Martín Duarte / periodista Más de 45 años de música

El periodista y músico Martín Duarte acaba de publicar el libro “A donde nos lleven los caminos”. El trabajo repasa la trayectoria del dúo que conforman Eduardo Larbanois y Mario Carrero, uno de los proyectos artísticos más importantes y constantes de la música popular uruguaya.

¿Como surgió la idea de escribir este libro?

Trabajando en M24 97.9 FM tuve un primer acercamiento por el año 2006 con el dúo realizando un disco homenaje con distintas versiones de artistas nacionales que revisitaron la obra de Mario y Eduardo. Entre otros artistas estuvieron presentes Fernando Cabrera, Ana Prada, La triple Nelson solo por nombrar algunos. Así nació “Tributo a Larbanois & Carrero”, un disco que fuimos presentando en el programa y que luego fue distinguido con el Premio Graffiti a mejor edición especial del año 2019. Luego en ese mismo año, les planteé la idea de poder generar un registro de su trayectoria y de alguna forma, dejar plasmados cientos de anécdotas que han generado con su oficio. Si bien al comienzo costó generar los momentos de encuentro -porque ellos también se encontraban en plena zafra artística-, a partir del 2020, la dinámica de entrevistas fueron más fluidas.

¿Cómo fue el trabajo de reconstrucción de ese camino con ellos?

Fue un proceso lento, que llevó alrededor de tres años y que intensificamos en el parate -obligado- de la actividad artística en plena pandemia del 2020. Mucho de este camino de entrevistas en primer lugar fue presencial, de forma individual con cada uno, pero también tuvimos que recurrir a los “zoom” y a las “videollamadas” para adelantar plazos de trabajo y optimizar los tiempos. Las charlas fueron organizadas a través de un hilo cronológico -muchas veces pautados por los discos-, pero que en el producto final no se ve reflejado, ya que cada álbum en el cual profundizamos, abría decenas de viñetas, anécdotas e historias, que hacían mucho más sustanciosa la narrativa. Por eso me gusta enfatizar que es un libro, que si bien recorre los 45 años de trayectoria del dúo, atraviesa también 45 años de historia del país. En las páginas atravesamos la dictadura, la militancia política del dúo y los cambios sociales y culturales de la década de los 80; los cambios en los formatos y soportes de grabación -que vale la pena resaltar el dúo pasó por todos-; por eso no es solo un libro que describe la historia de un dúo que marcó profundamente el cancionero popular uruguayo, sino que es la historia de dos referentes de nuestra canción navegando en los mares de profundos cambios de nuestro país.

¿Qué puntos o aspectos te interesaban a priori reflejar de ellos?

De la experiencia de haber conversado como periodista decenas de veces con ellos, me interesaba que el libro reflejara lo cálido y afables que son en las charlas. Y creo que ese clima está recreado a la perfección en todo el libro. Primero porque en gran parte del trabajo aparece la voz de ellos como guía, y en segundo lugar porque a lo largo de las páginas van apareciendo pequeñas viñetas y curiosidades, que se suman al sustento de cada capítulo y dinamizan la lectura. Después, particularmente me resultaba bien interesante profundizar sobre un formato musical en vía de extinción. En la actualidad no proliferan los dúos como en otras décadas, y que tanto Mario y Eduardo militen artísticamente defendiendo también ese particular ensamble que logran desde sus voces y guitarras, me parecía de importante relevancia.

¿Cómo fuiste equilibrando la vida personal y el camino artístico, que siempre se retroalimentan?

En el libro hay un claro corte entre los dos primeros capítulos, en los cuales me explayo sobre la infancia, estudios, influencias artísticas de cada uno por separado; y lo que ocurre del tercer capítulo en adelante. A partir de allí comienzan a atravesar el recorrido artístico juntos, y muchas de las referencias personales citadas, han formado parte de la vida de los dos. Por citar un ejemplo, hay un capitulo completo dedicado a la “Compañía del Gas y Dique seco de Montevideo”, de la cual Mario Carrero formó parte durante 47 años. Toda su trayectoria como músico y compositor la compartió con su oficio de técnico sanitario primero, y luego trabajando fuera de la planta del gas atendiendo reclamos de los usuarios de la Compañía. Pero es a través de ese trabajo que Carrero toma pleno contacto con el candombe, el barrio sur, sus compañeros tamborileros; y eso marca transversalmente la obra del dúo y también la vida de Eduardo. Por su parte Larbanois tiene un capitulo completo dedicado a la escuela guitarrística que marcó el maestro Abel Carlevaro. Si bien en la historia de Carrero puede aparecer como un “personaje” mucho más secundario en la narrativa, la influencia de Carlevaro en Eduardo es tal, que determinan muchas decisiones artísticas, arreglistas y sonoras del dúo.

¿Qué lugar considerés que tienen en el horizonte de la música nacional?

Creo que con Los Olimareños, el dúo Larbanois & Carrero ocupa un lugar muy especial en nuestro cancionero. Primero porque fueron amplificadores de la obra de Washington Benavides y Ruben Lena, que gran responsabilidad tiene -en conjunto con otros grandes referentes populares- de fundar un cancionero que hablara de nosotros, que nos permitiera reflejar en sus versos. Esa es la posta que toma el dúo y en particular Mario Carrero como compositor. Han sabido adaptarse a los tiempos y a las generaciones, y consolidar un repertorio que suene a “uruguayo”. Esa es la gran lucha que empezaron a defender, quizás al principio sin proponérselo tan deliberadamente, pero que hoy es el símbolo más claro de identidad que pregonan. Uno escucha cualquiera de sus composiciones y va a encontrar directamente un anclaje que le permita respirar del terruño de nuestro suelo. En sus imágenes, en su poesía, en la elección de las palabras y los paisajes que describen. Por eso son tan populares y queridos en todos los rinconcitos del país, pero además, porque se trazaron desde su origen el objetivo de llegar a cantar a todos los puntos de la patria. De allí nace un poco el porqué del título del libro “A donde nos lleven los caminos”.