Nueva entrega de una exitosa y longeva saga Por Carlos Acevedo

En una época en la cual la industria cinematográfica apela una y otra vez al reciclaje de recurrentes tópicos, y ante el agotamiento de temáticas que hasta hace poco resultaban aun innovadoras, no es inusual que se continué apostando a viejas sagas con un probado éxito de décadas. Tal es el caso de “Creed 3”, la tercera entrega de la historia protagonizada por el hijo del boxeador Apollo Creed, personaje creado por Sylvester Stallone, y novena de la serie de películas de Rocky Balboa.

La historia de la creación del personaje de Rocky, el más exitoso boxeador de Philadelphia, Estados Unidos, aunque ni siquiera sea real, es bastante conocida. Un joven y desempleado Sylvester Stallone, que en los años setenta repartía su tiempo entre asistir a clases de arte dramático y cultivar su físico en un gimnasio, tuvo una epifanía que definiría todo su futuro.

Observando una pelea entre el legendario Muhammad Ali y Chuck Wepner, y rememorando quizá un filme de 1956 titulado “El estigma del arroyo” protagonizado por Paul Newman, el legendario actor tuvo una idea para el guión de una película.

Hasta ese entonces, su experiencia cinematográfica se había limitado a una actuación por necesidad en un filme pornográfico y a un pequeño papel de extra en la película “Bananas”, de Woody Allen.

Cuando tuvo la idea que lo catapultaría a la fama, la futura estrella de acción de Hollywood se encontraba en una situación económica tan acuciante que incluso llegó a vender a su amado perro por 50 dólares para poder comer.

Los productores a los cuales les presentó el guión no estaban del todo convencidos con la historia. Por entonces, los filmes de boxeo no pasaban por su mejor época, y menos aun ante la exigencia del intérprete de protagonizar la película, ya que se manejaron nombres de famosas estrellas por aquel entonces, como Robert Redford y James Caan.

Para apartarlo del proyecto, le ofrecieron treinta y cinco mil dólares por la exclusividad de la historia, pero Stallone se negó. La compañía United Artists tenía un convenio con los productores, que establecía que si el estudio no les producía una película en los primeros nueve meses del año, estaba obligada a financiar la siguiente propuesta del dúo siempre y cuando su presupuesto fuera inferior al millón y medio de dólares.

Empero, luego de tensas negociaciones entre la empresa, los productores y Stallone, el proyecto fue finalmente aceptado en las condiciones exigidas por su autor.

Fueron seis los exitosos filmes protagonizados por Sylvester Stallone encarnando al boxeador de ficción, que tiene incluso una estatua homenajeándolo en la ciudad de Philadelphia, desde 1978 hasta el año 2006. De esas seis entregas, el musculoso astro dirigió cuatro y guionó su totalidad.

Retirado oficialmente el personaje, surgió en el año 2015 un spin-off, es decir una película derivada, llamada “Creed”. En esta entrega se narra la historia del hijo de Apollo Creed, personaje interpretado por Carl Weathers, rival primero y luego amigo del personaje de Balboa en los filmes originales.

Aquí Stallone, alejado ya de la dirección y los guiones, volvió a interpretar a su emblemático personaje, pero esta vez en el rol de mentor y entrenador del joven y rebelde púgil que busca seguir los pasos de su padre.

En 2018, Stallone retornó como coguionista y se metió nuevamente en la piel del boxeador retirado en “Creed 2”, película en la que el protagonista debe enfrentarse al hijo de Iván Drago, el contendiente soviético que mató a su padre en el cruento combate mostrado en “Rocky 4”.

A pesar de haber estado ligado de una forma u otra, como protagonista, director, guionista o actor de reparto no sólo a los filmes de Rocky sino también a los dos primeros de Creed, Sylvester Stallone no posee los derechos sobre su creación. En su momento se le compró el guión, respetando la condición que había impuesto, y siempre había estado incluido, hasta ahora, en los largometrajes relacionados con el personaje.

Pero para la realización de “Creed 3” la famosa estrella no fue convocada, lo cual ha motivado ácidas críticas de su parte al proyecto. Por dicho motivo, el longevo intérprete manifestó su desazón ante el nuevo rumbo del personaje, psicológicamente demasiado oscuro para su gusto y apartado de su idea original.

De todas formas, Michael B. Jordan, director de esta nueva entrega de la trilogía que sigue los pasos del boxeador Adonis Creed, aseguró que la historia es un homenaje al legado de Rocky.

En las dos obras anteriores, los espectadores pudieron ver el crecimiento del deportista, su afianzamiento en el mundo del pugilato y su intento por despegarse de la sombra de su padre, al cual no llegó a conocer, y de su mentor.

“Creed 3”- que se anuncia como entreno en Uruguay en marzo de 2023, aborda los conflictos sentimentales y personales del protagonista y en qué forma lo afecta su éxito profesional.