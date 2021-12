  Sendic VS. el sucio por Cristina Morán           

Lunes de sol, un acierto del rescatado (para la televisión, obvio) Núbel Cisneros en cuanto a que tendríamos un fin de semana sin lluvias; un Estadio Centenario terminada su recuperación por dentro, pero no así por fuera que continúa con las paredes grises esperando, con total seguridad a que sus paredes grises y una que es vecina, pretende que luzcan buenos diseños con vivos colores. Pero está rondando una seria preocupación: el césped recién estrenado que al parecer, corre el riesgo de estropearse con los espectáculos que están programados (es de esperar sin nuevas suspensiones o cambios de fecha) de “No te va a gustar” y el nuevo, publicitado y seis o siete veces cambiado de fecha, “Show medio siglo” de Jaime Roos. ¡Salvadas de la destrucción ígnea que había ordenado el MGAP las máscaras mexicanas de valor histórico, por ser “madera sin tratamiento” pertenecientes a Claudio Rama y que podrán verse en el MAPI! Allí estaremos. Tuvimos dos domingos de elecciones: en el BPS primero y luego en el Frente Amplio. Ambas tuvieron buena respuesta. En el BPS votaron 1.402.795 personas y en el Frente Amplio, contabilizaron 100.000 votos, al menos hasta el domingo 5 en la noche cuando lo escuché en “Polémica en el bar”. Y a propósito de este programa les comento que el viernes anterior, también lo vi y escuché atentamente al vicepresidente de Ancap, Dr. Durand, haciendo el relato referido a lo que el entonces presidente del ente, Raúl Sendic, había gastado en su provecho usando la tan mentada tarjeta corporativa, y que hoy se hace el reclamo correspondiente, para que ese dinero sea devuelto, porque ese dinero pertenece al Estado (es decir, a nosotros, tú, yo, el, ellos, ella, ellas nosotros, vosotros) y lo hacía con vehemencia y tuvo también la oportunidad de referirse en forma elogiosa a los funcionarios que aman a Ancap y llevan puesta su camiseta. El Dr. Durand fue el mismo que acusó a Marta Jara de “mercenaria” luego de que le ganara un juicio millonario al Estado por haberes impagos, despido y perjuicio, entre otros motivos. (“El Observador”) En su momento quedó constituido el delito de peculado por gastar $550.000 y 38.000 dólares con las tarjetas corporativas del ente a lo que al parecer hay que sumarle intereses y otros. También el ex vicepresidente de la República y ex presidente de Ancap fue procesado sin prisión por un delito de abuso de funciones y de peculado en su gestión como presidente de Ancap, dado que no se amparó en sus fueros y presentó renuncia a la vice presidencia de la República. El Plenario del Frente Amplio resolvió la inhabilitación de Sendic por 17 meses. Ya transcurrieron. Raúl Sendic vuelve a militar en esa fuerza política. Mientras escuchaba al Dr. Durand recordé un hecho delictivo protagonizado por el alcalde de una localidad de 4.000 habitantes llamada Florencio Sánchez (Dpto. de Colonia) cuyo Intendente dijo que “Afredo Sánchez (el alcalde) tenía un estilo muy particular de hacer política” y aclaró que “no pensaba que iba a haber ilicitudes”.(“La Diaria” octubre 2021) Sí, Moreira, y era tan particular su estilo que hizo algo así como una empresa familiar con esposa e hijos incluidos “empresa” que le significó 3 años de penitenciaría, 2 en prisión y 1 en libertad vigilada por fraude, asociación para delinquir y concusión (coimas), deberá pagar 200 unidades reajustables de multa y estará (está) inhabilitado de ejercer cargos públicos por 2 años, por diferentes delitos contra la administración pública; “también cambiaba votos por viajes y por materiales de construcción que pertenecían al municipio, además de utilizar para su provecho dineros que debían emplearse para la administración del Municipio. Fue investigado en el marco de la “Operación Corrupto” (“Así nos va” (Radio Carve) Esta es la acotada historia delictiva de “El hombre de las mil gauchadas”, Alfredo Sánchez, conocido como “el sucio”. Es viejo como el mundo aquello de que “en todas partes se cuecen habas.” Claro que Florencio Sánchez no tiene un abogado como el Dr. Durand, para hacer que Sánchez devuelva al municipio lo que se llevó y que nunca le perteneció. Tal vez una es un poco antigua por entender que es necesario, muchas veces, medir a todos con la misma vara. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y no dejes entrar al viejo.

