Los desconsolados de siempre por Jorge Alastra

En 1981 Eduardo Darnauchans editó su cuarto álbum con el título de Zurcidor, y es uno de sus mejores trabajos por un par de razones. Una de ellas refiere a la calidad de los textos que por primera vez fueron casi todos de su autoría, y otra que el plantel técnico estuvo conformado por un importante grupo de instrumentistas y arregladores, diferenciándose del Sansueña de 1978, cuya leyenda está basada en el trabajo unipersonal de Jorge Galemire. Andrés Recagno, Bernardo Aguerre y Fernando Cabrera se repartieron la tarea de arreglar las canciones, donde cada uno impuso una estética definida, que terminó dando el aire de complejidad y riqueza tan particulares. Una de las baladas históricas de Zurcidor fue “Como los desconsolados”. La temática de la canción será recurrente en el historial como autor de Darnauchans, pero aquí es donde, por primera vez, se encargó de retratar el submundo de los marginados, de “los desamados del amor” (“Se detienen en las plazas/ Como esperando la noche/ Con los ojos fugitivos/ Y las sienes en desorden”). Los primeros versos se refieren a un estado más mental que material. Estos seres con las “sienes en desorden”, vagan confundidos y maltrechos; deambulan con los ojos “fugitivos”, sobreviviendo fuera de la realidad circundante. El arreglo de Fernando Cabrera es sobrio, utilizando un pulso rítmico casi estático. El diseño de bombo y tambor (y la única nota básica del acorde en el bajo) marca la atmósfera de desolación necesaria. La introducción (despojada y repetitiva) remite a la propia situación vital de los retratados. Una guitarra rítmica suena casi indistinguible, donde gana plano el timbre “litúrgico” de la tecla de un órgano. En ese paisaje casi incambiado, donde Cabrera apuesta a la supresión de notas, y luego de presentado el tema y la parte B, aparece su propia voz en una tercera mayor, y luego al unísono, y en un pequeño contrapunto. La voz nasal, inesperada, que en principio contrasta con la tersura de la voz principal, coloca la canción en un plano distinto, como si el que cantara ahí fuera un desconsolado más invitado a participar. En la parte B el autor deja de lado lo individual para hablarnos de la ciudad anónima. La que late y respira indiferente, sin detenerse en la tragedia cotidiana («La ciudad en ciudadanos/ Dobla su metamorfosis/ Noticiero y luminoso/ Automóvil y automóvil»). En un juego de espejo, Darnauchans y Cabrera cantan juntos, doblando así “su metamorfosis”. Luego el mismo Darnauchans duplica su voz en el último verso de la estrofa. Después se resuelve el poema en un final abierto («Pero los deshabitados/ Del consuelo desatienden/ Los semáforos contrarios/ Amarillos de su suerte// Eran los desdichados/ Desnaturalizados/ Son los desencantados sin reloj»). Estos seres humanos al margen, no solo no encuentran consuelo ni destino, sino que carecen de la comprensión temporal, que solo es posible para los ciudadanos adaptados a la vida familiar y laboral.

Para El trigo de la Luna de 1989, Darnauchans grabó la saga de “Como los desconsolados”. Titulada sintéticamente “Desconsolados 2”, la balada se sumerge aún más en el submundo de la marginación. Y se aleja de la aparente frialdad estética de CLD, donde abordó el tema como un simple observador. En “Desconsolados 2”, sin dejar de lado lo estético, la emoción gana por goleada. La insistente melodía “beethoveniana” y la cita personal-familiar, la tiñe de una fuerte emotividad (“Para los que se sueñan/ Sin ninguna sonrisa/ Para los que se van/ Dónde están/ Temblando las canciones/ Que nunca van a cantar”). La intervención vocal (y guitarrística) de Cabrera fue más que un guiño a Zurcidor. Esta colaboración fue más potente e invadió la canción como no lo hiciera en CLD. Para el momento de la grabación, Cabrera venía de trabajar mucho la interpretación vocal y la potencia expresiva. En una impactante estrofa (“Al abuelo de copa/ Y al abuelo de bala/ Y al hermano cristal/ En que sueño/ Con un despertar en San Jamás”), Darnauchans coloca a sus propios familiares entre el plantel de desconsolados, cambiando la mira del rifle. El “abuelo de copa” y “de bala” -sus verdaderos abuelos, uno minado por el suicidio con su dolorosa trama familiar- y el “hermano cristal”, el que no llegó a nacer y que él sueña encontrar en las tierras de “San Jamás”. Hay una declaración muy potente en el texto que parte de la situación concreta de los individuos al margen de la sociedad, para, en el transcurso del poema, sumar a otros desconsolados. La inclusión familiar, la del ciclista que lucha contra la adversidad (¿quizá una metáfora de la clase obrera?), o la de los trenes abandonados (otra metáfora que quizá tenga que ver con la indiferencia política sobre el destino del Estado), dejan en claro cuál era el pensamiento (y el sentimiento) del poeta-músico Eduardo Darnauchans a finales de los años 80. Tanto “Como los desconsolados” y “Desconsolados 2” son dos bellas canciones que, paradójicamente, tratan un tema doloroso y de terrible actualidad, y para el que pareciera no haber solución.-

Ilustración: Óscar Larroca