Cuestión de palabras por Ignacio Martínez

Al momento de publicar esta contratapa, faltan apenas 10 días para las elecciones nacionales en su primera vuelta.

Analizando los ejes de las campañas de los diferentes candidatos, Delgado, que no deja de referirse permanentemente al FA y lo critica, emite frases que no dicen nada: Uruguay para adelante, Segundo piso de transformaciones, Vamos a construir un Estado más simple. Uno tiene derecho a preguntarse ¿por qué no hicieron en estos cinco años lo que dice que van a hacer en los próximos? Algunas promesas son sobre temas de extrema urgencia, la pobreza infantil, por ejemplo. ¿Por qué no comienzan esos anuncios tan urgentes, ahora?

La misma candidata a vice, acusa que en el FA hay muchos exdirigentes sindicales que siguieron candidaturas políticas. ¿Y? Lo dice como reproche, pero ella misma viene de ese palo y sus críticas se vuelven en contra de ella misma. Hay que medir las palabras, señora. Tampoco se deben disfrazar las cifras. No estamos mejor. Es imprescindible tomarle el pulso a lo que sentimos y vemos en los barrios.

Ojeda, por su lado, ha hecho énfasis en fortalecer la prevención y el combate al delito y al narcotráfico. Veamos. Entre ministros y subsecretarios, el Partido Colorado tiene 6 representantes en el Poder Ejecutivo. Senadores tiene 4 y diputados tiene 13, entre los que se encuentra su principal asesor en seguridad, el Dr. Gustavo Zubía. ¿Qué ha sucedido que no avanzaron ni un paso hoy en todo lo que dicen que van a hacer mañana? Ojeda llegó a citar una frase del ex primer ministro inglés, Tony Blair: Duros con el delito, pero mucho más con la causa del delito. ¿Cuáles son esas causas? No ha habido ninguna propuestas concreta para terminar con los poderosos del tráfico de drogas, con el oscuro mundo del negocio de las armas, con las pésimas condicione sociales de muchas personas que encuentran en una boca de droga un sustento para sus vidas diarias. Si promete lo que promete, sr. Ojeda es porque, entonces, nada han hecho de lo que se debe hacer.

Orsi, por su lado, ha hecho hincapié en la honestidad. Bien. En la esperanza. Bien, también, aunque esta última ha estado en los slogans desde siempre y puede llegar a hartar la idea del futuro y del mañana cuando no llega, cuando se mejora, sí, pero no se cambia y, lo peor, a veces se retrocede, como nos está pasando con el actual gobierno. ¿Es hoy el mañana que soñamos ayer? En 1971 éramos la esperanza. En 1984 éramos la esperanza. En 2004 éramos la esperanza.

Lo que creo que debe contar con nuestro más marcado pronunciamiento es señalar de manera contundente las 48 medidas como prioridades para gobernar Uruguay. Esto, haciendo gala de la honestidad que se pregona, es hablar claro de lo que no hicimos y debemos hacer, de lo que hicimos mal y debemos rectificar y de lo que se hizo bien y lo vamos a incrementar.

Orsi debe difundir su vasta y positiva experiencia como Intendente de Canelones, anunciando que ahora, como presidente, la va a extender a todo el país. Debe anunciar los incentivos fiscales a las empresas multinacionales para que dejen ganancias en nuestro país. Debe anunciar el 50% de aumento en la Tarjeta Uruguay Social o el Bono Crianza para 100 mil hogares pobres. Debe comprometerse con el aumento significativo del salario mínimo y de las jubilaciones más postergadas, independientemente del resultado del SÍ (que yo voy a votar con la papeleta blanca). Debe anunciar la apertura de 2000 puestos de trabajo de nuevos policías. Debe comprometerse enfáticamente con la construcción de la represa Casupá. Debe ser implacable con el control del lavado de dólares y la represión al gran tráfico de drogas, para ver algunas prioridades. Lo demás está en nosotros, la gente organizada, para exigir que se cumpla desde el pie. La gente somo todos, incluidos los candidatos, que deben dejar de hablar de la gente en tercera persona e incorporar el nosotros. Electores y elegibles somos partes del pueblo, de nosotros, del Uruguay.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.