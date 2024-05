Un fantasma recorre Uruguay…el fantasma de Gurmendez por Ignacio Martínez

Este señor Gabriel Gurméndez Armand-Ugon, propone retirar de los espacios públicos los monumentos referidos al comunismo. Su ignorancia, su odio o su mala intención, dice que tener esos monumentos es “como tener una esvástica”. Pobrecita su comparación.

En realidad, él se refiere a retirar la Hoz y el Martillo que están en la ciudad de Treinta y Tres específicamente. Con tal de ganar algún espacio en los titulares de prensa para superar su pobrísimo porcentaje de votos (4%) en el alicaído Partido Colorado, sale con este absurdo que deja muy mal parado a su propio Partido y ¡hasta su propia historia familiar!

Precisamente para esto último recordamos que su abuelo paterno, el señor Carlos Gurméndez, como diplomático en los Países Bajos al principio de la 2da Guerra, ayudó a un grupo de judíos a salir del país invadido e integró, a su manera, parte de los aliados que, junto a los soviéticos, pelearon conta el nazi-fascismo. Me refiero a los soviéticos porque, según los británicos, murieron alrededor de 17 millones en la resistencia primero y en la ofensiva luego contra Hitler, siendo los que llegaron primero y tomaron Berlín en 1945.

Con estos dimes y diretes, Gurméndez muestra también su pobreza electoral, si esto es lo que anuncia que hará como gobernante, en caso de ganar las internas primero y la presidencia después, cosa que, claro está, no sucederá.

Para su información, señor Gurméndez, ese monumento se erigió en la plazoleta de la capital olimareña llamada 21 de septiembre de 1920, en homenaje a comunistas de aquel departamento que son considerados forjadores de la identidad de Treinta y Tres. La placa muestra 15 nombres muy reconocidos por los habitantes locales como vecinos y como luchadores por la democracia. La resolución de su instalación contó con la inmensa mayoría de los ediles de todos los partidos que votaron su realización, incluso con el apoyo del entonces intendente Dardo Sánchez (Partido Nacional) que hizo uso de la palabra el día de su inauguración (21.12.2012)

¿Por qué no se dedica, señor Gurméndez, a hacer algo positivo por el departamento que tanto ha sufrido recientemente por las inundaciones? ¿Quiere Usted desviar la atención de tanta corrupción e inmoralidad que ha salido a luz dentro de alguno de sus honorables aliados?

En fin, parece que dentro del Partido Colorado estas expresiones no son únicas. Vuelve a aparecer el ideólogo que yo pensé que con los años había superado su izquierdofobia. Me refiero a Sanguinetti que está diciendo que “la izquierda se va convirtiendo en la nueva cuna del antisemitismo”. Falso.

Con nuestro profundo respeto a todo tipo de religión y al pueblo judío, tanto en la diáspora como en Israel, condenamos, por supuesto, la barbarie del gobierno terrorista de Benjamín Netanyahu y sus fuerzas armadas. También condenamos sin dudas al movimiento Hamás y bregamos por la Paz en la región y el reconocimiento de un Estado Palestino con todos los derechos, con sus fronteras tal como estaban planteadas antes de la guerra de los seis días de 1967.

No, señor Sanguinetti. La izquierda no es cuna de antisemitismo alguno. La izquierda es cuna de la libertad, de la lucha contra todo tipo de dictadura, de paz y justicia por sobre todas las cosas. No como su partido, en cuyo seno nacieron dictadores, primero Gabriel Terra (1933) y luego Juan Ma. Bordaberry (1973).

Señores colorados, eleven el nivel de sus afirmaciones y propuestas, para no terminar siendo colorados de vergüenza, si es que les queda.

