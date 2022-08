Pichu Straneo: “Es hermoso poder hacer una película de esta índole”. Por: Martín Imer

Este jueves llega a las salas uruguayas 30 noches con mi ex, película que no solo tiene a Adrián Suar como protagonista, sino también como director, el debut del argentino detrás de cámaras. Sin embargo, no parece hallarse en un territorio que el actor desconozca, ya que tiene larga data en películas de corte romántico como Un novio para mi mujer, Me casé con un boludo, El fútbol o yo, Dos más dos y Corazón loco. En esta oportunidad, se cuenta la historia de El Turbo, un hombre que debe volver a vivir con su ex, La Loba, luego de que ella sale de una internación psiquiátrica. Lo que al principio es una idea terrible para el protagonista eventualmente se transforma en algo positivo, ya que, durante la convivencia, y al mejor estilo de las comedias románticas de siempre, vuelven a descubrir la chispa que los hizo enamorarse en primer lugar. La película está co-protagonizada por la estupenda actriz Pilar Gamboa, quien suele manejarse entre el mundo del mainstream y el cine más independiente, siempre con muy buenos resultados, y los comediantes ( y ex Peligro, sin codificar) Campi y Pichu Straneo, con quien pudimos conversar sobre su personaje en la cinta, la experiencia de trabajar en la misma y sus proyectos a futuro.

¿Cómo definis tu personaje en esta película?

Mi personaje en esta película se llama Elías, es compañero de Pilar Gamboa, o sea, la ex de Adrián Suar, y estamos en un centro mental juntos. Es un personaje que se hace como amigovio de Pilar, entonces una particularidad es que el tipo es muy sincero, es terriblemente sincero. Ese es un poco el personaje que me toca interpretar.

¿Cómo te llegó el papel?

Me mandaron un mail este de Patagonik, que es la empresa que hace la película, y me preguntaron si me gustaría hacer un casting para la última película de Suar, ese fue el contacto. Después fuimos haciendo más casting hasta que el último fue con Adrián y Pilar en vivo, así vivo y en directo. Y bueno, quedé yo.

¿Habías trabajado antes con Adrián Suar? ¿Cómo fue la experiencia?

No, la verdad que no había trabajado con Suar, nunca. Lo había visto, sí, las veces que empezaba el programa de ShowMatch y eso y después nada más; tengo una muy buena relación con el hijo, con el Toto, pero por intermedio de Miguel Granados, de Imanol Rodríguez, el hijo de Miguel, pero nada más. La verdad que es un capo, un genio, un profesional 1000 por 1000, un tipo que ya tenía claro el personaje, me dio todas las pautas, y yo traté de copiar lo que me dijo. La experiencia fue divina, porque es hermoso poder hacer una película de esta índole con un elenco y una producción y unos compañeros de técnica maravillosos; todo el mundo laburando en pos de la película. Eso, eso fue maravilloso, la verdad que pase divino.

¿Has vivido alguna situación como la del protagonista de este film?

No, no he vivido. Yo estoy casado con Mercedes hace 24 años y hace 34 que estamos en pareja, así que no, no tengo la experiencia de haber pasado eso (risas).

A pesar de tu larga carrera en los medios, se te ha visto poco en el cine. ¿Decisión propia o no se han dado las chances?

Quizá hubo chance, sí, pero yo siempre andaba ocupado con mi trabajo en la tele y en la radio, aunque me llamaron de varias empresas de cine como para hacer casting, para hacer cine, sin ir más lejos hice el casting de la película de Szifron. Y Adrián me había llamado como dos veces ya para hacer casting y yo no podía porque estaba haciendo temporada, pero sí, quizás de repente mi actuación en el cine es muy escasa. Quizás ahora, quien te dice, empiece la oportunidad de hacer muchas cosas, ojalá.

Luego de la pandemia, las vías laborales han cambiado mucho, con varios colegas tuyos también decantándose por el streaming. ¿Cómo ves ese mercado cambiante, lo has intentado?

Sí, nosotros hemos hecho de todo con la pandemia: streaming, zoom, show por zoom, hasta por videollamadas (risas) porque bueno, la cosa está muy complicada y había que, de alguna manera sobrevivir, pero sinceramente yo, si puedo, me cae mejor la posibilidad de seguir laburando como antes, ¿no? De estar en la tele presencial, de ir al teatro presencial, yo prefiero eso, pero bueno, sí, nos hemos adaptado a algunas plataformas y en muchos streaming con Pachu, streaming con los muchachos, si hay que hacerlo se hace. Uno viene acostumbrado a otra cosa, pero bueno, hay que acostumbrarse sí o sí. Los tiempos han cambiado y se han modernizado todo.

¿Cuales son tus próximos proyectos?

Mira, mi próximo proyecto es hacer un ciclo de humor con alguno de nuestros compañeros de Sin codificar, ese es un gran proyecto que tenemos. Después, seguiría haciendo alguna película, ¿por qué no? Y me encantaría también hacer una película graciosa con todos mis compañeros y bueno, después seguir. Ahora estábamos haciendo una comedia con Sergio Bonal, pero bueno, tuvo un percance de salud y se pospuso, aunque bueno, ese es otro proyecto. Es una comedia, está muy buena, son dos personajes, nada más, pero muy actual, muy real.