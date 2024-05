Las novedades literarias de mayo

Nuevos relatos de Carolina Bello, una novela de Nancy Ghan, la vida de algunos pilotos uruguayos que combatieron en diferentes guerras a cargo de Fernando Aparicio y un trabajo histórico sobre los nazis en Uruguay de Leonardo Borges.

“Los niños se ahogan en silencio”, de Carolina Bello (Fin de Siglo)

“Al leer la obra de Carolina Bello se me vienen a la mente muchos nombres propios; entre los que saltan a la luz de su escritura: Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, Virginia Woolf o Scott Fitzgerald.

Leí todos estos cuentos con la esencia de mi alma metida en las palabras escritas, mientras volaba por el aire del libro, por los sucesos que a mí mismo me han pasado, en mi casa, con los míos, con las enfermedades y los perros, con el susto y con el dolor que se junta con el silencio para apagarlo todo. Esta de Los niños se ahogan en silencio es una lectura que ordena el espíritu, como un aire de madrugada cuando ya no hay insomnio sino sueño. En esta sorpresa callada del dolor que transmite Carolina Bello con su hermoso modo de contar el amor deshilachado y la vida asustada de las personas hay una visita a la soledad, a una vida que en algún momento sentimos que podría ser también múltiple y multitudinaria, cuando en realidad nos está esperando con la palabra fin para convocarnos a la tristeza manca que se fabrica dentro de un silencio de bóveda”. Juan Cruz Ruiz

Madrid, marzo de 2024.

“Amandas”, de Nancy Ghan (Fin de Siglo)

“Cada voz que habla en esta novela desenmascara un aspecto de los mandatos sociales que encorsetan a las mujeres. «Ser única», «Ser bella», «Ser amada», las tres secciones del libro, aparecen como prescripciones atadas a los conceptos de lo bello y lo monstruoso, la identidad y la aceptación, lo normal y lo anormal. El deseo, en eterna fricción con lo posible. Y en medio, la carne, que pide a gritos matar o morir. «El misterio de las Amandas: cinco mujeres (casi) idénticas que viven entre tinieblas en una antigua casona de Salto y hay quien las toma por un coven de brujas. Las envuelve el enigma de su parecido, de su linaje y de lo que acecha en sus genes; después, en Montevideo y durante una boda, algo terrible o fatídico sucede en su presencia. A medida que avanza esta breve pero intensísima novela de Nancy Ghan, los enigmas (y las respuestas que generan más preguntas) empiezan a multiplicarse mientras las distintas narradoras (¿o son la misma?) articulan las facetas de esta extraña historia. Amandas es una novela fascinante, en la tradición de las ficciones de Mariana Enríquez y Layla Martínez, pero en lugar de derramarse del todo hacia el horror decide moverse hacia otro territorio, donde las alusiones a Marosa di Giorgio, Amanda Berenguer y María Inés Silva Vila adquieren una espesura rica en perfumes y sugerencias”. Ramiro Sanchiz

“Uruguayos en guerra. Historias de combatientes voluntarios”, de Fernando Aparicio (Planeta)

El historiador Fernando Aparicio reconstruye en esta crónica la vida de algunos pilotos uruguayos, apasionados e idealistas, que combatieron como soldados «voluntarios» en la guerra del Chaco (1932-1935), la guerra civil española (1936-1939) y/o la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): Luis Tuya, Domingo López Delgado y Julio Gil Méndez, entre otros. La investigación comprende un período turbulento de la historia internacional del siglo xx que afectó profundamente la política y la economía de Uruguay, donde el debate ideológico se centraba entre el neutralismo y la seducción fascista. El libro plantea un relato apasionante que permite conocer los nuevos conflictos armados en el marco de las viejas luchas de poder.

“Nazis en Uruguay”, de Leonardo Borges (Penguin)

¿Hubo un plan de invasión a Uruguay por parte del Tercer Reich? ¿Vivían espías en Uruguay? ¿Existían pueblos nazis en el país? ¿Había antisemitismo en nuestro país? ¿Se persiguió a los judíos? ¿Cuál era la relación entre Mussolini y el gobierno uruguayo? ¿Terra era fascista? ¿Existió infiltración nazi en Uruguay? En nazis en el Uruguay (1922-1942) transitaremos por algunas de estas preguntas y muchas otras que seguramente sorprenderán a muchos lectores. El mundo de entreguerras, los fascismos y la Segunda Guerra Mundial son quizás los temas más abordados por la literatura y el cine, y nos cuesta un poco comprender que Uruguay estuvo inmerso en estos procesos, ya sea el fascismo italiano y sus relaciones con el gobierno de Terra, el acorazado de bolsillo Graf Spee y su hundimiento en nuestras costas, la represa nazi, pueblos nazis en el país, un plan fascista para infiltrar Uruguay, las infiltraciones nazis (que fueron investigadas privadamente, así como por una comisión parlamentaria), el plan para invadir Uruguay por parte del Tercer Reich, los acosos a judíos, entre muchas otras cosas. Nazis en el Uruguay es una invitación a adentrarnos en un camino sinuoso y complejo, un juego peligroso de espejos en el que nos veremos a nosotros mismos de una forma como nunca lo hicimos; estas páginas develarán la influencia no solamente del nazismo en Uruguay, sino también del fascismo italiano y sus tentáculos en el país, así como del franquismo español y su persistente sitio en algunos trasnochados sueños vernáculos. Un libro apasionante para conocer nuestra historia y hacernos responsables de nuestro pasado.