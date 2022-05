Tú, hipócrita que te muestras… por Ignacio Martínez

Al escuchar recientemente a Manini Ríos y al vocero de Un Solo Uruguay, me nació del fondo de mi indignación la frase del título, recordando la canción “La maldición de Malinche” que acusa a los poderosos mostrándose humildes ante el extranjero, pero soberbios frente a los hermanos del pueblo.

“Artiguista” se dice Manini y agrega que su conducta y la de su grupo político reposa en pilares fundamentales del pensamiento de Artigas: beneficiar a los más humildes y defender la soberanía nacional sin que venga nadie de afuera a gobernarnos. Pregunto ¿qué ha hecho él y los principales dirigentes de Cabildo Abierto en el tiempo que llevan de gobernantes, para beneficiar en serio a los más humildes? ¿Dónde están las 50 000 viviendas que prometió la ministra, esposa de Manini? ¿Qué ha ofrecido la Caja Militar de su insostenible presupuesto, para que los millones de dólares que le quitan a las arcas de la Nación, se vuelquen a los más vulnerables? ¿En qué han ayudado a los más necesitados en tiempo de pandemia y ahora, en tiempo de crisis, inflación y miseria? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el coronel (R) Ignacio Elgue, como Director General de Alimentación del Mides o Malva Torterolo desde el Instituto Nacional de Personas Mayores? En Cabildo Abierto poco y nada han hecho por “los más infelices” para que sean “los más privilegiados”.

Por supuesto que los orientales no vamos a permitir que nadie de afuera venga a gobernarnos, pero la verdad es que hoy estamos sometidos a designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con recortes en educación y con la casi religiosa obsesión de reducir el déficit fiscal aún a costa de aumentar el déficit social. Su autoridad, señor Manini, no emana de nosotros. De ser así, hubiese renunciado a sus fueros para ir a la justicia y declarar sobre asuntos de Derechos Humanos como había prometido en tiempos electorales, pero no lo hizo.

Por su lado el movimiento Un Solo Uruguay, nacido para atender asuntos gremiales, con expresas declaraciones de no ser un partido político, hoy está pensando, muy por el contrario, en convertirse en una fuerza política y presentarse en las elecciones de 2024, objetivo que también ya está planteándose Cabildo Abierto, creando agrupaciones y liderazgos para la contienda electoral.

La verdad ha salido a luz. Poco y nada les interesa el país, el pueblo uruguayo y los más desfavorecidos por la situación que atravesamos. Les interesa el poder, les interesa conservar sus privilegios y evitar a toda costa que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Si planteamos reducir los beneficios de la caja militar ponen el grito en el cielo. Si planteamos gravar impositivamente a la riqueza para tener más recursos para invertir donde realmente se necesita, expresan su total oposición. Por sequía o por exceso de lluvias, reclaman al Estado que los ayude, aunque hayan tenido las más grandes ganancias exportadoras de los últimos años. Lejos de invertir esas ganancias en más producción y más trabajo, hemos visto que se han aumentado los depósitos en el sistema bancario para seguir generando riquezas en la especulación financiera y no en la inversión productiva. ¿De quién es la planta que se ha invertido en bancos del exterior? Estamos seguros que esos capitales son de los que han aumentado sus ganancias a costa de nuestro trabajo en nuestra tierra.

La verdad, señores de Cabildo Abierto y de Un Solo Uruguay, datos del propio INE dan cuenta de que los ricos de nuestro país hoy son más ricos y los pobres de nuestro pueblo hoy son más pobres. Equilibrar esa balanza es nuestra mayor prioridad, porque no hacerlo será nuestra mayor enfermedad social provocada por las políticas que ustedes han defendido.

Cerrando lo del título de esta nota decimos: “Enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? / ¿Cuándo harás libre a mi gente?”