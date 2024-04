Rupturistas I por Alejandra Waltes

En el texto curatorial de la muestra “Rupturistas”, el Director del MNAV Enrique Aguerre escribe: “En agosto de 1955 se inaugura la exposición «19 artistas de hoy» en las salas del Subte Municipal. Son artistas que ponen en cuestión el arte producido hasta ese momento y que, a través de diferentes propuestas que tienen en común la abstracción como lenguaje, desafían lo establecido. Dentro de este grupo de diecinueve artistas, hacemos un recorte de la participación de cinco mujeres artistas que fueron muy importantes en esta irrupción abstracta en nuestro país. Las obras exhibidas forman parte del acervo del Museo Nacional de Artes Visuales y no corresponden necesariamente con las obras expuestas en aquella ocasión. Nos parecía necesario, y de estricta justicia, poner foco en estas creadoras pioneras.” Las artistas a las que se refiere son: María Freire, Margarita Mortarotti, Ofelia Oneto y Viana, Elizabeth Thompson y Teresa Vila. El horario de visita de la muestra es de martes a domingos de 13:00 a 20:00 hs hasta el 25 de agosto en la Sala 3.

Margarita Mortarotti (Montevideo, 1926 – 1985). En ninguno de los materiales consultados pude encontrar referencia a cómo fue que surgió la vocación de esta grabadora destacada tanto a nivel nacional cómo internacional. Habiendo ingresado a Escuela Nacional de Bellas Artes en dónde estudió pintura y dibujo con José Cúneo, José María Pagani y Norberto Berdía, asistió al taller del pintor Miguel Ángel Pareja y cursó historia del arte moderno en los seminarios dictados por el teórico argentino Jorge Romero Brest. En 1952 cursó grabado en linóleo y madera con Adolfo Pastor y cerámica con Marco López Lomba, estudios que profundizó estudiando grabado en metal bajo la dirección del pintor y grabador Iberé Camargo en el Instituto de Bellas Artes de Río de Janeiro en el año 1958, luego de obtener la beca de estudios Itamaratí, Entre los años 1959 y 1963 trabajó, bajo la orientación del grabador Johnny Friedlaender en el Museo de Arte Moderno de la misma ciudad, donde se había radicado, desempeñándose profesionalmente como grabadora. A partir de 1954 participó de varias exposiciones individuales y colectivas en Uruguay, Brasil y Japón. Una delicada intervención quirúrgica no la inhibe de volver a trabajar años después, trabajo que es reconocido con numerosos premios en salones nacionales y municipales entre los que se destaca el Premio Blanes. Sus obras pertenecen a los acervos del Museo Nacional de Artes Visuales y Museo Juan Manuel Blanes (Uruguay), Museo de Arte de Moderno de Río de Janeiro (Brasil), y en colecciones privadas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, USA, Canadá, España, Francia, Suiza y Bélgica. Como expresa Pablo Thiago Roca: “Mortarotti pertenece a esa clase de artistas que logran que lo complejo parezca simple.” Si bien su paleta de color es más alta que la de Amalia Nieto, en su obra podemos encontrar el mismo poder de síntesis y una armonía distintiva en la manera en que las formas se entrelazan. Elizabeth Thompson (Montevideo, 1930 – 2010). En el material consultado no hay referencias a su infancia ni al surgimiento de su vocación. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes entre 1945-1948 y a los 23 años fue becaria del British Council donde estudió en la Central School of Arts and Crafts de Londres. Pintora, dibujante, grabadora, escenógrafa y vestuarista teatral, se destacó principalmente en estas dos últimas actividades en espectáculos del SODRE, la Comedia Nacional y del Teatro Independiente. Expuso dibujos y grabados en la Asociación Cristiana de Jóvenes, Amigos del Arte; participó en la exposición «19 Artistas de hoy» (Subte Municipal, 1953), fue destacada en la exposición del Círculo de Cultura Hispánica (La Paz, Bolivia, 1956), se presentó a salones nacionales donde recibió menciones y premios como el Primer Premio en el XXI Salón Nacional, 1964. A su regreso al país en 1954, continuó, cómo docente, la tarea iniciada por su madre al frente del centro de enseñanza “Ivy Thomas Memorial School”. Tarea que fue continuada por sus hijas Mercedes y Ana Borrás. María Freire (Ver nota del 18/02/2021. Número 0726 del Semanario Voces)

S/N (Margarita Mortarotti -1954)

“Figuras y sombras” (Elizabeth Thompson- s/f)