Orwell era argentino

La realidad actual argentina no deja nunca de sorprendernos.

Su enorme riqueza económica e intelectual y su debacle social.

Su patriciado, su sindicalismo, su farándula y su peronismo.

Su mejunje de partidos, su corrupción y su débil institucionalidad.

Sus poderosos medios de comunicación deformadores de cabezas.

La constante y masiva idolatrización de personajes muy bizarros.

Su política de enfrentamiento al estilo barra brava y la famosa grieta

Que difícil se nos hace entenderlos desde esta orilla, ¿verdad?

Y con miopes ojos pueblerinos catalogamos de progresistas a

algunos que más vale perderlos que encontrarlos, al mismo tiempo

que identificamos de liberales a otros profundamente reaccionarios.

A nuestros vecinos rioplatenses no los podemos decodificar con los

parámetros de derecha e izquierda, como dice Guillen en su Son:

“negros y blancos; uno mandando y otro mandado, todo mezclado”.

Pero se llegó al domingo pasado al acto eleccionario con una crisis

económica espeluznante, inflación galopante y pobreza extrema.

Y el ministro de economía de la debacle peleando la presidencia.

Por otro lado, un “líder extraterrestre” que prometía cambio radical.

Ocurrió una verdadera Rebelión en la granja, con una impronta

orwelliana porteña, donde la guita que repartió el gobierno, el uso

del aparato estatal y de la estructura peronista no fue suficiente.

¿Qué pesó en la gente humilde para definir a quien apoyar?

Seguramente fueron múltiples los motivos: el hartazgo, la bronca, la

miseria propia, los privilegios ajenos y sobre todo la desesperanza.

No creer en nadie, llevó a un montón de gente a apostar a lo nuevo.

Seguramente muchos se rifaron algunas de sus propuestas y

optaron por algún punto del transgresor discurso que los sedujo.

Sigue más vigente que nunca aquello de: El medio es el mensaje

y vemos que el rol de los medios y las redes sociales es innegable.

Mirando allende del Plata, duele mucho lo que pasa en Argentina.

No podemos creer que hay catorce millones y medio de oligarcas.

Pero nos queda la amarga sensación que había tanto barro en el

chiquero, que esta vez sin saberlo, los chanchos votaron a Cativelli.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.