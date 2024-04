Noboa y la fractura legal por Ruben Montedonico

“(,,,) Eso está completamente fuera del derecho”, expresión del ex canciller peruano Diego García-Sayán -ex integrante de comisiones y y misiones de OEA y la ONU.. Contestaba así, como tantos otros, a una entrevista que le hizo BBC News respecto de las acciones ordenadas por el gobierno de Daniel Noboa contra la embajada de México en Quito, Ecuador, que incluyeron el acto de aprehensión en dicha sede de un refugiado político (posteriormente trasladado a una cárcel de máxima seguridad) y el maltrato psíquico y físico, durante el asalto, al diplomático mexicano a cargo de la representación. En este caso, se encontraba refugiado en la legación mexicana el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, detenido en el asalto. De acuerdo con lo las normas aprobadas sobre asilo y derechos humanos (Pacto de San José) en el artículo 22, inciso 8, se manifiesta que: “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas..” El peruano declaró, asimismo, para que quedara claro que “La irrupción con fuerzas uniformadas en una sede diplomática es un acto escandalosamente contrario al derecho internacional”, agregó que opuesto al clima de incertidumbre e inseguridad atribuida en Ecuador al crecimiento del narcotráfico y pese a promesas, desde que el presidente Noboa decretó el “estado de excepción” en el país, no han habido llamados a naciones de la región, -Colombia o Perú- que pueden tener relación con hechos criminales de narcos en Ecuador. Por último, alienta la esperanza de que aún “sería tiempo de pedir a las autoridades de Ecuador y al presidente Noboa que rectifique y se den las excusas pertinentes.” Al conocer del caso, el presidente de México ordenó “suspender” las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. La canciller, Alicia Bárcena, confirmó lo dispuesto por su presidente (ruptura de relaciones) y afirmó que México acudirá el lunes 8 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Bárcena indicó que el asalto a su representación mereció la condena de la Unión Europea (UE), la OEA y la ONU. Con la actual ruptura, es la cuarta ocasión en que México recurre a este instrumento, recordándose que las anteriores ocasiones ocurrieron con la España franquista, el golpe de Estado chileno de Augusto Pinochet y el régimen dictatorial en Nicaragua de Anastasio Somoza. Actores del momento nos señalaron que la agresión externa a la representación en Santiago de Chile fue debidamente respondida por el personal de la embajada y cesó con la intervención del embajador de Suecia. Otro tanto se habría estado preparando contra la embajada de Cuba en Caracas durante las horas en que fue desalojado de Miraflores el Comandante Hugo Chávez, con la misma decisión valiente de su personal de defender el sitio como una extensión de su suelo patrio. En ninguno de los casos citados México hubo de soportar la afrenta de Quito, donde fue asaltado por uniformados locales armados que obedecían órdenes de sus mandos y éstos de la cancillería y el presidente Noboa. El resultado inmediato fue la condena generalizada de este continente a los actos violatorios de los tratados internacionales que norman las relaciones diplomáticas en general -como la Convención de Viena- así como los americanos acerca del tratamiento de los derechos de asilo. Xavier Lasso, ex subsecretario de la cancillería de Rafael Correa, nos pinta un presidente que completa la actual administración, que acaba el periodo, en mayo de 2025- señalando: “Noboa (…) nos ha propuesto una consulta popular para este 21 de abril. 11 preguntas y una gran trampa: es que nos quiere volver a meter en la lógica de los arbitrajes internacionales» una «cuña neoliberal, despiadada, indolente que ha retirado el Estado con su política de cero inversión pública, pérdida de lugares laborables, el bajo crecimiento del empleo, reducción de consumo, mezcla perfecta que sólo trae más pobreza, más migración, más inseguridad, mientras el crimen amenaza a toda la sociedad ecuatoriana.” En vista de los resultados, las consecuencias, los nuevos alineamientos, las propuestas, la excesiva maduración de la población occidental sin capacidad de mayor crecimiento demográfico, nuevas formas de producción, capitales sin destino, crisis inflacionaria mundial, mayores ofertas de empleo casero y/o a distancia, ruptura de las político-electorales presentes en México (próximamente) y en Ecuador (dentro de menos de un año). De acuerdo con esa interpretación no se descarta la participación o el “dejar hacer” de algunas agencias de inteligencia estadunidense; no se trata de un vulgar pretexto de la izquierda o un automatismo de ciertos latinos: la historia del sentido último de la formulación e interpretación de la Doctrina Monroe -en los pasados 200 años- por parte de los estadunidenses, en general influyendo en todas las decisiones de los inquilinos de Casa Blanca tienen en el mundo y en particular en suelo americano- ha demostrado su “inclinación” a concretar deseos, tropelías y aquello que suponen le haga mejor a la administración. Para el caso, se trataría de una acción de “doble sentido”: por un lado, le pegaría al gobierno de México (cuando faltan menos de dos meses para los comicios federales) y esto generaría una carambola que golpearía al partido Morena y a Claudia Sheinbaum (su candidata presidencial), continuadora de la obra de AMLO. Por otro lado, la consecuencia local quedaría envolviendo la actuación como si fuese una acción “soberana” quiteña, con la subsidiaria de apresar a un delincuente que intentaba sustraerse a la justicia, constituyéndose el conjunto en un primer pilar para abordar las aspiraciones reeleccionistas del presidente Noboa en mayo de 2025.

El autor quiere dejar de manifiesto que fue aceptado como asilado político por México en 1976.

