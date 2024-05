Campaña berreta

“No se les cae una idea”; “El gobierno fracasó”, “La peor izquierda”;

“No estaban preparados”; “Lo que recibimos del FA era dantesco”,

“El estado en retirada”; “La romantización de la delincuencia”; “La

actitud cobarde del Frente Amplio”; “Asociación para delinquir en el

cuarto piso de la torre Ejecutiva”; “La campaña política tiene

enchastre, humo, barro y descalificación”; “Es el perrito faldero del

presidente”, “Me resulta inmoral Fernando Pereira y Yamandu Orsi”;

“Gobierno sin rumbo”; “Es igual a Daniel Martínez con pelo”.

Estas son solo algunas frases que se escuchan en el debate político

Las acusaciones mutuas están en el orden del día y no faltan por

supuesto los ataques personales a cualquiera de los candidatos.

Se supone que los que quieren el voto ciudadano es para llevar

adelante medidas que solucionen los problemas de nuestro país.

Se requiere que los dirigentes tengan altura de estadistas y

propongan cosas para orientar a la población, incluso muchas

veces en contra de lo que piense la mayoría de la opinión pública.

Solo dos ejemplos que tuvieron su costo político: Mujica legalizando

la marihuana y Lacalle Pou con la reforma de la seguridad social.

Frente a la incertidumbre que vive nuestro país y el mundo, uno

espera que la dirigencia política tenga propuestas serias y creíbles.

¿Qué vamos a hacer con los miles de veinticinco mil pesistas?

¿Cómo se erradican de manera definitiva los asentamientos?

¿Cuáles son los cambios profundos a realizar en la educación?

¿Cuál es el camino a recorrer frente al avance de la tecnología?

¿Es posible un desarrollo económico sin dañar el ambiente?

¿Qué hacer con el mundo del trabajo y la reducción de la jornada?

¿Es viable combatir el avance del narcotráfico y su violencia?

Estas son algunas preguntas, que exigen respuestas inmediatas.

No es con sloganes, jingles y videítos que se captan voluntades.

No es con campañas sucias que se logran nuevos votantes,

ni tampoco evitando definiciones en temas claves de manera

oportunista para no quedar mal con algún aliado circunstancial.

No es bueno rehuir el debate con la excusa de no distraerse.

La dirigencia política debería ponerse a la altura de la democracia

que tenemos y dejar de una buena vez el electoralismo berreta.

Alfredo García

