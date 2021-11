Los destacados por Cristina Morán

Cuando las acciones positivas provocan primero curiosidad por querer saber quienes y por qué merecen ser ciudadanos destacados, significa que algo en nosotros hizo un “click” que nos llamó a seguir el camino al que nos invitaron a transitar. Esta historia comenzó hace cinco años cuando se entendió que los uruguayos que se distinguen por su dedicación a los demás sin esperar recompensa de ningún tipo, debían ser conocidos y mostrar sus vidas para que sirvan como inspiración y convencer así a aquellos que quieren, pero desconocen el camino a seguir para iniciar la carrera llamada “solidaridad”. La forma de participar es simple: pueden ser postulados por un tercero aquellos que con acciones concretas están logrando un cambio positivo en la vida de otros. Luego de esa primera etapa el Jurado de Honor elige los cuatro destacados, en este caso en que fui invitada a participar como madrina, junto a María Noel Ricceto , Lucas Sugo y Andrés Scotti, ellos fueron: Geraldine,70 años, fundadora de “Una mano en el corazón”, Andrés Yussupof, 46 años comerciante y co fundador del “Club de donantes de sangre DAM”, Alicia Abad (46 años) educadora perinatal fundadora de “Maternar en libertad” y Gabriela Schiaffarino de 54 años. Cada uno de ellos recibió su galardón y la ganadora de $300.000 (trescientos mil pesos), elegida por el público, fue Gabriela, profesora de educación física, fundadora de “SOMO-sordos en movimiento” que se dedica a enseñar natación y “educar para el agua del mar o de una piscina” a jóvenes y adultos sordos. Lo hace en piscinas que le son cedidas por los clubes que las tienen y también en las municipales, y cuando el tiempo lo permite las clases y los ejercicios tienen el escenario natural de una playa. Tal vez el premio se transforme en el puntapié inicial de su propio espacio, su propia piscina para seguir adelante con una tarea tan noble y necesaria. Fue un acontecimiento positivo, que nos permitió conocer a cuatro, solo cuatro, de los tantos héroes anónimos que se entregan a la verdadera, sincera y auténtica solidaridad en todos los rincones de nuestro país. Acontecimientos como el que relatamos son sanadores, son caricias para el alma que nos hacen ver que el diario vivir es mucho más que la sucesión de crímenes, abusos sexuales, violaciones, cambios de ministros, denuncias, enfrentamientos judiciales y hasta “operaciones océano” y que si quienes disponemos de un medio que nos permite llegar algo más lejos que una llamada telefónica o un SMS o un WahatsApp dedicáramos un tiempo de nuestra hermosa locura de vivir a informar sobre “buenas noticias” aunque los “iluminados” aseguren que “no venden”, podríamos dormir más tranquilos, mirar a los ojos a quienes no se animan a mirar los nuestros, entender aquello que nunca entendimos (¿o no quisimos entender?) y sabríamos disculpar a quienes nos ofenden o nos agreden sin que eso signifique un tema de polémica aunque lo que se haya dicho, para algún otro “iluminado”, sea una “inmundicia”, mejor dicho,“ una gran acumulación de basura y suciedad”. La vida siempre, aún con las “inmundicias” de todo tipo que nos estén rodeando, la VIDA, así con mayúscula, hay que vivirla “hasta la última gota”, porque lo de “último suspiro”, no va conmigo. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no dejes entrar al viejo.

