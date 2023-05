“Maradona fue la máxima expresión de un artista de la pelota”

El periodista Sebastián Chittadini publicó el libro “Los Diegos que no fueron”, que recoge las 37 transferencias frustradas de Diego Maradona.

¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

Creo que una de las cosas que más me gusta de haber escrito este libro es justamente la manera en la que comenzó el proceso, porque tuvo ese componente de sorprenderme a mí mismo. Yo tenía inicialmente la idea de escribir una nota periodística sobre una de las 37 historias que lo integran, que es concretamente un interés del rayo vallecano de España por Maradona en 1996. Empecé a rastrear información y a tratar de armar una estructura para la nota, como para ir viendo cómo contarla y, por el camino de esa búsqueda –mientras no tenía muy claro cómo armar la nota- me encontré con la historia de un pase frustrado al Arsenal de Inglaterra en 1982, justo en la época en la que se inicia el conflicto de Malvinas. Entonces, ese fue el inicio o el momento en el que me di cuenta de que tenía tal vez algo de mayor alcance que una nota periodística Ahí empecé a incrementar la búsqueda y a darme cuenta que por ahí podía tener una idea original de cómo hilvanar una secuencia de historias que me permitieran contar la vida de Maradona desde otro lado.

– ¿Cómo fuiste reconstruyendo el “casi” de cada uno de los equipos a los que Maradona finalmente no fue?

Ante cada una de esas historias había como diferentes desafíos, porque de algunas se había escrito más que de otras. Pero bueno, siempre lo que te terminabas encontrando era que muchas veces estaba repetido lo mismo en muchos portales, de forma más bien escueta y sin ahondar demasiado. Y ahí venía justamente el desafío inicial de ver cómo hacer para poder reconstruir cada una de esas historias y al mismo tiempo poner el énfasis en que estuviera escrito de la mejor forma posible, tratando de que no quedaran cabos sueltos o huecos que me hicieran ruido a mí, porque cada una tenía como diferentes niveles. En algunos casos, sobre todo las que eran más lejanas en el tiempo, hay mucho menos información digitalizada y había que ir rastreando algunas cosas para lograr que cada historia, si bien cada una es distinta, tuviera por lo menos una estructura parecida con los matices de la época en la que se dio y del grado de información que tuviera. Entonces, lo que fui haciendo fue tratar de buscar todo lo que hubiera y al mismo tiempo me apoyé mucho en algunas publicaciones periódicas como El Gráfico –en papel y digital-, libros, YouTube y cualquier cosa que me permitiera sumarle contexto a las historias.

– ¿Es una forma de homenaje distinta – “por la inversa” – a Maradona?

Es por supuesto un homenaje y de alguna forma tiene eso de serlo “a la inversa”, porque cuenta la historia de Maradona a partir de cosas que no ocurrieron. Eso fue como un poco el origen de la idea y que, en la medida que después se fue cristalizando, era lo que iba cobrando forma y yo en el proceso también me iba autogenerando también un poco de ansiedad por tenerlo pronto. Creo que ahí radica un poco lo que puede resultar interesante del libro, en eso de tratar de establecer como esa evolución del personaje contando una historia real a partir de lo que no sucedió. En el medio; aparecen las negociaciones, los intereses, las declaraciones en los medios tanto de Maradona como de dirigentes de esos clubes, al mismo tiempo que pasaba con él en su vida en ese momento, en sus apariciones en prensa, sus declaraciones. Siempre intenté darle la mayor cabida posible a su propia voz, él aparece muy citado y muy entrecomillado a lo largo de todo el libro, y lo que se van a encontrar los lectores es justamente la evolución de la persona y del personaje en un recorrido que empieza con él con 15 años y termina con 53. Entonces, hay todo el tiempo marcas que permiten advertir esa evolución, como la de cualquier persona, pero en este caso en alguien sobre quien tanto hemos leído, visto y escuchado.

– Como periodista cercano al fútbol, ¿qué dimensión le das a Maradona en la historia del fútbol?

Tal vez, la dimensión que él tiene en la historia del fútbol es sobre la que más se ha hablado. Podrá estar en la discusión de si es el mejor, el segundo o el tercero mejor, pero no va a salir de ahí. Para mí, en lo personal, es la máxima expresión de lo que se puede considerar un artista de la pelota. Hay otros que han tenido una carrera más prolongada o han ganado más cosas, pero cuesta encontrar a alguien que haya tenido la relación de simbiosis que él tuvo con la pelota como si fuera una extensión de su pierna izquierda. En ese sentido, me parece que es el mejor futbolista de la historia. Después, hay un montón de otras dimensiones que lo hacen tan atractivo y tan interesante como fenómeno popular y son las que vuelven inmortales y universales a contadas personas en la historia. El fenómeno Maradona se ha abordado desde lo social, lo político, lo comunicacional, lo teológico y lo antropológico, también está presente en un montón de manifestaciones culturales como el cine, el documental, la literatura, la poesía, la música, etcétera. Maradona sigue siendo, en presente y eso me parece una de las cosas más fascinantes del personaje, incluso más allá del futbolista.