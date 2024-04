Nicolás Gil Lavendra: “La situación en el cine es muy complicada en Argentina” por Martin Imer

El pasado jueves 18 llegó a los cines uruguayos Como el mar, co-producción argentino-uruguaya protagonizada por Sofía Gala, Zoe Hochbaum y Carmen Maura. En la cinta, Gala y Hochbaum son dos hermanas que, luego de la muerte de su madre, deciden emprender un viaje a Uruguay para buscar un nuevo comienzo y enfrentar juntas el descubrimiento de un secreto familiar que alterará para siempre la dinámica de ambas. A propósito de este estreno, la presencia de la gran actriz española y la situación actual del cine argentino pudimos conversar con su director, Nicolás Gil Lavendra.

¿Qué sentis ante un estreno?

Felicidad (risas). Un estreno después de tantos meses y tiempo de trabajo, un equipo grande, ver la concreción del hecho, está buenísimo; poder ya cerrar un ciclo de alguna manera y que ya la película sea de la gente, porque ya deja de ser de alguna manera nuestra, es lo más lindo, y más compartirlo con la gente en la sala. La verdad que estoy muy contento.

¿Cómo llegaste a este proyecto?

Yo había trabajado con Zoe Hochbaum, que es la protagonista y coguionista de esta historia, habíamos hecho Jara, ella era el personaje de la hija de Joaquín Furriel, y habíamos trabajado bárbaro y en el 2019 cuando ella estaba ensayando Como el mar (que en ese momento se llamaba Cabo Polonio y se iba a estrenar como una obra de teatro independiente acá en Buenos Aires), yo la convoco para hacer otra obra sobre Ana Frank que se llamaba La ventana de Ana Frank y cuando terminamos – fue un unipersonal que hicimos juntos todo ese 2019 – ella me dijo que tenía muchas ganas de hacer lo que en ese momento era Cabo Polonio, trasladarlo al cine, y yo sentía que al proyecto le faltaba el lenguaje audiovisual, así que lo trabajaron con Gustavo Gersberg, el otro guionista, y a los dos años me acercaron el guion para ver si estaba interesado en sumarme a ese equipo, y de alguna manera cuando uno lee guiones ajenos y cuando uno se mete en un proyecto que no nace 100% de uno lo que intentas es ver de qué manera yo me puedo encontrar ahí, de qué manera puedo sumar lo que yo sé hacer o mi marca autoral de alguna manera, entre comillas, en la obra. Y el guion estaba muy bien y me parecía que tenía ganas de filmar y me gustaba lo que contaba, más allá de que era un mundo muy ajeno a mí por todo lo que tenía que ver con lo femenino y las paternidades, sentía que podía acompañar el proceso y que podía desde lo que yo sé hacer que es dirigir y poner la cámara, podía contar estos dos personajes y lo que atraviesan.

En esta ocasión trabajaste con una leyenda de la actuación, Carmen Maura. ¿Cómo fue dirigirla?

Yo estaba de vacaciones cuando me llaman y me dicen que Carmen se sumaba al proyecto, yo justo estaba en España y tuvimos un día de ensayo, y la verdad que fue un placer porque como una gran actriz que es lo que primero hace, su primer acercamiento es leer el guion, desarmar el texto, entender al personaje, y tuvimos todo un día ensayando en su casa en Madrid. Después de ahí ya lo que hicimos fue: íbamos haciendo un zoom cada tanto con las chicas, también para también poder mostrar ese vínculo familiar, y ese vínculo femenino que es muy fuerte en ellas tres. Y después llegó dos o tres días antes a Montevideo, antes de los días que le tocaba estar en escena, y lo mismo, en el hotel, en los huecos que teníamos entre los primeros días de rodaje y algunas pruebas que teníamos que hacer leíamos el guion, ensayábamos el texto, mientras que ella se hacía las pruebas de vestuario, maquillaje, todo lo que tuviera que ver con el personaje desde los elementos, y después ya fueron tres o cuatro días de rodaje increíbles, ella es súper generosa tanto conmigo como con las chicas y el equipo, y estaba muy emocionada cuando terminamos porque hacía mucho que no trabajaba en una peli con un equipo más reducido y no tan industrial y se había sentido súper contenida y fascinada. Ella ya conocía Montevideo, pero le encantaba estar de nuevo ahí. Fue una muy linda experiencia y me parece que también eso se transmite en la película.

Me gustaría preguntarte por tus próximos proyectos y cómo ves lo que es también el futuro del cine argentino, cómo se puede mover en un tiempo tan inestable.

yo ahora estoy trabajando en una postproducción de un documental con los mismos productores de Como el mar que hicimos el año pasado las entrevistas y las recreaciones, terminé de editarlo en enero más o menos y ahora estoy en los procesos de post producción, que es sobre los vuelos de la muerte que se llama Traslados, pero todavía no tiene una salida definida ni fecha.

Y me parece que la situación en el cine es muy delicada en nuestro país, Argentina, primero hoy anunciaron* el cierre de la ventanilla para anunciar nuevos proyectos, lo mismo para los proyectos que están presentados y todavía no se evaluaron, hoy se decidió que no se iban a tratar hasta que vuelvan a abrir la ventanilla y se tienen que volver a presentar, y me parece que es un gran desacierto, un gran ataque a la cultura y a nuestro cine que seguramente haya cosas para mejorar en la parte de instituciones, pero la manera no es destruirlo porque sí. Me parece que hay que construir sobre lo que está construido y re-ver y re-analizar pero sin frenarlo, porque es una industria que aporta mucho al país y nuestra cultura es también nuestra identidad, entonces perder nuestro cine es un golpe tremendo. Estoy como todos, un poco en alerta y a la espera de soluciones y de respuestas.

*Nota: Esta entrevista se realizó previamente a los últimos acontecimientos de esta semana vinculados con el INCAA

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.