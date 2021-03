Pandemia: ¿Qué hacer? por Ignacio Martinez

Estamos en la ola más alta de contagios, usos de CTI y fallecimientos. A la hora de escribir esta nota se seguían dando dificultades en la inscripción de personas para vacunarse. La realidad es que recién andamos en poco más del 10% de vacunados y eso es muy poco para un país tan pequeño, por más que el Secretario Delgado lo muestre como un éxito.

Debemos hacer un parate, detener momentáneamente el país todo lo posible y extender e intensificar la vacunación desde ahora 26 de marzo, hasta el 6 o el 13 de abril, por ejemplo.

Para esto creo que debemos suspender todo evento social extra familiar y por ende que las reuniones que hagamos en casa sea con los más cercanos, manteniendo protocolos (evitar cercanías extremas aún entre nosotros).

Los gimnasios y las competencias deportivas también se deben suspender.

Toda educación por fuera del nivel educativo se debe suspender igual que Secundaria.

Alentar al máximo el trabajo desde el hogar, el teletrabajo y las reuniones por zoom u otros mecanismos no presenciales.

Cierre de fronteras. principalmente con Brasil.

Estricto control de distancia en bares y restoranes, reduciendo el horario de cierre a la medianoche.

Debemos insistir con campañas de formación por tv, radio y redes, que alienten protocolos y precauciones.

El barbijo también debe ser obligatorio en lugares abiertos de mucha gente (Feria de Tristán Narvaja, del Parque Rodó, de Villa Biarritz, para poner tres ejemplos).

Incorporar un plan de formación sobre fortalecer nuestro sistema inmunológico con alimentos adecuados, con homeopatía, con la higiene y el menor contacto posible.

¿Y toda esta reducción de contacto para qué?

Estamos muy lejos de dar “manija”. Se trata de priorizar de manera extensiva e intensiva la vacunación. El plan debe incluir vacunatorios ambulatorios que lleguen a los lugares más distantes del país con una rápida respuesta ante algún cuadro alérgico o de otra índole.

Incluir a todo el sistema de salud, me refiero a las mutualistas y sus servicios de vacunación que, organizadamente, suministren las vacunas a sus afiliados.

Saludo la iniciativa anunciada por el Ministerio de Trabajo de sancionar implacablemente a las empresas que no apliquen el protocolo de salud que, al decir del propio Mieres, ascienden al 50% de lugares de trabajo.

No se trata de señalar con el dedo a los que no se vacunan ni echarle la culpa a los demás. Se trata de facilitar la vacunación y persuadir, convencer explicar con claridad lo que significa y por qué es imprescindible vacunarse. Durante el período que se señala (12 o 19 días desde hoy 26 de marzo) entender que la vacunación es la prioridad número uno porque la salud es el derecho número uno. Dejemos de martillar donde no hay clavo. No va por declarar la no obligatoriedad en la escuela.

Va por juntarnos en un gran compromiso nacional para abordar las enormes consecuencias que ya está generando esta pandemia. Atacar la desocupación, el aumento de la pobreza, la carestía, las fisuras que se puedan generar en la educación, entre otras cosas, donde muy por encima de reducir el déficit fiscal, tenemos que reducir el déficit social.