golpe al ideal de sus personajes, que los enfrenta a una identidad insospechada. Una identidad que reclama de manera fantasmal algo de la nuestra.»

Cecilia Ríos es autora de Sigiloso Dinosaurio (cuentos, 2011) y Crecida (Mención de Honor en el Premio Municipal Juan Carlos Onetti de 2016; categoría poesía inédita). Su obra Cuatro mujeres de campo obtuvo el Tercer Premio Nacional de Literatura/ MEC, 2017; categoría Dramaturgia inédita. Cuentos suyos han sido incluidos en diversas antologías y publicaciones colectivas. Su libro de cuentos No fumes ni vayas a la guerra obtuvo el Premio Narradores de la Banda Oriental en 2019.

En la colección Cosecha Roja de Estuario editora publicó las novelas Volver de noche (2019; Premio Lussich de la Intendencia de Maldonado en 2017) y Apenas lo conocía (2022).

“La fila de los inocentes. una historia de niñez en cautiverio político”, de Gabriel Otero. (Edita Fin de Siglo)

“Cargado y reflexivo con sus vivencias, Gabriel Otero nos amplía la historia sobre la dictadura desde la perspectiva hasta ahora poco explorada de las niñas y los niños que fueron, junto a sus madres, presos políticos. La vulgata negacionista repite que no hay que seguir hablando del pasado reciente, pero la historia muestra que todavía tenemos mucho más para conocer. Nuevas líneas de investigación vienen avanzando sobre la perspectiva de género, los colectivos afro, las minorías sexuales y las formas de represión en el interior. También sobre infancias en dictadura, y es aquí donde La fila de los inocentes (esa que hacían para ver si conseguían dulce de membrillo en el cuartel) nos abre un nuevo portal de memoria. El entrañable recuerdo del juego de «mamá osa» con que lo convencía y entretenía su madre para poder bañarlo con agua fría mientras convivían, presos por la dictadura, o la inquietante rememoración de su «vuelta a casa» cuando iban con su hermana a visitarla al cuartel son dos huellas fugaces de una historia que, de poderosa y personal, se convierte en universal.

Gabriel Quirici

“Una historia autobiográfica y conmovedora que invita a conocer cómo el terrorismo de Estado se ensañó y dejó secuelas en las niñeces uruguayas de la época: el cautiverio y posterior interrupción en la convivencia de los hijos como forma de represalia hacia las mujeres presas políticas y la separación de los padres, también presos, interpela los límites del horro”.

Bettiana Díaz

“Desde la mirada de alguien que vivió esos tiempos, creo que el esfuerzo de escribir estas páginas, de traerlas de algún rincón de la memoria a hoy, vale la pena. Al relato histórico de esos años Gabriel le agrega una mirada muy peculiar desde la infancia, casi no contada. Sobresalen dos figuras fuertes, de mujeres casi anónimas para los historiadores, imprescindibles para la sobrevivencia. El relato deja muchas preguntas planteadas que, creo, cada lector se hará, y eso me parece lo más importante, porque los testimonios, las investigaciones, lo histórico nunca está terminado y no sé si puede agotarse en las páginas de un libro.”

Lucía Topolansky