ÁLVARO Y YAMANDÚ

Todos sabemos quiénes son los finalistas de las internas que tienen

chance para competir por la presidencia en el balotaje en noviembre

Son dos bichos políticos con mucha experiencia y poco carisma.

Les pesan sus antecesores, que son líderes de mucho peso.

Si los comparamos con Luis o con Pepe, pierden por paliza lejos.

Ahora bien, no podemos subestimarlos a ninguno de los dos.

Álvaro tiene una larga trayectoria política que comenzó en la

dirección de trabajo del Ministerio, pasó por el parlamento y estuvo

durante cuatro años en el corazón del gobierno de Lacalle Pou.

Es obsesivo y estaba metido en todo, maneja mucha información y

un dirigente blanco lo describía como un excelente gerente general.

En otras palabras, si lo compras por innocuo, perdés guita seguro.

Yamandú por su parte, viene de varias décadas de militancia, fue

secretario general de la Intendencia de Canelones por diez años y

resultó electo dos veces como intendente, y deja el cargo con un

altísimo nivel de aprobación de su gestión por todos los canarios.

Sabe formar equipos, y escucha opiniones diversas, tiene gran

capacidad de diálogo y su “debilidad” es pensar todos los días.

Eso sí, si querés agarrarlo por “tibiorsi”, en fija te quemás las manos

Entonces, ¿a qué nos enfrentamos los ciudadanos en la próxima

elección presidencial con estos dos candidatos en la palestra?

Tenemos a dos tipos que quizás no despierten el entusiasmo de las

masas con fogosos discursos, la oratoria no es su punto fuerte, pero

les sobra capacidad para desarrollar argumentos y convencer gente

Por supuesto que su orden de prioridades es distinto, y tendrán

énfasis en diferentes medidas a llevar adelante si son triunfadores.

Pero hay cuestiones básicas que comparten y hay una posibilidad

cierta de lograr políticas de Estado entre gobierno y oposición.

Estoy seguro que van a meter la pata en alguna cosa, como cuando

Álvaro dijo: “el peor Frente Amplio” o Yamandú afirmó que “el país

se cae a pedazos”, pero esos son furcios típicos de campaña.

Lo que me animo a afirmar es que la discusión y el debate entre

ambos van a ser fuertes, pero la sangre nunca va a llegar al río.

Alfredo García

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.