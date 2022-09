¡AH… No fue una fábrica de chicle!, Mirá vos! por Cristina Morán

Hace pocos días el presidente Lacalle Pou manifestó abiertamente y en un tono bastante irónico que el cambio en las cajillas de cigarrillos no se lo había pedido “una fábrica de chicle” sino la propia fuerte y añosa tabacalera Montepaz”.Esta declaración pudo ser pensada como un punto final al tema de la regresión en la ley antitabaco, esa en la que Uruguay, junto a países como Gran Bretaña y Australia “metió pechera” y pasó a ser un ejemplo en el mundo por haber enfrentado a los más poderosos con el fin de preservar la salud de sus ciudadanos. Pero no, no fue ningún “punto final” ; por el contrario se deslizó hacia abajo de lo que pudo ser “la punta del iceberg” que permitió seguir adelante y aparecieron las voces de los representantes de la salud (no todos, el ministro Salinas (de Salud Pública) está de acuerdo con la regresión, es decir, con el nuevo proyecto nacido por el S.O.S lanzado por los hacedores de aquello que se buscaba y se busca, combatir: el uso del tabaco, de la nicotina dado que es precisamente el tabaco el único que posee ese flagelo (en la voz de la doctora Laura Roballo presidenta del CIET que asesora al gobierno en el control del tabaco y el programa nacional de control de tabaco) en el televisivo entretenimiento “Polémica en el bar” emitido el domingo 19 de setiembre (¡setiembre sin P antes de T, por favor! que esa “P” fue eliminada en nuestro país hace muuuuchos años!). En una entrevista hecha por Montevideo Portal la especialista doctora Laura Llambí (médica internista, investigadora y coordinadora de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas), asesora del MSP en políticas de tabaco reconoció que hay “cortocircuitos entre técnicos y jerarcas” y que esto “no es partidario”. Ella explica por qué cree que la nueva disposición “va a impactar en el consumo de cigarrillos y por qué entiende que el argumento de combatir el contrabando es “débil”. (Muy discreta en su opinión sobre “el combate al contrabando”, doctora Llambí.) “Como la comisión tiene el rol de asesorar al ministro doctor Daniel Salinas, resolvieron dar su opinión dijo Llambí “aunque no nos hayan consultado”, y aunque el jerarca ya haya declarado que apoya los cambios resueltos”. La especialista dijo que “no es la primera vez que se realiza alguna modificación en el sentido de debilitamiento, a nuestro entender, sin consultar nada ni pedir ningún asesoramiento técnico a la Comisión Interinstitucional Asesora de Control del Tabaco que funciona en el ámbito del MSP”. “La primera fue el decreto 87 de 2021, que habilita la importación, registro y venta de dispositivos electrónicos para fumar que usan tabaco calentado (no los de vapeo”.) Las declaraciones de la doctora Llambí a Montevideo Portal son muy importantes y en Internet pueden leerlas en forma integral. Tanto ella como la doctora Laura Roballo fueron clarísimas y auténticas (no uso “transparentes” porque debe ser “un derecho intelectual”). Fueron las palabras de dos especialistas reconocidas y respetables. Pregunto (esta especie de manía de preguntar siempre no me abandona), ¿el Ministerio del Interior no está capacitado para luchar contra el contrabando? ¿Y la Dirección General de Aduanas? ¿Y el Ministerio de Defensa que tiene tropas en las fronteras secas no está apto para dar “una manito” en el tema del contrabando de cigarrillos que tanto perjudica a los amos del tabaco? Pediré al director de este semanario que consulte a los respectivos ministros y al director de aduanas. Tal vez propaguen un poco de luz sobre+ esta penumbra en la que nos han sumergido. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y que no te vendan espejitos de colores.

