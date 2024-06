Pinchame esa burbuja

Ni la enfermedad ni la decrepitud justifica tanta mentira.

Trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva.

Si los frenteamplistas me eligen yo le voy a ganar a Delgado

¡Pobre ex FA con el FAPIT actual y sus dirigentes decadentes!

Reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas.

Es un error decir que es un delito romper un teléfono celular.

Gobierno realizó actos de espionaje contra Marcelo Abdala.

Captura de whatsapp del presidente Lacalle: “Perfecto”.

Estas expresiones han sido reproducidas por diversas vías.

Antes durante dos semanas marcaron la agenda dos mujeres trans.

Ahora fueron revelaciones de chats lo que copó todos los medios.

¿Estamos hablando de lo que realmente interesa a la ciudadanía?

No es lo que dice la última encuesta de opinión publica de CIFRA.

A saber: el 47% de los uruguayos ven la seguridad como problema.

Trabajo:18%; pobreza: 12%; situación económica: 2%, lo que

implica que a un 32% de la población le preocupa su economía.

La educación es un 4%, mientras que la salud es solo 1%.

Ahora bien, si vamos a los temas que fueron lo central en prime

time de los medios, en la prensa y en redes sociales vemos con

sorpresa que los políticos ocupan el 1% de interés, mientras que el

gobierno solo es un 2% y la vedette de la corrupción fue un 4%.

Una de dos, o la gente no les da pelota a los medios, o realmente

nuestros periodistas corren detrás de comentarios, declaraciones,

revelaciones y noticias, que a Juan Pueblo le importan muy poco.

Y parece que nuestros políticos y candidatos están en la misma.

Lo peor del tema es que la organización de trabajadores está por

discutir la realización de una marcha en defensa de la democracia.

¿En serio alguien puede creer que hay riesgo de las instituciones?

El Frente Amplio tuvo la cordura de descartar cualquier acción

judicial o de llevar adelante el reclamado juicio político al presidente.

Se acercan las elecciones internas que es el principio del proceso

que culminará en noviembre de este año y al no ser obligatorias,

no generan mucha participación de la ciudadanía, y menos será si

los temas en el tapete no son los que le preocupan a la gente.

Dos reflexiones finales: aflojar con la manija que no convoca a

nadie y salir de la burbuja propia, los uruguayos están en otra.

Alfredo García

