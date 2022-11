La mesa está servida por Cristina Morán

Mientras el presidente da los últimos toques de su viaje a Japón donde va respondiendo a una invitación e intentará incrementar los negocios con el que fuera Imperio del Sol Naciente, los uruguayos que permanecemos en el país somos partícipes o testigos de lo bueno y lo no bueno que ocurre entre nosotros. Sin ningún asomo de moral hay individuos que son detenidos y procesados por el abuso o violación de sus hijos menores o hijos de sus parejas o de ex parejas, apareciendo también en la crónica policial los abuelos tan degenerados depredadores sexuales como los son padres, padrastros, tíos o vecinos lascivos que día a día encontramos en la crónica policial. Y una sigue pensando que la Justicia uruguaya es benévola con los autores de estos crímenes dado que en la violación de un menor se está matando al niño, a su inocencia, a sus sueños, a su pureza para dejar paso a una criatura que deberá permanecer un largo tiempo de su recién iniciada vida, compartiendo sus horas con un profesional que pondrá lo mejor de sí para ayudarlo a superar el miedo y el horror. Por otro lado, el caso Alejandro Astesiano (ex jefe de custodios de Lacalle Pou) ese mismo del que nadie sabía sobre sus antecedentes y otros que sí lo sabían y alertaron, continúa en manos de la Justicia ahora con prisión preventiva, extendida hasta marzo de 2023. Otro nombre que un “día sí y otro también” aparece en los medios es Marset, ¿se acuerdan? Sí, el del pasaporte uruguayo (legítimo, no como los de los rusos que lo obtenían gracias a la gestión de Astesiano “and company” (todos muy recomendables) pero él (Marset) lo obtuvo cuando estaba preso en Dubai precisamente por haber entrado con pasaporte falso nada ¡menos que a la sede del mundial 2022! ¡Qué cogote el de Marset!¡Qué historia! Digna del mejor cine documental uruguayo. Ojo compatriotas futboleros no se preocupen si examinan sus pasaportes (legítimos, por supuesto) con lo último de la tecnología: piensen en positivo y entréguense a la pasión del fútbol y de la celeste. Esos exámenes en profundidad de pasaportes, los vivimos en la década de los 70 cuando en plena dictadura y tupamaros mediante viajábamos al continente europeo buscando novedades para la audiencia de nuestro programa de Canal 10 que se llamó “Domingos Continuados”. Y siempre éramos los últimos en entrar legítimamente al país. Pero lo hacíamos con la frente en alto. Así, entre noticias que en general de buenas no tienen nada, aparece la Intendencia con Carolina Cose al frente llamando a “los ciudadanos a formar parte de la organización de los festejos por los 300 años de nuestra bella Montevideo que se celebrarán en 2024”. En otra columna trataremos de profundizar en este acontecimiento por el cual esperaremos un tiempo natural. Lamenté no poder asistir. Pero la vida te da sorpresas, ¿verdad? y te dice que no podrás ir y que es en tu casa donde debés permanecer. Nada es porque sí. Todo tiene un por qué. Hasta la próxima. Que seas feliz.

