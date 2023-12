Los controles instituciones y la necesidad de potenciarlos por Marcelo Sosa Gabito

Uruguay tiene una democracia consolidada, con un estado de derecho y una institucionalidad que funcionan. En todas las mediciones internacionales sobre la calidad democrática a nivel regional y mundial, nuestro país aparece entre los que tienen mejor desempeño. Esta situación, que es un motivo de satisfacción y de orgullo, corresponde a un proceso que la sociedad y el sistema político, con los partidos como principales vehículos, han construido y mantenido por casi cuatro décadas. Una trayectoria que tiene sus raíces en la matriz democrática, republicana y liberal constituida un siglo atrás.

Ahora bien, tener una democracia consolidada y de buena calidad no garantiza que la misma se mantenga en el futuro. Es por esto que, lejos de anclarnos en las mieles del éxito, debemos evaluarla y cuestionarla permanentemente de manera propositiva. Las sociedades se transforman y los estados se ven sometidos a retos cada vez más potentes. El crimen organizado, cualquiera sea el objeto de su conformación, cada día tiene más poder y movilidad geográfica, desafiando seriamente a las instituciones estatales.

No existe evidencia alguna de cooptación del estado uruguayo y ni de su sistema político por parte del crimen organizado. La percepción de corrupción es relativamente baja, como lo indica la encuesta realizada por la organización Transparencia Internacional, donde Uruguay está entre los primeros lugares en el ranking a nivel mundial . Tenemos, además, un sistema de partidos institucionalizado, según los estudios especializados que se han publicado en los últimos años .

Aún en este contexto, en el estado uruguayo existen porosidades institucionales que se deben atender para mantener la sanidad de las instituciones. Hay que ser proactivos tomando las medidas de protección y prevención necesarias, poniendo al país a salvaguarda de los riesgos de deterioro institucional y democrático.

Esas porosidades son aprovechadas por el crimen organizado para colarse por ellas. Muestras de ello son la fuga de uno de los narcotraficantes más buscado del mundo, los beneficios indebidos en su reclusión que tuvo otro narcotraficante, las reuniones entre ambos en la cárcel, la trama de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y el trámite de pasaporte a un compatriota narcotraficante detenido en el exterior que, aún estando dentro del marco legal, volvió a exponer debilidades institucionales.

Es imperioso fortalecer a los organismos de control aportándoles más recursos económicos y humanos, así como, mayores capacidades de gestión. En el próximo período de gobierno es indispensable aumentar el presupuesto destinado a la Jutep, al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Electoral, entre otros. También, lo es, que se concreten cambios legislativos que hagan efectivos los fallos de los órganos competentes, para que generen efectos concretos y que no sean un saludo a la bandera, como suele ser el caso del Tribunal de Cuentas con los gastos observados y fácilmente ignorados por las unidades ejecutoras. Transitar por este camino de ajustes institucionales brindará las condiciones necesarias para una mejor rendición de cuentas horizontal, es decir, interinstitucional, que sea más relevante y eficiente, aumentando las probabilidades de prevenir y detectar irregularidades o delitos, también de promover las buenas prácticas de gestión.

Junto a lo anterior, es sumamente importante avanzar en el control y la transparencia en materia de financiación de los partidos políticos. El trámite parlamentario, que se está procesando actualmente sobre esta temática, alberga la esperanza de una mejora sustantiva.

Para todo esto es necesario actuar desde un abordaje suprapartidario, en una lógica de política de estado. La envergadura de los desafíos requiere que elevemos las miradas porque, si no es así, perdemos todos, pierde el país, la sociedad y el sistema político. Si observamos el deterioro democrático e institucional acaecido por algunos países de América Latina, nos damos cuenta de lo frágil que puede ser la democracia, aún en países con sistemas de partidos institucionalizados, como es el nuestro.

Estas reflexiones pretenden colaborar en la generación de la suficiente masa crítica y el compromiso político necesario que lleven a tomar las medidas oportunas, fortaleciendo el entramado institucional y poniéndolo a resguardo de procesos degradantes y de difícil reversión. Tenemos la oportunidad y el deber de hacerlo para poder seguir disfrutando de una democracia plena, aún mejor que la actual.

