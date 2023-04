País de los pájaros pintados

El diseñador e ilustrador Augusto Giussi acaba de presentar la segunda entrega del libro “Pajaritos del Uruguay”, un trabajo formidable, didáctico y disfrutable sobre distintas aves de nuestro país.

Augusto Giussi, nacido en Montevideo en 1970, es diseñador de libros e ilustrador de cuentos. Su formación artística comienza de niño en el Taller de Dumas Oroño. Por diez años consecutivos concurrió todos los sábados de mañana a la casa/taller donde, junto con otros niños, dibujaba, pirogrababa y pintaba al óleo. En 1990 ingresó a la Facultad de Veterinaria, trabajó allí como docente grado 1 pero dejó la carrera para dedicarse al diseño de libros. A fines de 2004, como consecuencia de una mala recuperación de la crisis económica, emigró a Roma a la casa de sus tíos y primos. En esa ciudad aprendió, rápidamente, a hablar italiano y romanesco. Trabajó como diseñador/ilustrador en un estudio de diseño en un pueblo de montaña a unos 50 kilómetros de Roma. Hoy por hoy vive en Montevideo y se desempeña como diseñador de libros e ilustrador. Ha ilustrado cuentos de Horacio Quiroga, Felisberto Hernández y Serafín J. García, además de varios autores contemporáneos argentinos y uruguayos, así como clásicos latinoamericanos, muchos de ellos publicados por Ediciones de la Banda Oriental. Trabaja en diseño de guías de fauna uruguaya desde 2001. Es autor del libro “Pajaritos en Uruguay” (2016) y coautor junto a Martín Otheguy del libro “Fauna de Uruguay en peligro” (2020), ambos de esta misma colección.

Para la segunda entrega de “Pajaritos del Uruguay”, dice: “Ya era hora. Hacía un buen tiempo que venía con la idea de complementar, agrandar la propuesta del ‘libro de pajaritos’. ‘Pajaritos en Uruguay’ fue el primer libro que hice en este estilo, con fichas técnicas por especie, con sendas ilustraciones de carácter naturalista que sirvieran como forma de aprender a visualizar las características físicas que determinan a cada especie de ave, y de esa manera que fuera realmente útil para saber identificar las aves en su entorno real. El objetivo se logró, pero de una manera muchísimo más profunda de lo que uno, como autor, podría haberse imaginado que ocurriría. Llegaron a mi casilla de correo electrónico diversísimas respuestas, como fotos del libro en diferentes países del mundo, fotos de niños estudiándolo o jugando con él, comentarios de educadores, padres y madres sorprendidos por la respuesta tan positiva en sus hijos o alumnos, abuelos que me contaban que salían en paseos por parques o balnearios con sus nietos y estos iban identificando especies de aves, videos de niños que escaneaban el código QR para escuchar cada vocalización y jugar a adivinar la especie. En definitiva, una respuesta que abarca muchísimo más de lo que uno imaginó que se podía alcanzar”.

Destaca que uno de los elementos más novedosos de aquel queridísimo primer libro fue haber conceptualizado el uso de códigos QR como un sistema de lectura para poder oír el canto de cada ave, que, asistido por un dispositivo electrónico, como un celular, nos permite sumar un dato fundamental para la identificación de aves. “Lógicamente que el código QR no es de mi invención, pero de lo que sí me siento orgulloso es de haber ideado este uso específico para los códigos QR; incluso, y de manera inesperada, sin quererlo, haberlo impuesto como norma básica para libros de avifauna, siendo hoy por hoy usado por otros autores que lo asumen “como si siempre hubiera existido”.

Las ilustraciones son de carácter naturalista, el dibujo naturalista ha sido una histórica herramienta de la zoología. En términos históricos, es relativamente reciente el aporte que ha hecho la fotografía al naturalismo; los tratados descriptivos de la naturaleza y la fauna, ya desde tiempos del imperio romano, se hacían con ilustraciones. Arte que fue evolucionando para lograr que la representación fuera cada vez más realista y similar a la especie a describir. “El sistema de ilustración que estoy desarrollando para mis libros está basado en viejas técnicas de pintura al óleo que aprendí siendo niño en el taller de arte de Dumas Oroño: pintar pinceladas de colores cuya interrelación, una vez vistas de lejos, nos representa formas, sombras, luces y profundidades. Por una cuestión de cercanía con el instrumento —soy diseñador de libros y trabajo con una computadora todos los días—, decidí que mis dibujos fueran realizados con la herramienta de mano alzada de un programa de diseño vectorial. Claro, esta característica es poco comprendida y mucha gente asocia el uso de computadora con el ahorro de trabajo; hay un preconcepto de que si un dibujo es dibujado por computadora vale menos. No es el caso de mis ilustraciones, con ellas no logré ahorrarme ni un minuto de trabajo, cada una me ha llevado varios días, lo único que logré ahorrar es el tiempo de limpieza de los pinceles”.

Pero hablemos de este nuevo “Pajaritos 2”. “En esta nueva entrega, me concentré en un aspecto de la avifauna que el libro anterior no abordó, en este nuevo libro describiremos y conoceremos parte de las aves de gran y mediano porte que integran la lista de aves para Uruguay; conoceremos garzas, aves rapaces, pingüinos, lechuzas e incluso aves que son muy extrañas y poco conocidas y divulgadas, que es casi increíble que integren nuestra fauna. También mejoramos los mapas de probabilidad de encuentro; en el libro anterior discriminábamos por departamento, esta vez hicimos un detallado más cuidadoso, casi que por localidad. ¿Por qué este esfuerzo extra? Porque una vez que el lector identifica en qué cuadrante se halla su localidad podrá saber qué posibilidades tiene de encontrase con la especie descripta. Esta iniciativa se me ocurrió como resultado de la visita a diferentes escuelas y colegios de todo el país, donde compartí charlas para divulgar el tema de la fauna autóctona. Creí que era mejor discernir con mayor resolución los lugares geográficos donde es más probable encontrar cada especie”.