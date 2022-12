El escritor Diego Moraes acaba de publicar el libro “Round 12” que reconstruye, en clave de “biografía novelada”, la pelea entre Alfredo Evangelista y Muhammad Alí en mayo de 1977 en Estados Unidos. Una “aventura maravillosa” que “invita a los lectores a reflexionar sobre la fuerza de voluntad, el coraje, la dignidad, el amor y la esperanza”.

¿Cómo nace la idea de abordar la vida de Evangelista?

Conocí esta historia por casualidad, aunque de ella solo tenía algún titular. Quiero decir, sabía que hubo un boxeador uruguayo llamado Alfredo Evangelista que en la década del ’70, con apenas veintidós años, había peleado en Estados Unidos contra el legendario Muhammad Alì, y que había tenido un gran desempeño. Y a medida que, por simple curiosidad, empecé a interiorizarme un poco más en los entretelones de esa anécdota, comencé a madurar la idea de escribir algo al respecto. Es una historia que tiene una gran cantidad de ingredientes interesantes y es, además, muy poco conocida en nuestro país, así que todo ello me motivó a embarcarme en este proyecto.

¿Qué fue lo que te atrajo de él como personaje?

Siempre sentí atracción por los personajes contradictorios, con luces y sombras, con momentos buenos y malos, que cosechan adeptos y detractores en partes iguales. Y eso es, precisamente, el protagonista de Round 12: un personaje pasional, afectivo, más sentimental que racional, que estuvo a punto de tocar el cielo con las manos y que, pocos años después, se encuentra atravesando un verdadero infierno. ¿Cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros en una situación similar? Alfredo, el personaje de la novela, lo hace de una forma muy literaria: poniendo su corazón al descubierto. Y ese rasgo de sinceridad consigo mismo, de coherencia e identidad incluso en medio de la tragedia, es quizás su mayor atractivo.

¿Tuviste algún tipo de contacto con él sobre el proyecto?

Sí, por supuesto. Alfredo Evangelista está radicado en España desde hace muchos años, y si bien aún no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pudimos conversar por teléfono dos o tres veces. Me encontré con un tipo humilde, amable, bien dispuesto a colaborar y orgulloso de que un compatriota, sin vinculación ninguna con el mundo del boxeo, quisiera rescatar su historia de vida. De todos modos, para ser honesto, debo decir que en las charlas que tuvimos no surgió ningún elemento nuevo, ningún dato o información, que ya no conociera previamente y pudiera utilizar en la novela de forma original. En realidad, mi interés al contactarlo fue simplemente ponerlo al tanto del proyecto, ya que él fue su gran inspiración, y aprovechar la excusa para establecer un intercambio con ese gran ídolo del pugilismo de Uruguay y España. Aún no leyó el libro; ojalá que le guste.

¿Qué te da que sea una historia novelada y no un trabajo periodístico tradicional?

Esa fue la primera gran decisión literaria que tuve que tomar. Para mí, rompe los ojos que esta historia se cuenta mejor desde la ficción que desde la no-ficción. Es una historia muy visual, casi cinematográfica, y también muy emotiva, por momentos realmente conmovedora. Después, tuve que decidir si esta historia iba a ser un cuento o una novela. Y terminó siendo una novela porque, más allá de la peripecia o la anécdota central, era preciso, para entenderla, bucear en la psicología del personaje. Eso para mí fue un gran desafío profesional, ya que nunca antes había escrito una novela y de hecho hacía varios años –desde las épocas del Bestiario del Salto Oriental o los libros de Voces Anónimas- que no estaba escribiendo narrativa.

¿Cómo fue el proceso de trabajo? ¿Hubo un trabajo, ahí sí, periodístico y documental sobre su vida?

El libro tiene una base documental muy importante. No es, ni mucho menos, una “biografía oficial” de Alfredo Evangelista, pero para escribirlo tuve que repasar decenas de entrevistas que él concedió a diferentes medios de comunicación de todo el mundo (diarios, revistas, programas de radio y TV, etc.), además de investigar sobre su biografía y trayectoria deportiva. Diríamos que Round 12 es lo que suele llamarse una “novela histórica”, ya que si bien está construida con herramientas narrativas y posee muchos ingredientes imaginarios, también es un texto “basado en una historia real”, por lo cual demandó un exhaustivo trabajo periodístico.

¿Dónde te interesó poner el énfasis dentro de las varias aristas de un personaje tan rico?

La estructura de la novela es muy simple: un personaje, Alfredo, que se encuentra preso en la cárcel madrileña de Carabanchel, repasa mentalmente diferentes momentos de su vida. Y a través de esa serie de flashbacks, se construye una historia que encuentra su punto culminante en la pelea por el título mundial de los pesos pesados contra Muhammad Alí, en especial, en el round 12 de ese combate. Es decir que el énfasis narrativo está puesto en el examen que el personaje hace de su propia conciencia, de la autocrítica, de su propio juicio personal sobre los errores cometidos. A partir de allí, la historia se convierte en algo más que en la simple biografía de un boxeador. La novela quiere ser una historia sobre la resiliencia, el afán de superación, la valentía, la dignidad, el honor, el amor y la esperanza. Y esos son temas que nos interesan a todos.