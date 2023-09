La conocía como lo hace casi todo el Uruguay, de escucharla por la

radio, verla en la televisión o en alguna de sus incursiones en teatro

Nunca la había visto personalmente hasta aquel año 2009.

Fue cuando cayó por la redacción y tuvimos una charla maravillosa

que transcribimos en la entrevista, que hoy volvemos a publicar.

Pasaron varios años y en una reunión social me encaró de frente,

como buena leonina, diciéndome que quería escribir en VOCES.

Mi respuesta inmediata, reponiéndome de la sorpresa, fue cuando

quería empezar y me pidió un par de semanas de tolerancia.

El 10 de abril del 2014 inauguró su sección que bautizamos con el

nombre de RemeMORANdo, con una columna sobre Maracaná.

A partir de allí mantuvimos un dialogo constante, que fue forjando

una amistad telefónica, donde comentamos sucesos, chusmeamos

bastante, criticamos sin asco a medio mundo, compartimos mucha

información y nos reímos como locos de las mutuas ocurrencias.

Nunca dejó de sorprenderme su rapidez mental y su capacidad de

enterarse rápidamente de todo lo que ocurría entre el cielo y tierra.

Esta joven de nueve décadas manejaba la tecnología sin drama.

Su energía permanente y su alegría de vivir marcaban su ADN.

Muchas veces me consultaba sobre algún dato, perfeccionista

como pocas, no le gustaba equivocarse y no quería meter la pata.

Otras tantas, me pedía que leyera su nota para ver si no se le había

ido la mano con algún comentario acido sobre algún personaje.

Mi invariable respuesta era: “Todo bien, vos sos inimputable”

Era un reloj y nunca dejo de cumplir con su columna hasta hace

unas semanas atrás, que por cuestiones de salud hizo un parate.

Su última nota, titulada Agosto: Mes de las Marías salió publicada el

17 de agosto, finalizaba como siempre con la frase: “que seas feliz”.

Pocas personas tienen la capacidad de ella, de dejar ese mandato.

Honrando su ejemplo seguiremos viviendo a plenamente cada dia.

Pero ello no me evita el desasosiego que siento cada martes,

mirando a cada rato el celular, esperando que suene y escuchar su

inconfundible y potente voz que me dice: “Hola Dire…”

Alfredo García

