Pudo haber sido todo comics por Cristina Morán

Fue un fin de semana movido con mucha recreación para los niños en parques, juegos al aire libre, teatro, cine y para culminar el “finde” ahí estuvo Montevideo Comics en su edición número 21. Los lugares donde se desarrollaban les quedaron chicos y se mudaron, ¿dónde? ¡pues al vapuleado Antel Arena! que no para de incomodar a todos los que solo miran para atrás “por arriba del hombro”, en lugar de poner los ojos y las acciones correspondientes en todo aquello que el país está necesitando. No vale la pena perder tiempo, entonces vuelvo al Antel Arena y Montevideo Comics que en esta edición contó con la presencia de la Comedia Nacional con dos obras muy distintas entre sí. Una de ellas fue dirigida por la actriz Margarita Musto y aquella a la que haremos referencia contó con la dirección del autor de la historia gráfica “Artigas el patriota sin patria”, Gonzalo Eyherabide, una novela gráfica donde conviven el humor y el rigor histórico. Me voy a permitir tomar las palabras de Gerardo Carrasco periodista que publicó en Montevideo Portal un interesante diálogo con el autor de “Artigas el patriota sin patria” que sugiero le dediquen tiempo dado que nada de lo que el autor dice, puede dejarse de lado. “El protagonista de “Artigas, el patriota sin patria” primera novela gráfica de Gonzalo Eyherabide, es Nyamoro un joven mozambiqueño que a fines del Siglo XVIII cae en manos de traficantes de esclavos. Y luego de una horripilante travesía oceánica llega a un sitio muy lejano: Montevideo. Allí es comprado por una acaudalada familia local y recibe nuevos nombre y apellido: Joaquín Artigas.” Hasta aquí las palabras de Gerardo Carrasco a quien le damos las gracias. Leer lo que nos dice el autor de la viñeta es recorrer un camino de un rigor histórico difícil de encontrar. Y fue un elenco conformado por actores de la Comedia Nacional que dirige Gabriel Calderón, e invitados del teatro independiente que llegaron a las instancias finales del último concurso quienes tuvieron la responsabilidad de “poner en escena” esta viñeta histórica. Estemos atentos porque tal vez los que no estuvimos en Montevideo Comics podamos disfrutarla en una sala teatral. Felicitaciones por este aporte a la edición 2023 de Montevideo Comics. En el título de la columna de hoy decimos “pudo haber sido todos comics” porque es lo que deseábamos, pero no: es imposible librarse de los crímenes, los asesinatos desde motos, los enterramientos de cuerpos que también fueron quemados y los siniestros de tránsito que siguen cobrando vidas un día sí y otro también. Este fin de semana fueron una madre y sus dos pequeñas hijas quienes perdieron la vida luego de chocar de frente con un camión. En el tránsito hay cosas que me sorprenden y me pregunto lo mismo que ustedes: ¿qué pasó? ¿por qué el despiste? ¿Qué responsabilidad tiene el uso de los celulares o una mirada hacia el asiento trasero o exceso de velocidad, imprudencia, intentar rebasar a otro vehículo cuando no está permitido? Esperemos que haya una respuesta a estas y muchas interrogantes más. Es todo por hoy. Que seas feliz.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.