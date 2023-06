Recomendaciones literarias

Las novedades en el mercado del libro van desde una novela basada en la vida y obra de Jacinto Vera hasta el atentado con los vinos envenenados en 1978 y una novela policial ambientada en Ibiza.

“Don Jacinto Vera. El misionero santo”, de Laura Álvarez Goyoaga (Editorial Planeta)

La novela que recrea, en el año de su beatificación, la apasionante vida del

primer obispo de Montevideo, uno de los religiosos más conocidos y queridos de Uruguay. Don Jacinto Vera. El misionero santo recrea, en el año de su beatificación, la apasionante vida del primer obispo de Montevideo, uno de los religiosos más conocidos y queridos de Uruguay, que enfrentó desafíos importantes cuando la nación estaba en ciernes. Esta novela es un homenaje al sacerdote a través de una investigación actualizada. Rica en anécdotas, reconstruye los viajes, las vivencias y los intercambios religiosos, políticos y filosóficos del sacerdote con otros personajes de la época. El documento esencial para este trabajo ha sido la Positio, que respalda la causa de canonización. La positio fue elaborada por monseñor Alberto Sanguinetti, actual obispo emérito de Canelones, sin cuya generosidad e impulso no habría sido posible contar esta historia. Laura Álvarez Goyoaga casualmente se encontró un día con la historia que jamás le habían contado de monseñor Jacinto Vera y desde allí comenzó un acercamiento al recorrido vital del sacerdote. Se especializó y ha llegado a distintas partes del mundo para hablar de él a través de libros o conferencias, entre las que destaca la presentación realizada en la Comisión Pontificia para América Latina en setiembre de 2012, coincidiendo en el tiempo con la llegada a Roma de la Positio para la causa de canonización.

“El ataque final. La trama detrás de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron al mundo (1975-1978)”, de Ruperto Long (Edita Aguilar)

Entre 1975 y 1978, en el marco de las dictaduras militares al sur del continente americano, una sucesión de feroces ataques contra políticos conmovieron al mundo. La muerte de Cecilia Fontana de Heber en un atentado con vino envenenado fue el atroz desenlace de aquel Uruguay oscuro. Ruperto Long, quien fuera testigo cercano de muchos de estos hechos, construye con pasión y con rigor una magnífica crónica novelada de aquella época terrible. Promediando la década de 1970, un gris Uruguay sobrevivía como podía en medio de una dictadura militar respaldada por el Plan Cóndor. Dentro de las filas castrenses, algunos veían con preocupación un posible final de aquel régimen que habían instalado por medio de la violencia. Por ello, el asesinato que estaban por pergeñar tenía por objetivo ganar tiempo, dilatar cualquier eventual apertura democrática e incidir en la implacable pugna por el poder que tenía lugar entre facciones militares. Ese fue el origen del crimen que pretendió aniquilar a los tres principales dirigentes del Partido Nacional uruguayo, y que terminó cegando la vida de Cecilia Fontana de Heber. El autor rescata al personaje de Cecil, esposa del dirigente Mario Heber y madre de cinco hijos, quien debió lidiar con la dura realidad que se colaba por las ventanas, sin sospechar que finalmente le golpearía las entrañas. Matilde, la esposa de Héctor Gutiérrez Ruiz, era su amiga querida, y sus maridos compañeros en la política. Por eso sus vidas se vieron atravesadas por los asesinatos del Toba y de Zelmar Michelini, las luchas y vicisitudes de Wilson, quien escapó milagrosamente de esa suerte (primero en Buenos Aires y luego en Londres), el crimen de Letelier y el eventual atentado a Edward Koch en Washington, y los entresijos de la CIA y la diplomacia. Una trama de intrigas y emociones que fueron la cruda verdad. «Eran tiempos azarosos y lo importante era mantener viva la llama […]. No teníamos armas, y no nos interesaba tenerlas […]. Nunca recuperaríamos la democracia mediante la violencia. Nuestra única fortaleza eran las ansias de libertad de la gente.»

“La conspiración de Ibiza”, de Carlos Orlando (Edita Fin de Siglo)

En unos meses, Ernesto Conti Bonet se jubilará de su alto cargo en el Banco de la República. Anhela visitar la casa de su abuelo materno en Ibiza, pero no imagina los peligros que encontrará durante su búsqueda: un intento de asesinato y una serie de misteriosos acontecimientos que investigará a la par de la Policía Nacional de España, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia. La tranquila isla de Ibiza —donde, por generaciones, los Bonet han sido humildes pescadores— se ha convertido en un destino para turistas adinerados que recorren sus playas durante el día y sus enormes discotecas en interminables noches en las que abundan las drogas. Junto con su esposa Malena, Ernesto emprende una travesía por Europa con base en la isla balear. En medio de estos sucesos, otro amor lo tienta y enciende una pasión avasalladora. En esta novela policial llena de intriga y violencia, el autor de La muerte del espía inglés maneja los tiempos y los escenarios, los personajes y sus tensiones, con el estilo de los grandes thrillers. Un final sorprendente atará los cabos de los misterios que se abren en este viaje vertiginoso por Ibiza, Valencia y Montevideo.