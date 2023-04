Cuesta abajo por Cristina Morán

Tal como ustedes saben, el título de esta columna no me pertenece. Lo pedí en calidad de préstamo a sus autores, Carlos Gardel y Alfredo Le Pera por la sencilla razón que esta es la sensación que estoy recibiendo por los acontecimientos que son “noticia” en nuestro país y que hace que una piense que aquel “cuesta abajo” de hace tantos años ha aumentado dramáticamente con el paso del tiempo. De ninguna manera es la intención de esta columnista repetirles la letra del tema en cuestión, que es la confesión de un hombre “de aquella época” y que inicia la misma diciendo “si arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser” y ahí queda porque algunos “cuesta abajo” de este Siglo XXI superan aquellos de inicios del siglo XX, y que tan bien describían los tangos. Para esta mujer, hoy es martes, día de enviar la columna y es en estos momentos que se está tratando en el Parlamento la ley de tenencia compartida. Es algo que ha levantado mucho más que polémica no solo aquí, en casa, sino en los organismos Internacionales que dicen en forma detallada y clara por qué se oponen a esta ley discrepando así con nuestro sistema político que la quiere imponer “sí o sí”, al menos eso es lo que reflejan sus defensores, enfrentados a quienes, con la misma pasión, se oponen a ella. Mientras esto se discute continúan en ascenso los abusos y violaciones a niña, niños y adolescentes por parte de sus progenitores, abuelos, tíos, hermanos. Otra ley que va y viene, es la de la reforma jubilatoria, ¡está dificilonga la cosa! Cabildo Abierto con su líder al frente pidió (¿o exigió?) cambios al presidente de la República, quien a su vez lo transmitió a al resto de los socios de la coalición quienes hicieron oir sus voces (partido colorado) que, como era de esperar, expresaban su desacuerdo y propusieron otros cambios. Y así la reforma que el presidente Lacalle Pou pretende implantar en este, su mandato, va de dilación a dilación porque, sin duda, cada uno de los socios pretende obtener la tajada que entiende le corresponde, porque visto desde afuera, de eso se trata. Y seguimos “cuesta abajo» por una pendiente que cada día se pone más riesgosa. Éramos pocos y ahí apareció, como “de la nada” la primera denuncia (porque le siguieron otras) contra el senador Gustavo Penadés quien rápidamente encaró la tan difícil situación, poniéndose a disposición de la justicia, desechando ampararse en sus fueros parlamentarios. El ministro del interior Luis Alberto Heber (olvidándose de su condición) rápidamente salió en defensa de su correligionario amigo y luego dio marcha atrás porque lo suyo levantó mucha polvareda. El otro apoyo que tuvo fue el del presidente Lacalle Pou quien lo manifestó con un contundente “le creo a el” . Yo, una vez más, “boquita con llave” pero cabecita muy clarita. Seguimos “cuesta abajo” cuando vemos al presidente de la Cámara de transportistas y también presidente de Cutcsa con una camiseta de Peñarol celebrando el triunfo de su equipo y cantando algo relacionado con las gallinas. Fue convocado, junto a otros (jugadores y un cantor) por el Fiscal Romano ante el que Salgado presentó 13 ¡13! testigos que afirman que él, Salgado, no cantó la frase que alude a la muerte de un hincha de Nacional. Al parecer el Fiscal quiere ingresar en la “lista negra” a los jugadores, el cantor y a Juan Salgado. Aquí es cuando se podría incluir otra estrofa del tango que dice: “Triste en la pendiente, solitario y ya vencido yo me quiero confesar”. Los dejo. No puedo más con tanta vergüenza. Hasta la próxima. Que seas feliz

