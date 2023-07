Más claro echale agua por Ignacio Martínez

Está claro que, en relación al agua y esta crisis hídrica, nadie puede tirar la primera piedra y mostrarse libre de pecados. No. Hay responsabilidades, imprevisiones, demoras y obras que no se hicieron en los gobiernos frenteamplistas y tampoco en este. Pero no podemos lanzar el guadañazo como si todo fuera igual.

1-Tabaré fue claro y preciso: dejó todo listo, incluidos los recursos financieros, para que se iniciara la obra de Casupá. Proyecto que nunca se encaró. Con insólita estupidez hay quienes dicen que si se hubiesen ahorrado los fondos del Antel Arena (*) … etc ¡Por favor! No empecemos a hacer esas comparaciones absurdas. Desde el desproporcionado gasto en los aviones Hércules, hasta los “sueldos en horas extras” truchas de varias intendencias, pasando por desalinizadoras que no llegan, podríamos hacer una larga listas de gastos inútiles. Esas comparaciones no nos conducen a nada.

2-El señor Alfie dijo que “rebajar las tarifas de OSE sería incentivar el consumo de agua”. ¿Se le perdió el concepto de la libertad responsable? ¿Puede defender el delito de violar la constitución cobrando por un agua por la cual ningún uruguayo firmó el contrato con OSE? No es por esta agua insana, peligrosa y, definitivamente, no potable, por la que contrajimos compromiso de pago, señor Alfie. Hay que ahorrar agua, sí, pero no de esta manera improvisada, inconsulta, prescindente de los que más saben del tema. No es con las leyes del mercado que se arregla este problema. ¡Estamos hablando de la vida!

3-La realidad es que el agua, al superar los 200 miligramos de sodio, ya no es potable por definición; lo que hizo el Ministerio de Salud Pública fue autorizar a que OSE distribuya agua no potable. Esta agua es absolutamente inconveniente para hipertensos, dializados, embarazadas. Cerca del 40% de las uruguayos padecemos presión arterial alta o no lo saben, lo que significa un grave riesgo exponernos a su consumo.

Tampoco se recomienda para la preparación de ciertos alimentos ni para preparar hormigón para la construcción ni para algunos electrodomésticos como los calefones. Haga la prueba en la mesada de su casa (si es de acero inoxidable, mejor), límpiela con agua de la canilla y verá la capa blancuzca que le queda cuando la seca.

4-Nuestra Constitución es bien clara en su artículo 47 que establece que el acceso al agua potable es un derecho humano y que los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos. A algunos personajes de este gobierno la población les importa un bledo.

5-No podemos ni queremos esperar a Aratirí. Sequías seguirá habiendo. Es imprescindible encontrar ya procedimientos alternativos que nos aseguren el agua potable para todos, de calidad y duradera. Solo un obtuso e incapaz puede dejar librado a que llueva como la única alternativa.

En otro artículo abordaremos las razones fundamentales de las sequías que tienen mucho que ver con la destrucción voraz del planeta que han hecho las mega industrias y la producción agrícola-ganadera del mundo.

(*) Al Antel Arena han concurrido hasta los más acérrimos enemigos de ese formidable escenario artístco-deportivo.