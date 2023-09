Novedades literarias

Lo último en materia editorial, entre Chomsky, Henry Trujillo y Omar Ischy Morales

“Chomksy & Mujica. Sobreviviendo al siglo XXI” (Edita Debate)

Dos referentes mundiales del pensamiento contemporáneo se reúnen en este libro para conversar acerca de temas trascendentales que afectan a la humanidad y debatir alternativas de cara al futuro.

El periodista mexicano Saúl Alvídrez logró reunir en sucesivas instancias a dos de los pensadores más influyentes de la actualidad. Por un lado, José Pepe Mujica, un expresidente y exguerrillero que ha logrado una enorme popularidad internacional por su mensaje de austeridad, sabiduría y sentido común.

Por otro lado, Noam Chomsky, el intelectual que revolucionó la lingüística para luego abordar una amplia gama de temas humanísticos y filosóficos de profunda actualidad. El documentalista mexicano Saúl Alvídrez logró reunirlos y generar el clima propicio para el intercambio fecundo de ideas.

Del encuentro de estas voces surgen reflexiones que permiten un acercamiento a los grandes temas que el mundo actual está afrontando: las consecuencias del cambio climático, los males de la política, la corrupción, los populismos, la crisis del capitalismo y sus sucesivas mutaciones, la lógica de la economía de mercado y los problemas de la producción, entre muchos otros. Al mismo tiempo, este libro propone la autogestión como un paradigma indispensable para afrontar los desafíos del siglo XXI.

Frente a la amenaza de un colapso civilizatorio, y ante las contradicciones de las alternativas de izquierda, Chomsky y Mujica apuntan a los valores que deben tenerse en cuenta para avanzar hacia un cambio sostenible. La democracia, la libertad, la vida con propósito, el amor y la amistad, como pilares desde los que construir un nuevo rumbo.

“Mano verde. Crea, siembra y llena tus espacios de plantas”, de Omar Ischy Morales (Edita Penguin)

Mano verde. Crea, siembra y llena tus espacios de plantas es un libro refrescante y vivo escrito por un verdadero amante de las plantas, cuyas páginas nos llevarán por el amor y la fascinación e invitarán a la convivencia y el bienestar en espacios llenos de vida y verdor. A diferencia de otros libros más tradicionales de jardinería o botánica, Mano verde no se limita a ofrecer consejos técnicos (que los tiene), sino que brinda una perspectiva única y contemporánea sobre cómo integrar las plantas en nuestras vidas «modernas» para embellecerlas. El autor Omar Ischy Morales nos presenta información esencial para aquellas personas que desean convivir con las plantas, pero no se animan, y también para quienes conviven con plantas y se encuentran con desafíos cotidianos, ya sea en interiores o en exteriores.

Con mucho desparpajo, el autor transmite su conocimiento y experiencia para enseñarnos a elegir el tipo de planta ideal según nuestra personalidad, así como a sembrarla, cuidarla e incorporarla en nuestros espacios, ya sean abiertos o cerrados, para que se luzca y haga que nuestra vida y espacio brillen al ritmo de la fotosíntesis.

Mano verde es un libro y una herramienta invaluable para disfrutar y aprender.

“Ojos de caballo”, de Henry Trujillo (Alfaguara)

Esta novela, de melancólica belleza y prosa afilada, explora el complejo laberinto que se dibuja en las pequeñas poblaciones, lleno de secretos mal escondidos y verdades a medias. Daniel Acosta es un joven que vive en una pequeña ciudad del interior. Es pobre, y no tiene muchas alternativas de dejar de serlo. Está rodeado de gente, pero se siente solo.

Negándose sistemáticamente a obedecer el destino marcado para cualquier muchacho como él, y enfrentado a una situación límite, se verá obligado a salir de su habitual indolencia. En un acto desesperado, recurrirá al engaño y al robo. Pero no será el único que trate de escapar así de un mundo en donde la humillación y la venganza son solo variaciones del mismo infierno, el de la pobreza.

Henry Trujillo construye una trama vertiginosa que fluye hacia su inesperado desenlace, y presenta una galería de personajes que el lector no olvidará.