TUPA…radoja

Un fantasma recorre el mundo político local, el fantasma del MPP.

La votación del último domingo le dio a ese sector la mayoría del FA

Desde hace tiempo la derecha y sus voceros pretenden asustar con

el discurso de que el Frente Amplio está copado por los radicales.

Y tergiversan la historia de la coalición de izquierda con falso relato.

Allá por 1971, el clandestino MLN expresó su apoyo crítico al Frente

Es más, fundaron el Movimiento de Independientes 26 de Marzo,

-brazo político de los tupas- que inundó los Comités de Base.

Tuvo como dirigentes a Mario Benedetti, Daniel Vidart y Kimal Amir.

En fin, vino la peripecia de la dictadura y luego en democracia,

venciendo la oposición del PDC, ingresan formalmente en 1989.

En 2004, pasan a ser la organización más votada del Frente Amplio,

situación que se mantiene incambiada hasta las elecciones 2024.

No se puede olvidar que el tupa José Pepe Mujica fue Presidente.

Durante los tres gobiernos del Frente demostraron un pragmatismo

permanente y jamás impusieron su peso en las decisiones políticas.

¿Por qué habría de cambiar ahora esa práctica con Yamandú Orsi?

Si algo ha demostrado el candidato del FA en su trayectoria en

Canelones es su capacidad negociadora y el escuchar al otro.

No hay super hombres en política y la clave hoy pasa por saber

rodearse de gente que sabe y formar buenos equipos de dirección.

Nadie puede dudar de la actitud para el diálogo que tiene Yamandú.

Y en un escenario político como el actual, eso es una virtud clave.

Pero hay más. Que el MPP tenga la mayoría en la interna del FA es

la garantía de que no van a prosperar posturas dogmáticas o ultra

radicales, que suenan lindo pero no cambian la realidad de la gente.

Entonces, va siendo hora de desterrar los discursos del terror que

muchos predican sobre el nefasto destino que aguarda al Uruguay.

El pensar con cabeza propia y mucho sentido común es una de las

características de los tupas Siglo XXI, aunque parezca una paradoja

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.