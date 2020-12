Tabaré ha muerto. Larga vida a Tabaré por Cristina Morán

Si bien la frase que da título a esta columna es un lema que se emplea desde el siglo XIII como expresión ritual en la sucesión de las monarquías y nosotros estamos en las antípodas, la hallé pertinente porque buscando, encontré que también tiene un significado, digamos, político: la “fidelidad de los súbditos al rey”; entonces en nuestro indiscutible sistema democrático esa frase o expresión pasaría a ser, “fidelidad de los ciudadanos al expresidente” .Y si tomamos como referencia lo que presenciamos en el largo recorrido del cortejo fúnebre que acompañaba los restos mortales del dos veces presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, tengo la sensación de haberme acercado bastante a la mencionada “fidelidad de los ciudadanos”. El domingo 7 de diciembre pleno de sol llegó acompañado de una noticia, que no por anunciada dejaba de ser dolorosa. Tabaré Vázquez había muerto. El primer presidente de izquierda del Uruguay abandonaba este mundo luego de haber sobrellevado con dignidad y rodeado de su familia una enfermedad tan cruel como el cáncer y el dolor, del que pensamos nunca pudo recuperarse, de haber visto morir a su compañera de toda la vida. Fue allí, en el velatorio de María Auxiliadora, cuando vi al presidente por última vez y es en momentos como ese que aparecen otros tiempos de alegría, de preguntas y respuestas, de entrevistas realizadas con menor o mayor urgencia pero siempre brindando su atención, su interés, un apretón de manos, siendo un caballero en todo momento. Si me preguntan donde y cuando lo vi y entrevisté por primera vez suelo mezclar el club Progreso y el comedor para niños que allí funcionaba con el inicio de su campaña política postulándose para la Intendencia de Montevideo. En alguno de esos momentos. No es la intención de esta columnista juzgar su condición de presidente de la República que de eso hay muchos que lo hicieron, lo hacen y seguirán haciéndolo, sino que es algo mucho más simple y más humano: despedir al hombre que formó una familia, que fue padre y abuelo, científico entregado a la oncología y ahora sí, al político, al Presidente que dejó al país, y en la opinión de esta mujer (que quiere destacar hoy) dos de sus mejores legados: el Plan Ceibal y el haberse plantado frente al poder de la industria tabacalera y haber logrado que no se fumara en espacios cerrados, que las cajillas de cigarrillos fueran presentadas con determinados parámetros y que puso a nuestra República Oriental del Uruguay en el podio de los ganadores en la lucha por la salud de sus ciudadanos. No olvidando que el juicio que se inició contra la tabacalera fue ganado por el país de un poco más de tres millones ubicado acá, en el Sur, muy en el Sur de la amada América Latina. Hasta la próxima. Que seas feliz. Ahora y siempre.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.