Rescatate en el Florencio

Un clásico del teatro montevideano que llevó el barrio a los escenarios

Rescatate, la obra de autor nacional que permaneció más tiempo en cartel de forma ininterrumpida, cierra una breve pero multitudinaria temporada el próximo sábado 14 de octubre en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro. La obra, estrenada en el 2006, pone sobre el escenario a un puñado de “planchas” (o “ñerys” actualizando el lenguaje) que intentan huir de su marginalidad mediante un atraco. Las causas estructurales de la marginación, junto a la corrupción y el sensacionalismo televisivo, son rastreados en una obra que se mantuvo en cartel hasta el 2018. Luego de unos años fuera de los escenarios el equipo de Baco Teatro volvió a montar Rescatate en el Teatro Stella convocando a más de mil doscientos espectadores en tres funciones y se despiden el próximo 14 de octubre en la sala más austral de Montevideo.

La decisión de volver con Rescatate empezó el año pasado cuando se hicieron algunas funciones en espacios barriales. “Nuestro proyecto con el Tato (Horacio) Nieves era volver pero no haciendo lo mismo -cuanta Gustavo Bouzas, autor de Rescatate y uno de los protagonistas- sentíamos que si volvíamos teníamos que cambiar la modalidad. El año pasado agendamos un par de lugares pero claro, si no hay infraestructura en el lugar tenés que llevar todo. Y en una de las funciones desde que salimos con el flete desde nuestro local hasta que volvimos pasaron quince horas. Pensá que hay que cargar, armar el sonido y las luces, hacer la función, desarmar, volver a cargar y descargar en el local. Se tornó inviable más allá de que la función estuvo buenísima. Además para nosotros es esencial que quien está viendo un espectáculo esté cómodo. Y tampoco es fácil en cualquier lugar. Así que bueno, teníamos la obra armada desde el año pasado y queríamos darle un buen final. Pensamos en hacer algunas funciones en una sala grande, llamamos al Stella que tiene un aforo de 450 localidades, nos dijeron que sí y buscamos la fecha. Y la verdad que el público nos pasó por arriba. Cinco días antes de la primera función ya estaban vendidas las localidades. Y sentir ese aplauso… es como un aplauso diferente, como desde fans. El otro día nos escribió alguien que nos decía que hacía seis años estaba esperando volver a vernos. Nos pasó de gente que la vio en la primera temporada y ahora vino con sus hijos adolescentes”.

Las funciones en setiembre fueron un éxito de público, personalmente nunca había visto todos los niveles del Stella abarrotados como en la función del 22. Pero ahora van al Cerro y eso parece ser bastante simbólico.

Claro, otra idea que tuvimos el año pasado fue la de ir a los barrios pero a espacios que tuvieran un mínimo de confort y ahí pensamos en el Florencio. Llamamos y de una nos dijeron que sí. ¿Y qué mejor para una obra que nace del barrio, con actores que pertenecen a esa cultura y a esa clase social, que terminarla en el símbolo de los barrios? El Cerro es Él barrio ¿no? Y por eso nos encanta. Y si bien no cerramos la puerta a otras salas terminar en un barrio como el Cerro nos parece el mejor homenaje para esta obra que intentó llevar el barrio al escenario.

¿Qué pensás de la longevidad de Rescatate?. En los 25 años de Baco ha sido la obra más emblemática de la compañía, porque la gente lo decidió así.

Si, agotábamos de febrero a domingo y llegamos a agregar miércoles y jueves 23:30 horas en vacaciones de julio, además de doble función sábado y domingo. Me acuerdo que Mary Da Cuña (quién integró el elenco por varios años) me decía: «mirá que esto no es normal». Tuvimos la suerte de que ningún espectáculo duró menos de dos o tres años, pero al lado de Rescatate todo queda chico. En 25 años no hemos hecho tantas obras, pero justamente porque todas han durado. Incluso de Rescatame (estrenada en 2016), que vino después y quedó como ensombrecida, llegamos a hacer 200 funciones y estuvimos tres años en cartel.

Y siempre nos estamos replanteando qué queremos hacer. Ahora empieza una época bisagra, tengo 48 años, y te empezás a preguntar que pretendés para adelante. Porque la biología no es algo pesimista. La gente prefiere no pensar en que la vida se termina, pero la vida se termina. Y estamos en ese momento bisagra de ver para qué lado ir. Rescatate no tendría las condiciones para bajar. La gente nos pide que la sigamos haciendo. ¿Y qué hacés con eso? Porque tenés el privilegio de tener una obra así pero ha ya hace 17 años que la estás haciendo. Siempre nos estamos cuestionando cada cosa que hacemos. Cuando bajamos Rescatate fue para cuestionarnos si seguíamos estando de acuerdo con lo que decía la obra, pero la bajamos con sala agotada. Así que después de la función del Florencio vamos a juntarnos con Tato y veremos cómo seguir. Hay que constantemente barajar y dar de nuevo porque todo va cambiando. El medio teatral ya no es el mismo que hace 25 años. Y nosotros ya no somos los mismos tampoco. Hay que escuchar, hay que estar atentos a eso.

La obra se detiene a analizar una forma de marginalidad social y cultural que estaba emergiendo hace veinte años pero que hoy se ha desbordado ¿Cómo ves esa situación?

A mi me da mucha bronca que no se haya hecho nada para que no crezca algo que nosotros, que somos actores, vimos hace veinte años. Fijate que esta es la primera vez que hacemos Rescatate en un gobierno de derecha. Antes la hacíamos en un gobierno de izquierda y a mucha gente le molestaba porque sentía que estábamos cuestionando el poder del momento. Lo que pasa ahora lo vimos venir porque iba creciendo en toda América Latina. Y la gente que estaba en los lugares en donde se podía hacer algo para evitarlo no hizo nada. Todos saben de la importancia de la cultura, y no hablo de la cultura elitista, hablo de un montón de pautas y códigos de conducta. Cuando yo escribí Rescatate en el barrio todavía daba vergüenza ser chorro, se decía en voz baja. Ahora hay cada vez más orgullo y sentido de pertenencia por ser chorro, y cuantas más personas mataste y más años estuviste preso más estatus tenés. Y esta es una sociedad muy chica, eso se pudo haber evitado. No puedo acusar a nadie directamente pero sí hubo omisión, o negligencia, o complicidad. A los contenedores con droga que salen del puerto alguien los vio. En los barrios se escuchan todas las noches ráfagas de metralletas ¿quién hace entrar esas armas a los barrios? ¿cómo hacen? ¿por donde entran? Hay complicidad evidente.

Rescatate. Autor: Gustavo Bouzas. Dirección: Ruben Coletto. Elenco: Horacio Nieves, Mercedes Martínez, Mauricio Sassetti, Gustavo Bouzas, Victoria Silva Viera, Claudio Martínez, Santiago Fernández Bertamini y Dany Bono.

Última función: sábado 14 de octubre a las 21:00. Centro Cultural Florencio Sánchez.