Fer O-Smith / Cantante y compositora: “Quiero hacer música porque me gusta”

El próximo 28 de noviembre a las 20:30 horas se presenta en la Sala Camacuá la cantante y compositora Fer O-Smith junto a su banda. Mostrará su disco “No más lobby” y estará Madeleine como artista invitada. Las entradas están a la venta por Redtickets y en la sala.

Fer O-Smith es una cantante y compositora uruguaya oriunda del departamento de Colonia. Con 15 años de trayectoria en el ámbito musical uruguayo como cantante, ha encabezado diferentes proyectos musicales de distintos estilos (Fuego Fatuo, Colectivo Puchero Tango, Fixion, etc.). A lo largo de su carrera ha obtenido reconocimientos como cantante en distintas instancias: Premio “Movida Joven” a mejor cantante en dos oportunidades consecutivas (2010 y 2011) y ganadora del certamen “Conrad busca a su estrella” (2012). En 2015 fue becada para estudiar en Polonia en el European Vocal Camp. En el 2018 se incorporó a la banda Fixion, con la cual grabó el disco “El principio del caos” (Nominado a los Premios Graffiti) y participó del ciclo Autores en Vivo de AGADU. Actualmente se encuentra desarrollando su faceta solista con canciones propias de carácter rock/pop con estética oscura y sonidos ochenteros que son parte de su primer trabajo discográfico titulado “No Más Lobby” lanzado a fines del 2020. Este trabajo le valió una nominación en los premios Graffiti 2021 como mejor artista nuevo.

Hace 15 años estás haciendo música, ¿cómo lo has vivido hasta hoy?

Siempre tuve claro que quería dedicarme a esto (pasan los años y sólo lo reafirmo). La intensidad es la misma porque una vez que se vuelve tu mundo todo gira en base a eso. He pasado por bandas, miles de proyectos de covers y un buen día descubrís que la creatividad también tiene su lugar y empieza una segunda vuelta dentro de tu carrera. Con los años vas madurando y poniendo los pies sobre la tierra, soñar es lindo pero hace que pienses demasiado en el futuro y en mi caso nunca me hizo bien esa auto-presión. Hoy lo vivo con otra tranquilidad, quiero hacer música porque me gusta y lo que más disfruto es la conexión cuando estoy en el momento presente, no se trata de “llegar” (palabra que escuché mucho y me afectó por años), no existe tal lugar. Para mí solo es el camino y lo que pasa mientras lo transitas. Lo importante es estar haciendo siempre algo y por suerte ese plan viene re bien encaminado con muchos proyectos.

¿Cómo fue la experiencia de estudiar en Polonia? ¿Qué te dejó?

¡Fue una gran experiencia sin dudas! Estuve en el Vocal Camp del 2015. Fue un mes entero de entrenamiento vocal de 10 horas diarias, compartiendo con artistas de todo el mundo. Eso me preparó técnicamente y además aprendí a aplicar la rutina musical como parte de mi vida cotidiana.

Has estado en diferentes bandas, ¿qué fuiste incorporando de esas experiencias musicales?

Ser parte de una banda es lo que más disfruto. Cuando tenés el desafío de congeniar en equipo, cuando distintas personas con diferentes mundos y visiones del mismo crean algo en común, ¡te sorprende lo que se genera! Eso lo viví con mi primer banda (Fuego Fatuo), siento que soy aún una parte de eso, y que se refleja ahora en mi camino solista.

¿Cómo se dio, precisamente, el camino para iniciar tu camino solista?

Viviendo fuera del país -estuve un año en Irlanda- tuve muy claro que a mi regreso plasmaría las canciones más personales que no había usado en ninguna banda aún y que lo haría como solista. Después resultó que la mayoría de las canciones elegidas para el disco fueron las más recientes gestadas durante el último periodo en Irlanda.

¿Cómo fue el proceso de trabajo de “No Más Lobby”?

¡Me tomó pila de tiempo! Primero porque soy una artista que crea desde la total organicidad (a la vieja escuela), no uso computadoras o programas para componer. Producimos el disco con Pedro Alemany, y en el primer encuentro fui con mi guitarra acústica le canté la voz cantada y también los arreglos instrumentales (Risas). Le pasé algunas referencias musicales y le insistí mucho con mantener “mi esencia” (Risas). Recién ahí maqueteamos, entre medio surgió la pandemia pero pudimos ir grabando los instrumentos. Logramos un proceso de trabajo muy eficaz a distancia, tuve la suerte de contar con muy buen equipo de sesionistas (Tote Fernández, Pomo Vera, Tato Cabrera…). Mezcló Daniel Báez y masterizamos en el exterior. Un año entero de trabajo, ¡pero quedó un material increíble!

¿Qué temas te interesa reflejar en tus canciones?

Este disco es re personal, habla de cosas que siento, cosas que me molestan, toca mucho el tema de los trastornos mentales y algunos problemas del corazón. Musicalmente es un cocktail de todos los estilos que me gustan (nunca sabes cuándo tendrás oportunidad de grabar otro disco con semejante producción, y en caso de que no ocurra no me quería perder de nada). Ya en un próximo trabajo (EP seguramente) pienso que me inclinaría por el estilo que más me define de estos.

¿Cómo será este recital de la sala Camacuá?

¡Va a ser una mega celebración! Primero por poder tocar los temas del disco en banda completa (hasta ahora no habíamos podido tocar en este formato), Además festejamos la nominación de “No más lobby” en los premios Graffiti. Para el público será un show único, dónde además presentaré algún tema nuevo, participarán varios invitados de la escena musical uruguaya, y tendremos la apertura con una cantante que se las trae (Madelaine). ¡Los esperamos!