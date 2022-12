Crónica del encuentro con un libro Por Luis Morales

A una obra literaria se llega en ocasiones por una vía un tanto sorprendente, oblicua, se podría decir, en el sentido de que “se desvía de la línea horizontal” esperable para el encuentro con este tipo de material (como puede ser a través de una recomendación de lector a lector, una cita intertextual, una crítica favorable publicada en algún sitio especializado, entre otras posibilidades). Tal es el caso del grato hallazgo que significó para el autor de estas líneas el libro La ciudad de cartón, de Juan Carlos Albarado.

Una noche de hace unos meses atrás, por cuestiones que no vienen a cuento, andaba por un sitio ubicado lejos de los que suele frecuentar. Allí perdió su celular. Recién se dio cuenta al regresar a su hogar. Contrariado, se resignó a la idea de comprar uno nuevo. Sin embargo, al poco rato, recibió una llamada en su teléfono fijo. Provenía de quien lo había encontrado. Luego de presentarse, este le explicó que era profesor de Literatura en un liceo nocturno y que, a la salida de sus clases, se había topado con el artilugio tecnológico en una vereda de la calle Hocquart. No tardó demasiado en salir a la luz, mientras se ponían de acuerdo sobre cómo se devolvería el teléfono, la coincidencia en que ambos se dedicaban a escribir y, curiosamente, habían publicado sendos libros hacía escaso tiempo.

Finalmente, convinieron en que el celular quedaría, a la mañana siguiente, en una librería ubicada en el Mercado Agrícola de Montevideo. Al otro día, temprano, se presentó en aquel local y lo recuperó. Pero, además, allí mismo, aprovechó para agenciarse la obra de quien le había hecho aquel gran favor.

No pudo con la curiosidad y ya en el ómnibus que lo llevaba de vuelta a su domicilio comenzó a leer. De inmediato quedó atrapado. Tuvieron que ver en ello tanto la forma como el contenido de las historias que narra Albarado en su obra.

En el primer texto de los dos que forman el libro, titulado “LA CASA”, el narrador personaje, mientras recorre el apartamento en el que vive, cuenta sus encuentros con algunos extraños seres que surgen de cada uno de lugares por los que pasa (el animal que salió de la cabeza de un escritor, en la habitación; el Cascahuevos, en el living, entre otros). Esas breves narraciones que se articulan para formar un relato mayor –por debajo de una prosa cuya lectura fluye, ligera– revelan los detalles una esmerada escritura. Algo parecido sucede con el sentido del humor que impregna el texto. En efecto, este, bajo su aparente liviandad, habilita una lectura más profunda, en clave filosófica, podría decirse.

De vuelta en casa, instalado en su sillón, se enfrentó al segundo texto, “LA CIUDAD DE CARTÓN”, que mantiene la misma tónica y ,a la manera de un disco de vinilo, presenta dos lados, el a y el b. En la primera parte del lado a, al comienzo de sus vacaciones, el narrador permite que una joven mujer, que él supone pueda ser una vendedora ambulante o una promotora, entre a su casa y se quede unos cuantos días, en el transcurso de los cuales construirá sobre su mesa una ciudad de cartón. Cuando por fin la chica se va, el protagonista decide salir a la ciudad ¿real? Se adentra entonces en un espacio con ese tinte de ensueño angustioso que tienen las pesadillas. Allí transcurre algunas aventuras, primero solo, luego acompañado por un hombre perdido, igual que él, en aquel extraño lugar… El lado b arranca en el comienzo de unas vacaciones (¿otras?, ¿las mismas?), durante las que el narrador recorre algunos de los sitios de la ciudad de cartón: la plaza, un taller, un bar… El lector a esta altura avanza con paso cauteloso, su mente viajando en varias direcciones al unísono, impulsado el pensamiento por los desafíos que le plantea el texto, que puede significar una cosa o, tal vez, otra; que puede ser entendido como una sumatoria de diferentes partes o una unidad; que puede referirse a un espacio y un tiempo verídicos o imaginarios… Así las cosas, cae en la cuenta, retrospectivamente, de que, a medida que se ha ido adentrando en la obra, lo que leía le traía reminiscencias de los textos de Felisberto Hernández y Julio Cortázar encuadrados por cierta crítica dentro de la llamada “literatura fantástica”. Y, aunque este enfoque no aplaque la inquietud que le generó la lectura, al menos lo ayuda a inscribir las narraciones de Albarado en la tradición literaria, se dice.

Cuando, después de visitar junto al narrador el basurero de la ciudad de cartón, por fin cierra el pequeño ejemplar en el que estuvo inmerso durante unas horas, se pregunta qué diría del texto que acaba de leer, si tuviese que recomendárselo a alguien.

Libro breve, sutil; que, sin subestimar al lector, desafía su inteligencia y su sensibilidad. Literatura con vuelo. Una lectura muy recomendable para el verano, el otoño, el invierno o la primavera.

La ciudad de cartón, de Juan Carlos Albarado. Librería Linardi y Risso, cuarto creciente, colección de narrativa uruguaya. Montevideo, 2021. 111 páginas.

POR MÁS PERIODISMO, APOYÁ VOCES Nunca negamos nuestra línea editorial, pero tenemos un dogma: la absoluta amplitud para publicar a todos los que piensan diferente. Mantuvimos la independencia de partidos o gobiernos y nunca respondimos a intereses corporativos de ningún tipo de ideología. Hablemos claro, como siempre: necesitamos ayuda para sobrevivir.



Todas las semanas imprimimos 2500 ejemplares y vamos colgando en nuestra web todas las notas que son de libre acceso sin límite. Decenas de miles, nos leen en forma digital cada semana. No vamos a hacer suscripciones ni restringir nuestros contenidos.



Pensamos que el periodismo igual que la libertad, debe ser libre. Y es por eso que lanzamos una campaña de apoyo financiero y esperamos tu aporte solidario.

Si alguna vez te hicimos pensar con una nota, apoyá a VOCES.

Si muchas veces te enojaste con una opinión, apoyá a VOCES.

Si en alguna ocasión te encantó una entrevista, apoyá a VOCES.

Si encontraste algo novedoso en nuestras páginas, apoyá a VOCES

Si creés que la información confiable y el debate de ideas son fundamentales para tener una democracia plena, contá con VOCES.



Sin ti, no es posible el periodismo independiente; contamos contigo. Conozca aquí las opciones de apoyo.