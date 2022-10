¿Qué Frente Amplio necesitamos? por Ignacio Martínez

Los tiempos se precipitan. La derecha en diversos países del mundo ha venido creciendo en la última década. En nuestro país ha sido hegemonizada por los sectores feudales del campo, cuyo fin exportador de granos y vacas, es para abultar sus bolsillos sin ningún aporte significativo al país.

Sus representaciones políticas han demostrado estar plagadas de incapacidades, discursos vacíos, corrupción y una realidad de políticas antipopulares que se oye a gritos, por más que la vistan de anuncios sociales, cifras disfrazadas y puras promesas. Ellos ya están preparando los puñales para disputarse las candidaturas, los lugares en las listas y la concreción de sus ambiciones personales.

¿Nosotros nos tenemos que parecer a ellos? No. Nunca. ¿Acaso no es posible elegir una única fórmula para 2024 que surja del común acuerdo, la sensatez, la humildad y la correcta lectura de que es, precisamente un reclamo de la gran militancia frenteamplista? Precisamente esa militancia, los votantes frenteamplistas y el electorado en general verían con mucho entusiasmo, admiración y respeto que la candidatura estuviera lejos de toda disputa de cargos a nivel presidencial y se concentrara en la sana competencia en torno a las listas de diputados y senadores.

¿Aportó en algo en el 2019 la multicandidatura? Yo creo que hoy aportaría muchísimo más la fórmula única que a esta altura, aunque es un poco prematuro dar nombres, parece cantada. Nos asiste el interés superior del país que también reclama una actitud unitaria y sin bajas competencias.

Nuestro crecimiento no se va a dar disputándonos votos dentro del Frente. Los votantes hay que irlos a buscar afuera y convencerlos con ideas, con ejemplo, con hidalguía, con propuestas concretas que nos permitan alianzas con quienes están fuera del FA, pero se encuentran afines a juntarse con nosotros en esa compleja ingeniería electoral y votar a nuestros candidatos.

Nos hará un enorme daño mostrar disputas de cargos internos y restarle importancia al Programa que, sin embargo, debe ser el orientador principal de nuestra lucha y la razón de ser.

No podemos andar jugando con los nombres: este sí, esta no, la otra tampoco. Eso ya nos hizo mucho daño. Ya hemos demostrado en la juntada de firmas y en el voto a voto entre octubre y noviembre, que en el trabajo puerta a puerta, en la conversación franca y la información abundante, precisa y probada, nos va muy bien. Los uruguayos respondemos a este tipo de actitud, a este tipo de trabajo político. Ese es el FA que necesita Uruguay y nuestro pueblo maduro.

Hoy hay gente nueva. Que también sean nuevas y renovadas las ideas de las alianzas, sobre todo a nivel departamental y en los barrios profundos, donde los vínculos y las razones del voto son muy diferentes a las dimensiones nacionales y generales. A los pueblos y a los barrios no hay que ir. Allí hay que estar y fortalecer plenamente a nuestra militancia. Si eso supone trabajar con ciudadanos que no son del FA, pero que pueden trabajar con nosotros y votar al Frente, pues por esa ruta es el camino en todos los ámbitos sociales.

Nuestro discurso debe centrarse en que no queremos gobiernos que infundan hambre, carestía, pérdida de salario real, de jubilaciones y de poder de compra. No queremos más aumento desmedidos de tarifas, retroceso de la ley anti tabaco, pasaportes a narcotraficantes, entrega de soberanía con la concesión ilegal del Puerto por 60 años, promesas incumplidas, mentiras, cero viviendas construidas, faltante de medicamentos en ASSE. Hay que decirlo fuerte y claro: con el FA vivimos 15 años mucho mejores que con este gobierno multicolor ¿o multidolor?

