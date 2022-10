Cada vez es más lindo, más lindo, cada vez es mejor, es mejor por Cristina Morán

Estos días algunas canciones, del género que sean, me sirven de “inspiración” para encarar la columna semanal. El jueves anterior, fue un tango y hoy es una tarantela. Es divertida y poder escucharla en su idioma original, el italiano, es mucho mejor. Narra una historia y el estribillo repite “ogni volta é bello, e piú bello, ogni volta e meglio é meglio”. La música no puedo pasarla porque no sé. Pero imaginate una tarantela, hacé palmas, y tomándola con humor podés aplicarla en lo que quieras, con quien quieras y cuando quieras. Fueron varias “cositas” que están ocurriendo (que de graciosas no tienen nada) pero como el humor es sanador yo tomo ese camino. Leí sobre el encuentro que tuvo Gandini en Mercedes con jóvenes seguidores que representan el futuro de su partido y del país. Se despachó con ganas contra el poder judicial y los “tiempos” que se toma para investigar los diferentes casos y victimizando al gobierno de la coalición. La fiscalía fue rápida en su respuesta en el intento de poner las cosas claras y en su lugar. Si la juventud que escuchó al senador se queda con esa opinión, ¡pobre futuro el de todos nosotros, los de a pie y los otros también! A esto le sumó una frase lapidaria para el MIDES, de antes, claro.: “El MIDES era la cueva comunista donde la joda era imponente”. Pero el senador wilsonista no quedó solo. Hizo su mágica aparición el director de SECAN, Gerardo Sotelo quien criticó un comunicado emitido por la Fiscalía en respuesta a los dichos de Gandini porque según Sotelo “ la Fiscalía utiliza (acaso por seguidismo irreflexivo) el ripio “las y los” de “neohabla progre”. Sigue y culmina así su comunicado (¿o tirón de orejas a la Fiscalía?): “El lenguaje militante es para espacios militantes. El Estado no es uno de ellos”. Mirá vos, nunca se me hubiera ocurrido que los fiscales no supieran que el Estado “no es un espacio para militantes” A propósito de Sotelo, les cuento que me invitaron a un programa de Radio Cultura (muy bueno y agradable) y una vez más estuve en el hermoso y cálido ambiente donde las emisoras se encuentran: mucha madera, estudios más que aptos para lograr un buen sonido, controles de audio equipados con lo mejor y me pregunté: ¿por qué el director de SECAN (Sotelo) quiere mudarlas a unos contenedores que ya están instalados sobre el edificio de Canal 5? Como ocurre siempre con mis preguntas, esta también quedará sin responder. No me molesta. Me divierte. Vi en televisión la agresión verbal que sufrió Robert Silva en otro encuentro “Cara a Cara” por parte de un grupo de asistentes al cual Silva respondió y cuando finalizó recibió un aplauso que supuestamente nadie lo esperaba y fueron vistas las caras de desconcierto y sorpresa de quienes no compartían el aplauso. Basta muchachos, basta con las agresiones, con las ofensas. Ustedes saben que no es ese el camino. Dialoguen, expresen sus opiniones, pero no sean violentos. Son jóvenes, rescaten lo mejor de la vida. El presidente Lacalle Pou, que va y viene de inauguración a inauguración, de celebraciones a celebraciones, de cortes de cintas a cortes de cintas estuvo en Melo (inauguración mediante) y respondiendo a su invitación fue al “cumple” de la niña que celebró sus quince años y lo recibe cada vez que visita su ciudad. Y por si fuera poco con lo nuestro aparece la señora Carrió, argentina ella, ex parlamentaria ella, que pretende endilgarnos a terroristas (o no), iranies. Vamos ya con la tarantela, por favor: “cada vez es más lindo más lindo, cada vez es mejor, es mejor”. Veremos que nos depara la semana. Hasta la próxima. Que seas feliz.

