Luz, cámara, humor por Pablo Galante

Nacido en 1971, el cineasta y narrador Ariel Wolf proviene de una familia de emigrantes que escapaban del nazismo. Egresó a comienzos de este nuevo milenio, de la Escuela de Cine del Uruguay, que forma parte de Cinemateca Uruguaya. Es interesante que lo haya hecho con el largometraje en episodios titulado 8 historias de amor, que reunía a 8 directores y muchos más técnicos del medio audiovisual. Se trataba de la primera generación de egresados de la Escuela

y de un ejemplo de concisión narrativa; en una única locación, el por entonces en obras y vacío Hotel Casino Carrasco se desarrollaban estas historias. El enamorado y su suerte, fue su primer trabajo como director luego unos diez cortometrajes, guionados, filmados y dirigidos por Wolf, y varios video clips. Autor de cuatro guiones de largometraje de ficción, aún no realizados, Wolf fue factor fundamental en la implementación de los cursos de guión impartidos por la ECU. Editó tres libros de cuentos, Tenedor Libre, Darse Luz y Manual de Supervivencia. Se puede acceder a ver sus trabajos audiovisuales por su canal en You Tube y en la plataforma Vimeo.

¿Cuándo te diste cuenta que querías ser escritor?

Desde muy chico, en la escuela disfrutaba de las redacciones, me gustaban los dibujos animados. Creo que fue Leo Maslíah, con su primer novela Historia Transversal de Floreal Menéndez, que marcó un poco el rumbo.Leí tambien a Ionesco, a Felisberto Hernández, a León Tolstoi, en especial me interesó mucho su novela Ana Karenina. Después comencé Bellas Artes, ahí me interesó el Surrealismo, Salvador Dalí especialmente y su amigo Luis Buñuel. Cada uno de mis libros es representante de una época de humor absurdo. Tal vez el primero, Tenedor Libre es el principal representante. El segundo Darse Luz que publiqué al mismo tiempo que nacía mi hija,es mas serio. Me interesa en especial el fluir del texto, sin formatos específicos. Es una búsqueda ritmica y de sentido. Soy autocrítico. En Manual de Supervivencia indago en una tercera línea narrativa,dramática, intimista y la crítica hacia los sectores más poderosos de la sociedad: todo eso se concentra y comienza en las relaciones íntimas.

¿De que tratan tus guiones aún no filmados?

Después de El enamorado y su suerte comencé un guión absurdo sobre extraterrestres. Había un director de cine que los filmaba y era a la vez filmado. En 2009 a partir de mis trabajos como camarógrafo, visitando otras zonas de Montevideo y el resto del país, me interesé por asuntos más realistas al observar realidades más complicadas. En A Romper La Red, un niño de un cantegril que intenta jugar al fútbol, es abandonado por su madre y adoptado por un director técnico cuya realidad es parecida a la del niño.Ese guión lo envié a fondos de tratamiento y guión, sin obtener fondos todavía, a pesar que su escritura gustó mucho a directores como Charlone y Fede Alvarez. En el medio, escribi varios tratamientos,que son la antesala al guión técnico. Rebelde fue uno de ellos. Trata de un pseudo Punkillero, es de un humor realista, no tan grotesco y explora la nueva masculinidad. Tuve muchos elogios, pero tampoco conseguí fondos económicos como para poder comenzar a realizarlo. Luego escribí otro que transcurre todo el tiempo en un ascensor, jugando con varios tipos de humor, planteando lo que pasa en distintos niveles de la sociedad. He escrito más pero ahora estoy realizando un largometraje documental.

¿Cuáles son tus directores y actores preferidos?

Lubitsch, Buñuel, García Berlanga, Tarantino, Gaspar Noé. Los directores neorrealistas también me interesan. Los actores serían Cristopher Walken, sobre todo su trabajo en Fat Boy Slim, Dustin Hoffman, en especial su actuación en Perdidos En La Noche (Midnight Cowboy); Harvey Keitel y Gary Oldman. Me gusta la gente que no es estática. En breve comienzo nuevamente cursos de guión cinematográfico.