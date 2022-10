Entre “EL FIBRA” y el alfajor en soledad por Cristina Morán

Que la sociedad se vio convulsionada por la noticia referida al custodio y hombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou no hay ninguna duda y si alguien la tiene que trate de borrarla rápidamente. Llama la atención la insistencia con que distintos actores políticos, y también quienes sin serlo están en la misma sintonía, destacan el actuar de la justicia y la “felicidad que les produce tener una separación de poderes tan clara y justa”. La justicia uruguaya, que desde hace un tiempo largo es atacada ya sea a través de sus fiscales (especialmente el ahora ex fiscal de corte Jorge Díaz y el actual Juan Gómez) y en general por su forma de actuar, es la misma Justicia que hoy colman de elogios como si lo que hace con el caso del custodio delincuente fuera una novedad. Y claro, por aquellas “viejas dudas, piden, exigen, “investigar hasta el hueso”. Ya está la primera cabeza cortada. se llama Gonzalo Vázquez Gabor, director de Identificación Criminal fue sumariado por haber “adulterado” el último informe sobre Alejandro Astesiano el custodio del presidente de la República. Este señor es psicólogo, perito criminalista, oficial de policía y escritor. En “Amazon” aparece por su libro “De Carlos Escayola a Carlos Gardel.” De acuerdo a sus declaraciones, el sería bisnieto del Zorzal Criollo. Así se refieren a Vázquez Gabor en titulares: “el bisnieto de Carlos Gardel”, lo cual es una buena forma de llamar la atención sobre el personaje. En lo que a esta columnista refiere no le interesa en lo más mínimo esa parte del hoy sumariado comisario pues lo que sí le importa y mucho, es saber por qué lo hizo, ¿por dinero? ¿por complicidad? ¿por bronca provocada por alguien? ¿Lo hizo, comisario? La fiscal Fossati que tiene en sus manos el caso Astesiano hizo sus descargos por haberse referido al delincuente que operaba desde la propia Torre Ejecutiva como “mano derecha” del presidente Lacalle Pou. Está bien señora Fiscal que si usted lo entiende como un error realice sus aclaraciones. Pero tengo entendido que “mano derecha” se le llama a aquella persona que “es muy útil a otra como auxiliar o colaborador”. Por algo el presidente lo llevó al viaje que realizó con sus hijos. Claro que todo eso se desbarrancó al regresar a la patria. Leo y escucho opiniones de todo tipo. “Polémica en el bar” el domingo ardía: dos senadores Caggiani (FA) y Gandini (PN) más los contertulios habituales. Pero atención, porque hubo momentos, (la mayoría de ellos) en que era imposible entender lo que decían, especialmente cuando el tema era tratado entre los dos senadores. Le pido al moderador, Piñeyrúa, que actúe realmente como tal, y ponga algo de prolijidad en el “boliche” como en un momento lo llamó Lussich. Sin duda el senador Gandini es el abanderado en el blindaje al presidente. Y mientras este caso de el “Fibra” (Alejandro Astesiano) y su vínculo con el presidente avanza, también avanzan los crímenes en la misma vía pública, las ollas populares están en la mira del Mides, el abuso sexual a niños por parte de abuelos, padres o padrastros o tíos o desconocidos, continúa en alza y en el primer semestre de 2022 la pobreza en menores de 6 años aumentó un 22,5% nos enteramos por distintos medios, que el presidente, solo en la residencia de Suárez y Reyes llamó a la “alfajorera” para decirle que estaba comiendo uno de sus ricos alfajores. ¿Recuerdan la despedida de Jorge Traverso en el informativo de Canal 10:” ¿Así está el mundo, amigos”? Bueno, tal cual. Hasta la próxima. Que seas feliz. Y ¡ojo!, que no te vendan espejitos de colores, pues con caja blanda o caja dura el tabaco igual te mata.

